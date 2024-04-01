Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Ардашев, Терентьев, Горбунов выступят в коньковом спринте

2 апреля в финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет коньковый спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап (финал)

Кировск

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Квалификация – 11:40, финалы – после 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

11. Сергей Волков

12. Никита Родионов

13. Иван Горбунов

14. Сергей Забалуев

15. Алексей Червоткин

18. Иван Безматерных

19. Александр Большунов

20. Константин Тиунов

22. Савелий Коростелев

23. Андрей Краснов

24. Дмитрий Жуль

25. Александр Терентьев

26. Сергей Ардашев

27. Сергей Устюгов

28. Илья Семиков

29. Виктор Жуль

30. Андрей Собакарев

32. Александр Бакуров

34. Егор Митрошин

36. Артем Мальцев

38. Денис Спицов

39. Денис Филимонов

51. Илья Порошкин

52. Александр Ившин

58. Андрей Ларьков

Расписание трансляций финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске