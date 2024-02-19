«Милан» ушел с 0:2, но пропустил на 90-й и 95-й от «Монцы» – 2:4. Йовича удалили на 52-й

Теги Милан серия А Италия Монца Оливье Жиру Лука Йович Маттео Пессина Кристиан Пулишич Дани Мота Лоренцо Коломбо онлайны Уоррен Бондо Футбол

«Милан» проиграл «Монце» (2:4) в гостях в 25-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в матче был открыт на 45-й минуте – хавбек хозяев Маттео Пессина реализовал пенальти. На 6-й добавленной к первому тайме минуте форвард Дани Мота удвоил преимущество своей команды.

На 52-й минуте за удар сопернику в лицо прямую красную карточку после вмешательства ВАР получил форвард миланцев Лука Йович.

На 64-й минуте нападающий «россонери» Оливье Жиру отыграл один мяч. На 88-й Кристиан Пулишич сравнял счет, добавив гол к голевой передаче.

На 90-й хавбек Уоррен Бондо снова вывел хозяев вперед. На 95-й миланцам еще забил воспитанник клуба Лоренцо Коломбо.

«Милан» не сумел воспользоваться осечкой «Ювентуса» и остался на третьем месте с отставанием в два очка.

Монца – Милан 4:2 (2:0, 2:2)
Дата проведения
18 февраля, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45, пенальти Пессина, 2:0 – 45 Мота, 2:1 – 64 Жиру, 2:2 – 88 Пулишич, 3:2 – 90 Бондо, 4:2 – 90 Коломбо.
МонцаДи Грегорио (Соррентино, 43), Биринделли, Мари, Иццо, Карбони, Гальярдини, Пессина, Кольпани (Педру Перейра, 81), Карбони (Бондо, 66), Джурич (Коломбо, 66), Мота (Мальдини, 81).
МиланМеньян, Флоренци (Муса, 83), Габбия, Тиав, Эрнандес, Лофтус-Чик, Беннасер (Жиру, 54), Адли (Рейндерс, 46), Чуквуэзе (Пулишич, 46), Окафор (Рафаэл Леау, 46), Йович.
Предупреждения:
Джурич (33), Пессина (45), Палладино (51), Мота (76), Бондо (76), Габбия (83).
Удаление:
Йович (52).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

54 комментария
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Почти все фанаты Милана критикуют Пиоли но вы забыли где находились до прихода этого физрука? Болтались с зоны ЛЕ и середины таблицы но после прихода лысого физрука команда стабильно входит в топ-4 и один раз выиграли Серия А. Наверное уже соскучилась болтаться в зоне ЛЕ
+49
-4
+45
Ответ Bunyod Turgunov
Почти все фанаты Милана критикуют Пиоли но вы забыли где находились до прихода этого физрука? Болтались с зоны ЛЕ и середины таблицы но после прихода лысого физрука команда стабильно входит в топ-4 и один раз выиграли Серия А. Наверное уже соскучилась болтаться в зоне ЛЕ
Я например считаю, что Пиоли прыгает выше головы с этим составом
+18
-1
+17
Не понимаю Пиоли. Зачем выпускать полурезерв? Ведь с Ренном 3-0 почти решён общий итог. Вот там бы и эксперементировал. Тем более выпускать нам важнейшую позицию в ЦЗ Тшау, который три месяца не играл. Да и Кьер вроде неплох сейчас. Сейчас выйдут спасать лидеры. В итоге никто не отдохнёт. Сам себя обыгрывает Пиоли. Тем более после игры во Франции - Аталанта. А она в порядке. Приоритеты неверно выстраивает Пиоли.
+13
-2
+11
Ответ Streetbor
если они ещё и третий забьют вдесятером, я закончу ВСЁ! 😁
забили! даже четвёртый! красавцы!
+7
0
+7
Ответ Алексей Иванов
Я например считаю, что Пиоли прыгает выше головы с этим составом
И я так думаю, все адекватные болельщики понимают, что Милан прыгает выше головы благодаря гению Пиоли
+5
-1
+4
Ответ Bunyod Turgunov
Почти все фанаты Милана критикуют Пиоли но вы забыли где находились до прихода этого физрука? Болтались с зоны ЛЕ и середины таблицы но после прихода лысого физрука команда стабильно входит в топ-4 и один раз выиграли Серия А. Наверное уже соскучилась болтаться в зоне ЛЕ
хитрофартость Милана пошла от победы над Ювентусом, когда горели 0-2 после первого, потом дураки залетали и в итоге 4-2, вот потом и пенальти попёрли и вся земная хитрожопость
+4
0
+4
Берлускони улыбается с небес (хотя кого я обманываю, наверняка черти его сейчас жарят:)
+6
-3
+3
Ответ darby crash
Поздравляю второй Ломбардийский с победой
после Про Патрии или Брешии? но действительно второй
+2
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Красиво третий положил, там только краном))
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Понятно что ротация нужна, но они как будто первый раз друг с другом играют💔
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Браво Монца! Просто Браво!
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лучше б свет не возвращали, так бы лег с мыслью что 0-0. А пока готовился ко сну впотемкнах все пропустил, как и Милан)
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Интрига сохраняется за второе место. 2 очка разница. Да и Аталанта с Болоньей недалеко о 3 места. Рома подтянется.
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Неожиданно. Но Монца молодцы, автобуса не ставили, играли в футбол.
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0
+1
Ответ falkao2013
Кривбас тоже можно поздравлять с чемпионством)
Ты удалил мой аккаунт?
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Ответ <Inter>
Палладино один из лучших вариантов на замену Пиоли по итогу сезона
Де Дзерби может ещё?
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Мы хотим выиграть ЛЧ...Позорище...
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Ответ Streetbor
странный эксперимент с составом и это на выезде с крепким середняком, когда нужно было догонять. Зато сил сэкономили.
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Ответ Football Records
Полагаю Интер можно поздравлять со Скудетто Самое лёгкое Чемпионство итальянского клуба с 2019
Кривбас тоже можно поздравлять с чемпионством)
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Ответ falkao2013
Кривбас тоже можно поздравлять с чемпионством)
А что там с Кривбассом?
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Ответ Football Records
А что там с Кривбассом?
На первом месте идёт вроде
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0
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Ответ Football Records
Ты удалил мой аккаунт?
Конечно
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Ответ Скрытый пользователь
Вы предпочли скрыть комментарии этого пользователя
Ну не всё же Юве страдать)
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Ответ falkao2013
Конечно
Зачем?
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Ответ Football Records
Зачем?
Надо было
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Ответ falkao2013
Надо было
Хочу 1 аккаунт и чтобы его не банили
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Ответ Andrey Andreev
Берлускони улыбается с небес (хотя кого я обманываю, наверняка черти его сейчас жарят:)
ну это прям жестоко)
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Ответ Andrey Andreev
Берлускони улыбается с небес (хотя кого я обманываю, наверняка черти его сейчас жарят:)
😂😂😂😂
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Ответ Football Records
Монца хоронит всю интригу в Серии А :))
да интриги то и не было
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Ответ Cristiano Ronaldo
Так в ЛЧ в любом случае залетим, а в случае с ЛЕ, руководство нацелились на победу, нужен трофей, поэтому и ротирует состав.
Понятно. Просто слишком кординально. Да и с Ренном уже пройдут после 3-0.
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