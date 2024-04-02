Роналду забил 3 гола и отдал голевой пас в 1-м тайме игры «Аль-Насра» с «Абхой»

Криштиану Роналду трижды забил «Абхе» в чемпионате Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» отличился на 11-й, 21-й и 42-й минутах матча 26-го тура.

На 33-й минуте португалец также ассистировал , на 44-й – Абдулмаджиду Аль-Сулайхиму. Ассист на Мане позже не засчитали, так как мяча коснулся вратарь.

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