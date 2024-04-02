Твалтвадзе про СССР: «Разрушили великую державу, хотя меняются только фасады, а жители те же. Что, «Единая Россия» – не КПСС?»

Теги премьер-лига Россия Григорий Твалтвадзе Sports.ru сборная СССР Политика Футбол

Григорий Твалтвадзе в интервью Sports рассказал, почему скучает по СССР.

– Как отец [дипломат] относился к советской власти?

– Он был дитем своей эпохи. Когда случился путч, он произнес слова, которые я помню до сих пор: «А все-таки правы эти ребята». Это он сказал про ГКЧП. Потом к этим выводам многие стали приходить. Что ситуация с 1990-м и 1991-м была катастрофой для страны, в которой мы жили. Разрушили великую державу, которую, может быть, и боялись, но при этом уважали за многие вещи. Сегодня я начинаю, как говорит жена, старчески ворчать – про бесплатную медицину, социальные проекты. На пенсию можно было прожить. А проживи сейчас на 12 тысяч пенсии, которая у многих. При том, что я за квартиру плачу больше 15 тысяч. У меня пенсия побольше – 28 тысяч. Но это достойные деньги?

Когда вспоминаю про бесплатное образование или медицину, люди как-то быстро отходят. Или привыкают к новому, что ли. Заставь сейчас моих детей переселиться в советские времена, они скажут: «Папа, ты что, с ума сошел? Ни за что». Хотя меняются только фасады, а жители те же.

– А минусы были?

– Конечно, были. Но если сегодня воруют миллиардами, тогда за 100 тысяч тебя бы расстреляли. Было столько контролирующих органов – профком, партком, райком, комсомол. А если пионером плохо себя ведешь, тебя вызывают на совет отряда или заседание совета дружины: «Ты чего, Кораблев, двойку получил? Ты всю пятерку назад тянешь». К тебе прикрепляли сильного ученика, он с тобой занимался. Все ориентировано на то, чтобы сделать лучше. А сейчас все ориентиры пропали. Поэтому у нас возникает подобие комсомола, подобие пионерской организации. Ну, ребят, вы сначала все уничтожили, а теперь хотите вернуть?

А что, у нас «Единая Россия» – это не КПСС? Любая наша партия – это КПСС по принципам. Потому что больше ничего придумать нельзя было. Может, это мои слишком поверхностные рассуждения.

– Вам скажут про права и свободы.

– 90% советского населения не чувствовало себя ущемленным в правах и свободах. А тех, кто пытался лезть против и потом говорил, что нас давят и душат, и сейчас хватает. Только они все отвалились из России. Все были медийными лицами, не вылезали их экрана, ни одной рекламы без них не снимали. Где они сейчас? Таких хватало и в Советском Союзе. Ты в любом случае живешь в системе – поэтому или уходи из нее, или подстраивайся. Потому что в борьбе с государством все равно проиграешь. Или нужны масштабы революции 1917 года, переворот в сознании.

– А почему люди должны жить вне системы, если у них другое мнение?

– Да нет, но тогда подстраивайся под эту систему.

– А как подстраиваться, если не считаешь ее справедливой?

– Это ни в какой стране не будет приветствоваться. «Вот я думаю по-другому». Ну хорошо, думай.

– Но высказываться тебе нельзя. Станешь иностранным агентом или арестуют.

– Так об этом и речь. И это во всех странах так. Как только начинаешь выступать против системы, ты априори оказываешься в стане опасных.

– Дальше с тобой могут дебатировать или закрывать рот.

– Приведите пример страны, где дебатируют.

– Мне кажется, подойдет почти любая страна Евросоюза, где власть регулярно меняется.

– Я бы не сказал. Может, какие-то мелочи допускают. Но какие-то мелочи и у нас допускают.

Только вы не подумайте. Я к любой власти отношусь как нигилист. Как агностик, если хотите. На чем это зиждется? Я во власть никогда не пойду.

– Почему?

– Потому что это слишком высокая мера ответственности, и мало кто с ней справляется. Очень часто человек, придя во власть, забывает обо всем, что говорил во время предвыборной кампании. Все перечеркнуто. Даже не перечеркнуто – просто забывается. Так проще.

Для меня власть должна быть критикуема. Но это в идеале. Даже если мы возьмем слово «демократия» – какая была, к черту, демократия в Греции? Это была демократия для кучки свободных афинян, – сказал комментатор в интервью Sports.

«Матч ТВ» полгода не платил за фильмы». Интервью Твалтвадзе про СССР, похищение в 90-х и приспособленцев

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92 комментария
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Как обычно: "Да везде так, да там тоже нельзя говорить - против", а как доходит до обсуждения конкретных примеров совки сливаются.
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CCCР - зло. 90% бед современной России - "заслуга" совка
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> отец дипломат

ну дальше можно не читать собственно
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В СССР пенсии кстати появились только к 70-м, у меня родственники скотину держали до глубокой старости, чтобы хоть как-то прокормиться. Жителей благословенных Москвы и Ленинграда это не касалось наверное. Ну и что сельским жителям паспортов не давали и заставляли всю жизнь батрачить доярками и скотниками за трудодень, бесплатная медицина с отсутствием лекарств как и множество других "ништяков" - "не надо роптать на систему"
+25
-2
+23
А я не скучаю по твоему скучному комментированию))) 😆😆😆😆
+21
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+17
«– 90% советского населения не чувствовало себя ущемленным в правах и свободах…Ты в любом случае живешь в системе – поэтому или уходи из нее, или подстраивайся.»

Можно поинтересоваться, а где были эти 90% в августе 91 года? Тот же 91 год, кстати, показал, что если система всех задолбала, то есть вариант ее поменять. Но деды, у которых «При Сталине ### стоял, а сейчас нет», будут продолжать твердить, что «уууу, великую державу развалили». Да не хотел уже никто жить в этой великой державе.
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+16
Совок- полнейшее говно!
+37
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+15
"Разрушили великую державу"
_

Ну и кто же её "разрушил"? Совок самоубился.
+21
-6
+15
Ответ Валера, уходи!!!
Комментарий скрыт
Карлсона никто не посадил и сажать пока не планирует. Сноуден обвиняется не в "злоупотреблении свободой слова", а в том, что он слил секретные данные работая на ФБР. Было бы странно, елси бы не это не попадало под те или иные статьие УК. Касательно Ассанжа ничего сказать не могу, т.к. не в курсе всей истории.
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Врёт. Бабушка в Лен.обл. всю жизнь проработала учительницей в школе, больше 40 лет. Пенсию совок назначил - 88₽. У неё конечно огород был, но пришлось пойти работать в "Союзпечать" и бухгалтером в кооперативный дом. Потому что на эти деньги было не прожить.
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"Отец дипломат" — дефис нужен.
Исправьте.
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"90% советского населения не чувствовало себя ущемленным в правах и свободах". Как можно себя чувствовать ущемленным, если уже родился ущемленным? Поэтому и за границу выезжали самые проверенные и преданные, да и то некоторые буквально сходили с ума от изобилия товаров во время первого визита.
+9
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Ответ Валера, уходи!!!
Комментарий скрыт
За стаканчики тоже где-то винтят?
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Ностальгия - это результат сравнения наихудшего в настоящем с наилучшим в прошлом.
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Ответ СынМилосердова
Как обычно: "Да везде так, да там тоже нельзя говорить - против", а как доходит до обсуждения конкретных примеров совки сливаются.
Старый старый анекдот. "Американец : У нас свободная страна. Я могу выйти на площадь перед Белым домом и крикнуть "Рейган дурак". И мне за это ничего не будет. Русский : Ну и что ? Я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть "Рейган дурак". И мне тоже за это ничего не будет.". Папа-дипломат, наверное, в гробу бы перевернулся, если бы услышал речи нынешних "мидовцев".
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+7
Ещё один с винегретом в голове. Какая бесплатная медицина и образование? Вы за это платили всеобщей нищетой и отсутствием прав и свобод и частной собственности. Ничего бесплатного не бывает от государства
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Ответ zanuda59
Комментарий скрыт
Речь не о Родине, а о государстве и его общественно-экономической формации
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Совки никуда не ушли. Они в 90 мимикривоали под демократов, а с 2000го и по сей день - понемного, шаг за шагом косплеят совок во всём
+5
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+5
Ответ Вечно в бане
«– 90% советского населения не чувствовало себя ущемленным в правах и свободах…Ты в любом случае живешь в системе – поэтому или уходи из нее, или подстраивайся.» Можно поинтересоваться, а где были эти 90% в августе 91 года? Тот же 91 год, кстати, показал, что если система всех задолбала, то есть вариант ее поменять. Но деды, у которых «При Сталине ### стоял, а сейчас нет», будут продолжать твердить, что «уууу, великую державу развалили». Да не хотел уже никто жить в этой великой державе.
Ага, поэтому на референдуме большинство проголосовало за сохранение СССР, только те кто у валсти всех обманули
+12
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+5
Очень четко сказал про "похоронили, а теперь пытаются возродить". Так и есть. Отдает какой-то некрофилией. Егор Летов это еще в конце 80х предвидел.
Ну умер уже, отпустите. Придумайте что-то новое.
+4
0
+4
Хорошо было жить в СССР... сыном дипломата. Это все равно как описывать преимущества крепостного права, будучи сынком барина. А что, хорошо было, можно крепостных выпороть на псарне, крепостные девки на тебя по особенному смотрят, можно поехать в Париж на полгода попить шампанского, поработают и загнутся раньше срока за тебя тоже крепостные.
+4
0
+4
Ответ bororo
всем известно, что Ленин на сто лет вперед видел, еще тогда бомбы закладывал, уухъ. подонки, предоставляли бесплатное образование и медицину, с нуля развили космическую программу. настроили настолько много инфраструктурных объектов, что до сих пор за них воюют - самая большая вина СССР. у нас в городке кстати, успешно борются с наследием империи зла: все ФОКи и помещения для секций борьбы и бокса переделали в мебельные магазины и винно-водочные
Образование было идеологизированным и однобоким. Медицина была ужасной. Инфрастуктура военнизированная сплошь
+10
-7
+3
Ответ Direct free kick
CCCР - зло. 90% бед современной России - "заслуга" совка
То что Россия в принципе в природе существует - заслуга "совка". Не будь его ядерного щита, уже бы разделили.
+11
-8
+3
Партия жуликов и воров!
+4
-1
+3
Сын дипломата рассказывает как хорошо было в СССР
+2
0
+2
CCCР - это колосс на глиняных ногах. Глупо о чем-то спорить - история показала его нежизнеспособность
+3
-1
+2
О, да! Про пионерию точно сказал. Помню,, что - то накосячил в 3 -ем классе и меня сдвинули в очереди на прием в пионеры. Не в Музее Ленина принимали, а в ленинской комнате школы. Не могу сказать сильно расстроился, но было немного обидно
+2
0
+2
совок-кал
+19
-17
+2
Ответ Syndycate
Щас 20-ти летние зумеры в комментариях расскажут как плохо им жилось в СССР)
Да нет, среди них как раз полно ценителей самого вкусного мороженного
+2
0
+2
Единой России, как партии, очень далеко до КПСС даже худших времен. Единая Россия, к сожалению - это партия собирающая приспособленцев, и культивирующая приспособленчество. Можно ли, к примеру, представить, чтобы люди на фронте писали: "если погибну, прошу считать меня единороссом?".
+2
-1
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