«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» – 1:1. Гол Хоселу засчитали после ВАР, де Томас сравнял с пенальти, назначенного после просмотра, Карвахаля удалили на 95-й

Теги Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Хоселу Даниэль Карвахаль Рауль де Томас онлайны Футбол

«Реал» не обыграл в гостях «Райо Вальекано» (1:1) в 25-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоселу открыл счет на 3-й минуте, его гол засчитали после видеопросмотра. Рауль де Томас забил ответный мяч с пенальти на 27-й минуте, судьи также воспользовались помощью ВАР.

Дани Карвахаля удалили на 95-й минуте за вторую желтую.

Райо Вальекано – Реал Мадрид 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
18 февраля, 16.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Хоселу, 1:1 – 27, пенальти де Томас.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Лежен, Аридане, Эспино, Паласон (Де Фрутос, 56), Гарсия (Камельо, 82), Унаи Лопес (Кике Перес, 64), Оскар Валентин, Трехо (Крешпу, 64), де Томас (Фалькао, 81).
Реал МадридЛунин, Начо, Тчуамени, Фран Гарсия, Модрич (Гюлер, 87), Вальверде, Браим Диас (Родриго, 70), Камавинга (Кроос, 70), Васкес (Карвахаль, 75), Винисиус Жуниор, Хоселу.
Предупреждения:
Паласон (45), Балиу (45), Камавинга (61), де Томас (81), Гарсия (82), Карвахаль (90).
Удаление:
Карвахаль (90).

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84 комментария
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Ответ Vlad Zhadejko
Ох, чувствую, для Реала матч будет непростым, Райо - единственная команда, сумевшая оставить ворота сухими против них в первом круге.
Так зачастую такие команды когда играют против себе равных, пропускают целые авоськи друг от друга. Но как только они встречаются с Мадридом и Барселоной, то их вратари сразу же становятся Буффонами и Нойерами в одном лице, ловят кураж.
+34
-3
+31
Честно говоря абсолютно не понравилось отношение к делу от игроков Мадрида, слишком играли вольяжно, словно победа и не нужна была команде. Даже толком навала на ворота Райо в концовке не произошло. Очень досадная осечка, которая может сказаться по ходу сезона. Еще и красную карточку схватил Карвахаль, первая желтая вообще глупая за бесползеные споры, вторая еще глупее, полное фиаско. Так выйти на замену еще нужно постараться. И как итог, Камавинга и Карвахаль пропустят важный домашний матч против Севильи.
+23
-2
+21
Реал ужасно сыграл, заслуженная потеря очков. Но вот Оскар Валентин у Райо - весь матч двумя ногами вперед прыгает на мяч, постоянно за футболку тянет - и ничего, судья вообще внимание не обращает.
+23
-4
+19
Хоселу просто красавец, отличная аренда, огромную пользу команде приносит. Прекрасная контратака.
+15
-3
+12
Ответ Igor Shalamov
Так всегда и выигрываются чемпионства барселоной. Вчера склейка затаскивает секту против Сельты + 2 очка. Сегодня судья не ставит пенальти на Родриго (Барселоне бы точно поставили бы) и не видит фола перед отмашкой карвахаля на красную. Дело не в том, что ничья у Реала, главное что барселонскую судейскую помойку опять дотягивают до чемпионства. Дело Негейры живёт.
Пенальти на Родриго, вы сейчас серьезно? Так скорее желтую карточку нужно было давать за симуляцию, слишком уж картинно падал и касание было минимальное. Не нужно опускаться до такого уровня.
+10
-1
+9
Очень плохой матч Реала. Играли пешком. Так никого не оьыграешь. Ну ладно, ничья - норм.
+14
-5
+9
Ответ Igor Shalamov
Так всегда и выигрываются чемпионства барселоной. Вчера склейка затаскивает секту против Сельты + 2 очка. Сегодня судья не ставит пенальти на Родриго (Барселоне бы точно поставили бы) и не видит фола перед отмашкой карвахаля на красную. Дело не в том, что ничья у Реала, главное что барселонскую судейскую помойку опять дотягивают до чемпионства. Дело Негейры живёт.
Что ты несешь?😂😂
+7
-1
+6
Затем эти матча нужны? Футбола было ровно 15-20 минут
+6
-1
+5
Ответ Иван Лапин
Поздравляем Жирону с победой в ла лиге. Это конец
Хватит употреблять тяжелые наркотики
+5
0
+5
Ответ corazon blanco
Честно говоря абсолютно не понравилось отношение к делу от игроков Мадрида, слишком играли вольяжно, словно победа и не нужна была команде. Даже толком навала на ворота Райо в концовке не произошло. Очень досадная осечка, которая может сказаться по ходу сезона. Еще и красную карточку схватил Карвахаль, первая желтая вообще глупая за бесползеные споры, вторая еще глупее, полное фиаско. Так выйти на замену еще нужно постараться. И как итог, Камавинга и Карвахаль пропустят важный домашний матч против Севильи.
Вы живёте что-ли на этом сайте? 😧
+11
-6
+5
Ответ Игорь Новиков
Очень плохой матч Реала. Играли пешком. Так никого не оьыграешь. Ну ладно, ничья - норм.
Опять потеряли очки против Райо. Нестыдно проиграть два раза Атлетико, но стыдно два раза не обыграть этот Райо.
+5
-1
+4
Ответ corazon blanco
Честно говоря абсолютно не понравилось отношение к делу от игроков Мадрида, слишком играли вольяжно, словно победа и не нужна была команде. Даже толком навала на ворота Райо в концовке не произошло. Очень досадная осечка, которая может сказаться по ходу сезона. Еще и красную карточку схватил Карвахаль, первая желтая вообще глупая за бесползеные споры, вторая еще глупее, полное фиаско. Так выйти на замену еще нужно постараться. И как итог, Камавинга и Карвахаль пропустят важный домашний матч против Севильи.
Реал часто, когда на первом с отрывом
Прям оч расслабляется
Исторически так, тож оч не нравится
+7
-3
+4
Ужасная игра Реала
+3
0
+3
Ответ Владддд
Удивительно, что скдья не зассал. Но сливовые из рязаней опять жиденько обсерчтся в комментах
А ты сам откуда, лузер?)
+3
0
+3
Ответ Георгий Михеев
Карвахаль эпично вышел. Наорал на судью, двинул рукой соперника и удалился. Как будто его первый раз за футболку хватали.
Ну если посмотреть эпизод, то его не только за футболку придерживали. Чувак бежал и тыкал его в спину раз за разом, перемежая тычки прихватами за футболку. Получив ответный тычок решил изобразить смертельное ранение. Судья повелся, ровно так же как и на 52 минуте, когда игрок Райо влепил по ноге Вини и упал с диким криком, судья с перепугу сразу свистнул. Бывает что...
+3
-1
+2
Ответ Homelander_666
Это чистый пенальти
Воспитанник забивает Мадриду, это уже классика. По пенальти вопросов вообще быть ни у кого не может, мяч попал в руку и изменил траекторию, все справедливо.
+3
-1
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
А кто Барса без судей? 😁
Барса и Реал в ЛЧ без судей ничего не могут. Чтобы мы видели в играх с Челси, Баварией, да даже с Лейпцигом

Самое лояльное судейство
+3
-1
+2
Ох, чувствую, для Реала матч будет непростым, Райо - единственная команда, сумевшая оставить ворота сухими против них в первом круге.
+8
-6
+2
Карло молодец. Меняет Диаса, вместо Винисиуса это просто браво. Удивительно что не выпустил донного Себальоса
+2
0
+2
главное без травм. особенно Начо и Чуми
+2
0
+2
Ужасный матч от Реала.
Как будто с бодуна... Куча ошибок, все вялые, Карвахаль вообще идиот. Анчелотти надо было ещё в перерыве пару замен делать.
+2
0
+2
Зачем интересно Себальос контракт продлевал?
+2
0
+2
Ну все, на клубном Тв ожидаются 24 часовые похороны судьи в прямом эфире 🤣
+4
-3
+1
Ответ Igor Shalamov
Так всегда и выигрываются чемпионства барселоной. Вчера склейка затаскивает секту против Сельты + 2 очка. Сегодня судья не ставит пенальти на Родриго (Барселоне бы точно поставили бы) и не видит фола перед отмашкой карвахаля на красную. Дело не в том, что ничья у Реала, главное что барселонскую судейскую помойку опять дотягивают до чемпионства. Дело Негейры живёт.
Откровенный бред написал,мне как болельщику Мадрида стыдно за такую игру.Какой пенальти на Родриго?)Он симулировал откровенно,повезло что ЖК не получил.Карвахаль по делу удалён,нечего было лезть в ненужные споры.Завелся и как итог толчок/удар толи в грудь,толи в шею при отборе.И красная.
+1
0
+1
Ээх воспитанники 😭
+1
0
+1
Карвахаль эпично вышел. Наорал на судью, двинул рукой соперника и удалился. Как будто его первый раз за футболку хватали.
+2
-1
+1
Ответ Иван Лапин
Поздравляем Жирону с победой в ла лиге. Это конец
Ванятка, проснись, ты обделался
+1
0
+1
Ответ belikovda.90
На поле было 2 команды одного уровня. Без Кроса Реал не отличишь от Район. Винисиус очень не далекий футболист. Обычный бегунок. В топ 5 мира точно не входит
А кто Барса без судей? 😁
+7
-6
+1
Ответ corazon blanco
Воспитанник забивает Мадриду, это уже классика. По пенальти вопросов вообще быть ни у кого не может, мяч попал в руку и изменил траекторию, все справедливо.
Де Томас выпросил этот пенальти у Паласона. Так сильно хотел забить горе-бомбардир
+2
-1
+1
Ответ corazon blanco
Так зачастую такие команды когда играют против себе равных, пропускают целые авоськи друг от друга. Но как только они встречаются с Мадридом и Барселоной, то их вратари сразу же становятся Буффонами и Нойерами в одном лице, ловят кураж.
А в защиту встают Боннучи с Кьелини и всем ноги отрывают , а центр поля сжигает свой Модрич , но потом к ним приезжает сарагоза и они ей сливают 1-4
+1
0
+1
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