«Аякс» рассматривает назначение Хави. Тренер хочет отдохнуть год после ухода из «Барсы» (Diario Sport)

Хави может получить работу в Нидерландах.

« » включил испанского специалиста в список кандидатов на пост главного тренера, сообщает Diario Sport. Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Амстердамский клуб ценит опыт Хави как бывшего игрока и тот факт, что в «Барсе» он работает со многими молодыми игроками. «Аяксу» также нравится стиль 44-летнего тренера, основанный на игре в пас и владении мячом.

До конкретики дело пока не дошло – нидерландцы только связались с некоторыми людьми из окружения Хави. Нынешний тренер «Аякса», Джон ван ’т Схип, летом перейдет на пост технического директора.

Сам Хави планирует посвятить ближайший год отдыху. Кроме того, в «Барселоне» по-прежнему надеются убедить тренера остаться в клубе еще на сезон.