«Аякс» рассматривает назначение Хави. Тренер хочет отдохнуть год после ухода из «Барсы» (Diario Sport)
Хави может получить работу в Нидерландах.
«Аякс» включил испанского специалиста в список кандидатов на пост главного тренера, сообщает Diario Sport. Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.
Амстердамский клуб ценит опыт Хави как бывшего игрока и тот факт, что в «Барсе» он работает со многими молодыми игроками. «Аяксу» также нравится стиль 44-летнего тренера, основанный на игре в пас и владении мячом.
До конкретики дело пока не дошло – нидерландцы только связались с некоторыми людьми из окружения Хави. Нынешний тренер «Аякса», Джон ван ’т Схип, летом перейдет на пост технического директора.
Сам Хави планирует посвятить ближайший год отдыху. Кроме того, в «Барселоне» по-прежнему надеются убедить тренера остаться в клубе еще на сезон.
У Хави будет карт-бланш на свои задумки, а Аякс получит стилистически подходящего тренера и тренера, который умеет работать с молодыми. Плюс, Хави мог бы пригласить некоторых молодых игроков Барсы в Аякс, для того, чтобы они набрались опыта.