Лыжи. Финал Кубка России. Степанова, Фалеева, Сорина, Пантрина, Крупицкая, Баранова, Непряева пробегут коньковый спринт

2 апреля в финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет коньковый спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап (финал)

Кировск

Спринт, свободный стиль

Женщины

Квалификация – 11:00, финалы – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

3. Алина Пеклецова

9. Екатерина Мегедь

11. Татьяна Сорина

12. Вероника Степанова

13. Ирина Ибрагимова

14. Алиса Жамбалова

17. Ольга Сергеева

18. Анастасия Фалеева

21. Христина Мацокина

23. Анастасия Игнатьева

24. Лариса Рясина

25. Лидия Горбунова

26. Елизавета Пантрина

27. Евгения Крупицкая

28. Екатерина Никитина

30. Екатерина Смирнова

31. Анастасия Доценко

32. Анастасия Кулешова

33. Анастасия Кириллова

35. Ольга Царева

36. Екатерина Евтягина

37. Мария Истомина

38. Дарья Непряева

39. Алена Баранова

40. Елизавета Маслакова

45. Анастасия Прокофьева

70. Анна Суркова

Расписание трансляций финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске