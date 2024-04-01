Лыжи. Финал Кубка России. Степанова, Фалеева, Сорина, Пантрина, Крупицкая, Баранова, Непряева пробегут коньковый спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) Анастасия Доценко Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Анна Суркова (Нечаевская) Татьяна Сорина (Алешина) Анастасия Кириллова Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Ольга Сергеева Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Екатерина Мегедь Екатерина Евтягина Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Ирина Ибрагимова Алина Пеклецова Екатерина Никитина Елизавета Маслакова Лыжи

2 апреля в финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет коньковый спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап (финал)

Кировск

Спринт, свободный стиль

Женщины

Квалификация – 11:00, финалы – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

3. Алина Пеклецова

9. Екатерина Мегедь

11. Татьяна Сорина

12. Вероника Степанова

13. Ирина Ибрагимова

14. Алиса Жамбалова

17. Ольга Сергеева

18. Анастасия Фалеева

21. Христина Мацокина

23. Анастасия Игнатьева

24. Лариса Рясина

25. Лидия Горбунова

26. Елизавета Пантрина

27. Евгения Крупицкая

28. Екатерина Никитина

30. Екатерина Смирнова

31. Анастасия Доценко

32. Анастасия Кулешова

33. Анастасия Кириллова

35. Ольга Царева

36. Екатерина Евтягина

37. Мария Истомина

38. Дарья Непряева

39. Алена Баранова

40. Елизавета Маслакова

45. Анастасия Прокофьева

70. Анна Суркова

Расписание трансляций финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

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