«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» – 1:1. Гол Хоселу засчитали после ВАР, де Томас сравнял с пенальти, назначенного после просмотра, Карвахаля удалили на 95-й

«Реал» не обыграл в гостях «Райо Вальекано» (1:1) в 25-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоселу открыл счет на 3-й минуте, его гол засчитали после видеопросмотра. Рауль де Томас забил ответный мяч с пенальти на 27-й минуте, судьи также воспользовались помощью ВАР.

Дани Карвахаля удалили на 95-й минуте за вторую желтую.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги