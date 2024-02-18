«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» – 1:1. Гол Хоселу засчитали после ВАР, де Томас сравнял с пенальти, назначенного после просмотра, Карвахаля удалили на 95-й
«Реал» не обыграл в гостях «Райо Вальекано» (1:1) в 25-м туре Ла Лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хоселу открыл счет на 3-й минуте, его гол засчитали после видеопросмотра. Рауль де Томас забил ответный мяч с пенальти на 27-й минуте, судьи также воспользовались помощью ВАР.
Дани Карвахаля удалили на 95-й минуте за вторую желтую.
- Дата проведения
- 18 февраля, 16.00, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Лежен, Аридане, Эспино, Паласон (Де Фрутос, 56), Гарсия (Камельо, 82), Унаи Лопес (Кике Перес, 64), Оскар Валентин, Трехо (Крешпу, 64), де Томас (Фалькао, 81).
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Реал Мадрид –
Лунин, Начо, Тчуамени, Фран Гарсия, Модрич (Гюлер, 87), Вальверде, Браим Диас (Родриго, 70), Камавинга (Кроос, 70), Васкес (Карвахаль, 75), Винисиус Жуниор, Хоселу.
- Предупреждения:
- Паласон (45), Балиу (45), Камавинга (61), де Томас (81), Гарсия (82), Карвахаль (90).
- Удаление:
- Карвахаль (90).
Прям оч расслабляется
Исторически так, тож оч не нравится
Самое лояльное судейство
Как будто с бодуна... Куча ошибок, все вялые, Карвахаль вообще идиот. Анчелотти надо было ещё в перерыве пару замен делать.