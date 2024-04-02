Левандовски не пропустит класико с «Реалом». Его не накажут за то, что он специально получил желтую, так как судья не внес это в протокол

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации судьи Лас-Пальмас Кадис Роберт Левандовски Класико Матео Бускетс Феррер Футбол

Роберта Левандовского не дисквалифицируют на класико между «Барсой» и «Реалом».

В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» дома победила «Лас-Пальмас» (1:0). Левандовски получил желтую карточку во время замены на 81-й минуте – он не уходил с поля и смотрел на судью до тех пор, пока не получил предупреждение.

Для Левандовски это пятая желтая в чемпионате. Теперь поляк пропустит матч против «Кадиса», но обнулится перед игрой с «Реалом», которая состоится через один тур.

Из дисциплинарных правил следует, что игрок, который специально получает желтую карточку, может быть наказан более продолжительной дисквалификацией. Однако, как пишет Mundo Deportivo, в случае с Левандовским этого не произойдет, так как судья Матео Бускетс не стал указывать в протоколе, что Роберт специально получил предупреждение. В протоколе сказано, что нападающий был наказан за долгий уход с поля после замены и намерение тянуть время.

Таким образом, комитет по проведению соревнований вряд ли станет наказывать Левандовского дополнительно. Это возможно только в случае, если третья сторона (другой клуб или орган) обратится с жалобой о том, что Роберт получил карточку специально. Такой вариант кажется маловероятным, так как дедлайн для подачи такой жалобы наступит сегодня в два часа дня по местному времени. 

Если жалобы не будет, Левандовски пропустит один матч – против «Кадиса».

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75 комментариев
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Ой, как удачно вышло с протоколом.
+91
-19
+72
Случись такое с условным Джудом, наш Хави бы устроил такой плач, что потоп в Казахстане показался бы цветочками всем
+104
-33
+71
Забавная штука этот протокол. Судья банально может «не увидеть» расчлененку и даже под сотней камер события не было, значит
+48
-7
+41
Ответ Nathan De Stavr
Комментарий скрыт
ты щас уграрешь чел? Левандовски получил,но судья не внёс это в протокол.......причем тут вообще Реал?
кошка бросила котят-это Перес виноват
+43
-8
+35
Их тянут как могут, а они всё сказки будут рассказывать про предвзятое судейство
+48
-26
+22
Негрейровцам можно всё
+35
-24
+11
Ответ Алексей Горланов
Ой, как удачно вышло с протоколом.
Да, заговор. Когда того же Левандовского дисквальнули просто так, там у вас "все по делу" было? Не было "удач с протоколом"?))
+28
-19
+9
Ответ Nathan De Stavr
Комментарий скрыт
Почему кабинетными? Очевидно, что поляк намерено получил желтую, чтобы обнулиться.
+13
-4
+9
Ответ ljolik888
Раз , два , три - ждём ! Сейчас набегут и скажут , что Негрейра ещё в деле .
Негрейра в деле!
+9
-5
+4
Ответ Игорь Климов
Интересно, а кто это решил, что Левандовски специально получил жёлтую карточку?!
Мадридудки.
+8
-5
+3
Ответ Егор Егор
Да, заговор. Когда того же Левандовского дисквальнули просто так, там у вас "все по делу" было? Не было "удач с протоколом"?))
Просто так, а не за жест про подкуп в лицо судьи?
+8
-5
+3
Ответ Егор Егор
Что вообще за бред, специально получил или нет? Дело игрока и только. Да, я тут уже упоминал Рамоса, в его случае я тоже считаю, что он имеет право на такие хитрости (в отличие от сливочных, у которых "этодругое"). Наказывать можно только в том случае, если игрок делает это ради ставки, как Тонали.
Неспортивное поведение. Вполне заслуживает дополнительного наказания
+3
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Ответ Иван Баланар
кого там бояться? 4:0, 4:1, чел, успокойся.
где у вас была такое длинная язык когда проиграли подряд 3 прошлом
+2
-2
0
Ответ WESTERN-
А когда в Испании за это наказывали ? Тем более перед Реалом который сам активно это практикует и даже в ЛЧ где не раз был наказан
В ЛЧ это имеет смысл и за это наказывают, а тупой поляк это сделал и в Ла Лиге где это делать не имеет смысла. Я не вижу и не считаю Левандовски ни то что какой-то грозной силой даже топ игроком и буду рад что эта деревяшка сыграет с Реалом, но он абсолютно заслуживал наказания.
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Ответ WESTERN-
А когда в Испании за это наказывали ? Тем более перед Реалом который сам активно это практикует и даже в ЛЧ где не раз был наказан
Им можно они элита
0
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Ответ truboprovodchik2019
зачем условный Джуд, когда есть реальный Начо, ему очень удачно сократили время дисквалификации
Они не понимают
+7
-7
0
Ответ Roja
В каком это моменте был явный пенальти?
Когда при угловом Араухо свалили
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0
Ответ samatzakirzyanov
Комплексы свои уймите уже, приходите на ветку соперника и пишете про предвзятость. Это клиника. У Барсы трудные времена, но даже в такое время вы боитесь его как огня.
С какого вы решили, что эта ваша ветка?
Никто вас не боится, уже всех достало судейство за вас
Ждем суда
+7
-7
0
Ответ Roja
Их тянут как могут, а они всё сказки будут рассказывать про предвзятое судейство
Комплексы свои уймите уже, приходите на ветку соперника и пишете про предвзятость. Это клиника. У Барсы трудные времена, но даже в такое время вы боитесь его как огня.
+10
-10
0
Ответ Beni Muss
Почему кабинетными? Очевидно, что поляк намерено получил желтую, чтобы обнулиться.
Как ты это доказал, гений?
0
0
0
Ответ Егор Гвоздев
ты щас уграрешь чел? Левандовски получил,но судья не внёс это в протокол.......причем тут вообще Реал? кошка бросила котят-это Перес виноват
Внёс, но другую причину указал.
0
0
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Ответ Abdulloh Erkinovich
где у вас была такое длинная язык когда проиграли подряд 3 прошлом
удел фанатов барсы - это жить прошлым.
А че ты тогда не вспомнил 5 лет без побед Барсы?
+1
-1
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Дело Негрейры живет, столько лет выплат даром не прошли
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вот будет удивительно если они проиграют до матча с реалом))
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-1
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Учись студент©️
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Серхио Рамоса свое время наказали за это. С одной стороны для Реала хорошо что на поле мертвый Левандовский, надо быть острожным штрафной площади
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"В протоколе сказано, что нападающий был наказан за долгий уход с поля после замены и намерение тянуть время"

А этого не достаточно что ли?!

Судья должен помнить сколько у кого карточек накоплено и вносить именно "чтобы пропустить следующий матч получил"?!

Ла Лига в какую-то клоунскую лигу превратилась, ей-богу, по многим показателям
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А может он ставки делал, как известный итальянский футболист?))
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Дурацкое правило. Сами же провоцируете игроков обнуляться этой дисквалификацией, сами пытаетесь запрещать. Если борьба с такими нарушениями будет активная, то игроки просто будут грубо фолить, чтобы не заподозрили
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А кто то сомневался?
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