Роналду забил 3 гола и отдал голевой пас в 1-м тайме игры «Аль-Насра» с «Абхой»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Абха Футбол

Криштиану Роналду трижды забил «Абхе» в чемпионате Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» отличился на 11-й, 21-й и 42-й минутах матча 26-го тура.

На 33-й минуте португалец также ассистировал Садьо Мане, на 44-й – Абдулмаджиду Аль-Сулайхиму. Ассист на Мане позже не засчитали, так как мяча коснулся вратарь.

Со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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59 комментариев
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Ригоберка что с лицом?
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Два со штрафного сразу) в первом вратарь не очень сыграл, а вот второй супер) еще и третий положил сейчас, вратаря перекинул. И еще один пас дал на пустые, хотя мог спокойно четвертый забить
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Великий 💪 в 39 лет 2 матч подряд хет-трик 2 с штрафного 🤯 ждём такую же форму летом на евро 2024 надеюсь покажет последний танец!
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Ответ DonaldBrashear 2.0
уже три гола, что творит вообще, вот бы такую же форму на Евро.
так он второй лучший бомбардир отборочного этапа. Сейчас после травмы опять форму возвращает и все мы знаем как Роналду настраивается на турниры поэтому ждём его в топовой форме на Евро. Ещё есть порох в пороховнице
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вот он настоящий воин одионочка! а не шакалистый воин поддержкой фифа
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Тут любящий запрещать отвечать на свои комментарии Игорь Климов, главный фан Роналду, пишет что-то про свадебного генерала, по ходу даже не осознавая значения этой фразы)

Свадебным генералом его можно было бы назвать, если бы он не забивал и отдавал голевые (никакого влияния на игру бы не оказывал). Но Роналду стабильно забивает.

Как же жалко выглядят эти комментарии местной публики)
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уже три гола, что творит вообще, вот бы такую же форму на Евро.
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Ответ Enchanter WIZZARD
12 голов в 2024. Включился в гонку за трофей Марадоны ( лучший бомбардир календарного года). И теперь +58 от Месси)))
ты серьезно?)
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Ахах, уже хет-трик и 2 голевых. Рон, остановись, пожалей хейтеров
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Покажите это Тен-Хряку!!
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Ответ Фан Олд Кракен боя
Великий 💪 в 39 лет 2 матч подряд хет-трик 2 с штрафного 🤯 ждём такую же форму летом на евро 2024 надеюсь покажет последний танец!
ну а вот если португалия евро не выиграет то тогда надо карьеру в сборной заканчивать
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Ответ Фан Олд Кракен боя
Согласен, ну я думаю он и сам это понимает, дальше он будет лишь обузой, дело даже не форме а в том что сборную надо подстраивать не под него а под молодёжь
Тут полностью зависит от его выступления за сборную, сейчас он понимает что должен хорошо выступить и набирает форму по максимуму. Да и так очевидно что Роналду после евро не закончит карьеру в сборной. Он видно что настраивается на евро по максимуму но конечная точка это Чм 2026
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Затыкать хейтеров надо было на ЧМ и в МЮ
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Ответ Enchanter WIZZARD
12 голов в 2024. Включился в гонку за трофей Марадоны ( лучший бомбардир календарного года). И теперь +58 от Месси)))
а то есть вопросов насчёт того, что трофей лучшему бомбардиру называется не в честь Месси, или Мюллера, а вот именно Марадоны, не возникает?)
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Затыкать хейтеров надо было на ЧМ и в МЮ
Там было не так аппетитно. Да и всякие «Апчхи» не были заявлены🤓
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Уже третий оформил. Зарево у хейтеров🔥
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Ответ Predator87
ну а вот если португалия евро не выиграет то тогда надо карьеру в сборной заканчивать
Согласен, ну я думаю он и сам это понимает, дальше он будет лишь обузой, дело даже не форме а в том что сборную надо подстраивать не под него а под молодёжь
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Ответ Roman
То что дубль со штрафных - молодец. Но посмотрите два этих гола... Там стенка распадается оба раза при ударах) Причем оба раза удар по классике летит прямо в стенку, но игроки как-будто делают все, чтобы увернуться от ударов) Не хочу ничего утверждать, но выглядит забавно
Да да, рон купил стенку, обожаю хейтеров рона, ненавидит, но пошел смотреть все его голы в матче))))
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Ответ Enchanter WIZZARD
12 голов в 2024. Включился в гонку за трофей Марадоны ( лучший бомбардир календарного года). И теперь +58 от Месси)))
Марадона в курсе что трофей названный в честь него игрокам из полулюбительскрй лиги вручают?
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Ответ Enchanter WIZZARD
12 голов в 2024. Включился в гонку за трофей Марадоны ( лучший бомбардир календарного года). И теперь +58 от Месси)))
Ещё 79 голов и побьёт рекорд Месси. Верим всей клубничной грядкой🙏🙏🙏
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Ответ Enchanter WIZZARD
12 голов в 2024. Включился в гонку за трофей Марадоны ( лучший бомбардир календарного года). И теперь +58 от Месси)))
- ЧМ от Месси, - 3 ЗМ от Месси, - 2 ЗБ от Месси, - десяток трофеев и сотня результативных действий от Месси
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Ответ Chuha-Motibg
О, боже. Как можно ожидать что уровень участников Евро-24 будет сопоставим с Абхой? Ставлю 2 хаты что КР7 не сделает и 3-х результативных действий на Евро-24.
Против Грузии может и хет-трик сделать. Да и Турция с Чехией не сильные соперники.
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Ответ Вальдано
Словения уже доказала чего он стоит.. А там будет не только Словения.. Хе..
Да бросьте. Товарняк на то и товарняк чтобы задавать сложные вопросы. Англия отлетела Бразилии и? Все сделают свои выводы и пойдут с этим багажом в турнир. А там будь что будет
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Ответ Iron72
король лиги бедуинов
вот вот))интересно будет его на евро посмотреть.там и будет видно кто чего стоит)
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Затыкать хейтеров надо было на ЧМ и в МЮ
Щас налетят , держись ✊
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Ответ Roman
То что дубль со штрафных - молодец. Но посмотрите два этих гола... Там стенка распадается оба раза при ударах) Причем оба раза удар по классике летит прямо в стенку, но игроки как-будто делают все, чтобы увернуться от ударов) Не хочу ничего утверждать, но выглядит забавно
Что говорить о чемпионате, где у 11 из 18 команд состав дешевле чем самый дешёвый состав в млс
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Один из лучших таймов в исполнении Криштиану, красавец.
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Уровень чемпионата впечатляет))
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О, боже. Как можно ожидать что уровень участников Евро-24 будет сопоставим с Абхой? Ставлю 2 хаты что КР7 не сделает и 3-х результативных действий на Евро-24.
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Спортс пора починить, состав Абхи, данные отсутствуют
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