«Бавария» снова проиграла, осечка «Реала», победы «МЮ» и СКА, Петросян победила на Спартакиаде, рекордный гол Кокорина, 79 690 зрителей на матче НХЛ и другие новости

1. «Бавария» проиграла третий матч подряд! На этот раз «Бохуму» (2:3) на выезде в 22-м туре Бундеслиги, Упамекано снова привез пенальти и схватил удаление. Отставание от «Байера» выросло уже до 8 очков. Томас Тухель не намерен подавать в отставку, но его будущее туманно.

2. «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Лутона» (2:1) в 25-м туре АПЛ и довел серию побед до 5 матчей. Расмус Хейлунд сделал дубль уже к 7-й минуте игры.

3. СКА победил «Торпедо» (4:3), «Адмирал» обыграл «Трактор» (6:1) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

4. «Реал» на выезде не сумел обыграть «Райо Вальекано» (1:1) в 25-м туре Ла Лиги, «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна одолел «Мальорку» (2:1).

5. НХЛ. «Рейнджерс» победили «Айлендерс» (6:5 ОТ) в матче NHL Stadium Series, отыгравшись с 1:4 и 3:5, победный гол на счету Артемия Панарина. Игра стала самой результативной среди игр на открытом воздухе в истории лиги, а по посещаемости вошла в топ-3 (79 690 зрителей!). «Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу» (1:2), перед игрой клуб вывел из обращения 68-й номер Яромира Ягра. Все результаты дня – здесь.

6. «Милан», играя в меньшинстве с 52-й минуты, ушел с 0:2, но пропустил на 90-й и 95-й от «Монцы» (2:4) в 25-м туре Серии А. «Рома» разгромила «Фрозиноне» (3:0).

7. Фигуристка Аделия Петросян одержала победу на Спартакиаде, Анна Фролова – 2-я, Ксения Синицына – 3-я. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 2-е, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов – 3-и.

8. Йоханнес Бо выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место, Андрей Расторгуев – 2-й, Кентен Фийон-Майе – 3-й. Жюстин Брезаз-Буше победила у женщин, Лиза Виттоцци – 2-я, Лу Жанмонно – 3-я.

Юлия Шеллер выиграла масс-старт на Спартакиаде, Наталия Шевченко – 2-я, Анастасия Гореева – 3-я. Сборная ЯНАО выиграла мужскую эстафету, Свердловская область – 2-я, Беларусь – 3-я.

9. Александр Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра – через 12 секунд игры с АЕЛ. На 6-й минуте российский форвард уже оформил дубль.

10. Матч звезд НБА. Команда Востока выиграла у команды Запада, Дэмиан Лиллард – MVP, у Карла-Энтони Таунса – 50 очков.

11. Лыжница Евгения Крупицкая выиграла классический масс-старт на 50 км на Спартакиаде, Татьяна Сорина – 2-я, Анастасия Кулешова – 3-я.

Шведка Юнна Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км на 8-м этапе Кубке мира в США, Фрида Карлссон – 2-я, Джесси Диггинс – 3-я. У мужчин выиграл американец Гас Шумахер, Харальд Амундсен – 2-й, Пол Гульберг (Норвегия) – 3-й.

12. Калинская вышла во 2-й круг турнира в Дубае, Мирра Андреева, Александрова, Гарсия, Хаддад Майя, Кенин выбыли.

13. Четыре борца, сменивших российское гражданство, стали чемпионами Европы, еще 10 – призерами.

14. Группа депутатов Европарламента призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль: «Футбол не может способствовать узакониванию оккупации и истребления палестинского народа».

15. В Матче всех звезд Единой лиги ВТБ команда Паскуаля обыграла команду Райковича (134:120), Девон Акун-Перселл стал MVP.

16. «Монако» без Александра Головина проиграл дома «Тулузе» (1:2) в 22-м туре Лиги 1, «Брест» победил «Марсель» (1:0).

17. На чемпионате мира по водным видам спорта Шестрем, Мейлутите, Купер, Виффен, Колберт взяли золото в плавании и другие результаты.

Цитаты дня:

Газзаев о России: «Экономика растет благодаря импортозамещению. В спорте тоже надо стремиться к увеличению наших игроков и тренеров. Нет смысла тратить большие деньги на трансферы»

Ротенберг об удалениях СКА: «Смотрели матчи «Барсы»? Когда там был Гвардиола, тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси – я такого не видел. А у нас это происходит»

Федор Емельяненко: «Мне интересен бой с Нганну, но только по боксу. MMA я уже не тяну»

Антон Шипулин: «Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских»