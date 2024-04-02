«Аякс» рассматривает назначение Хави. Тренер хочет отдохнуть год после ухода из «Барсы» (Diario Sport)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Барселона Хави Ла Лига Джон ван ’т Схип Футбол

Хави может получить работу в Нидерландах.

«Аякс» включил испанского специалиста в список кандидатов на пост главного тренера, сообщает Diario Sport. Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. 

Амстердамский клуб ценит опыт Хави как бывшего игрока и тот факт, что в «Барсе» он работает со многими молодыми игроками. «Аяксу» также нравится стиль 44-летнего тренера, основанный на игре в пас и владении мячом. 

До конкретики дело пока не дошло – нидерландцы только связались с некоторыми людьми из окружения Хави. Нынешний тренер «Аякса», Джон ван ’т Схип, летом перейдет на пост технического директора. 

Сам Хави планирует посвятить ближайший год отдыху. Кроме того, в «Барселоне» по-прежнему надеются убедить тренера остаться в клубе еще на сезон. 

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36 комментариев
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Неплохое место, чтобы набраться опыта
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Почему бы и не отработать свои идеи в Нидерландах, без давления, на позитиве, а после уже врываться в Барсу с двух ног, если все получится👌
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Прекрасный вариант и для Хави, и для Аякса.
У Хави будет карт-бланш на свои задумки, а Аякс получит стилистически подходящего тренера и тренера, который умеет работать с молодыми. Плюс, Хави мог бы пригласить некоторых молодых игроков Барсы в Аякс, для того, чтобы они набрались опыта.
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+27
Ответ Артём Назмутдинов
Неплохое место, чтобы набраться опыта
и стилистически близкий футбол
+28
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+25
Ответ JamesBulger7
Почему бы и не отработать свои идеи в Нидерландах, без давления, на позитиве, а после уже врываться в Барсу с двух ног, если все получится👌
На позитиве? В Аяксе сейчас бардак хуже чем в Барселоне.
+18
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Разве Вини туда переходит?
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Линдерса же сватали из Ливерпуля.
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Ох он там отдохнет на славу, с их нынешними проблемами..
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Здорово будет, если Хави поработает в Аяксе, наберётся опыта, заматереет и вернётся в Барселону уже на другом уровне и с другими требованиями
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Ответ Кирилл Голивец
и стилистически близкий футбол
Аякс тоже в навесы играет?
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Что будет с гуллитом...
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Ответ войд
Комментарий скрыт
В этом-то году Аякс прям рвет всех в Эредивизи, ога.
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Ответ Артём Назмутдинов
Неплохое место, чтобы набраться опыта
Я бы сказал хорошее место.
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Ответ Timado77
Чел два года тренирует и уже хочет «отдохнуть»🤡
Я вообще не его фанат, но у него не было паузы после завершения карьеры.
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Ответ Артём Назмутдинов
Неплохое место, чтобы набраться опыта
Ему отлично подойдёт на случай смены клуба!🤝
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Тен Хави
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Хави сразу нужно было начинать так, набрался бы опыта и в Барсу
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Ответ Jason Williams
Да
Нет
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Раньше после Барсы уходили за новыми вызовами, сейчас на реабилитацию
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Ни чё себе) Интересный ход сюжета)
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Думаю, Хави реально устал и хочет отдохнуть.
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Эээ, погодите) Место для Тен Хага приберегите)
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