«Милан» ушел с 0:2, но пропустил на 90-й и 95-й от «Монцы» – 2:4. Йовича удалили на 52-й
«Милан» проиграл «Монце» (2:4) в гостях в 25-м туре Серии А.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в матче был открыт на 45-й минуте – хавбек хозяев Маттео Пессина реализовал пенальти. На 6-й добавленной к первому тайме минуте форвард Дани Мота удвоил преимущество своей команды.
На 52-й минуте за удар сопернику в лицо прямую красную карточку после вмешательства ВАР получил форвард миланцев Лука Йович.
На 64-й минуте нападающий «россонери» Оливье Жиру отыграл один мяч. На 88-й Кристиан Пулишич сравнял счет, добавив гол к голевой передаче.
На 90-й хавбек Уоррен Бондо снова вывел хозяев вперед. На 95-й миланцам еще забил воспитанник клуба Лоренцо Коломбо.
«Милан» не сумел воспользоваться осечкой «Ювентуса» и остался на третьем месте с отставанием в два очка.
- Дата проведения
- 18 февраля, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
- Голы:
- 1:0 – 45, пенальти Пессина, 2:0 – 45 Мота, 2:1 – 64 Жиру, 2:2 – 88 Пулишич, 3:2 – 90 Бондо, 4:2 – 90 Коломбо.
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Монца –
Ди Грегорио (Соррентино, 43), Биринделли, Мари, Иццо, Карбони, Гальярдини, Пессина, Кольпани (Педру Перейра, 81), Карбони (Бондо, 66), Джурич (Коломбо, 66), Мота (Мальдини, 81).
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Милан –
Меньян, Флоренци (Муса, 83), Габбия, Тиав, Эрнандес, Лофтус-Чик, Беннасер (Жиру, 54), Адли (Рейндерс, 46), Чуквуэзе (Пулишич, 46), Окафор (Рафаэл Леау, 46), Йович.
- Удаление:
- Йович (52).