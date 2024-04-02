Левандовски не пропустит класико с «Реалом». Его не накажут за то, что он специально получил желтую, так как судья не внес это в протокол

Роберта Левандовского не дисквалифицируют на класико между «Барсой» и «Реалом».

В 30-м туре « » дома победила « » (1:0). Левандовски получил желтую карточку во время замены на 81-й минуте – он не уходил с поля и смотрел на судью до тех пор, пока не получил предупреждение.

Для Левандовски это пятая желтая в чемпионате. Теперь поляк пропустит матч против «Кадиса», но обнулится перед игрой с « », которая состоится через один тур.

Из дисциплинарных правил следует, что игрок, который специально получает желтую карточку, может быть наказан более продолжительной дисквалификацией. Однако, как пишет Mundo Deportivo, в случае с Левандовским этого не произойдет, так как судья Матео Бускетс не стал указывать в протоколе, что Роберт специально получил предупреждение. В протоколе сказано, что нападающий был наказан за долгий уход с поля после замены и намерение тянуть время.

Таким образом, комитет по проведению соревнований вряд ли станет наказывать Левандовского дополнительно. Это возможно только в случае, если третья сторона (другой клуб или орган) обратится с жалобой о том, что получил карточку специально. Такой вариант кажется маловероятным, так как дедлайн для подачи такой жалобы наступит сегодня в два часа дня по местному времени.

Если жалобы не будет, Левандовски пропустит один матч – против «Кадиса».