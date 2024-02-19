«Милан» ушел с 0:2, но пропустил на 90-й и 95-й от «Монцы» – 2:4. Йовича удалили на 52-й

«Милан» проиграл «Монце» (2:4) в гостях в 25-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в матче был открыт на 45-й минуте – хавбек хозяев реализовал пенальти. На 6-й добавленной к первому тайме минуте форвард удвоил преимущество своей команды.

На 52-й минуте за удар сопернику в лицо прямую красную карточку после вмешательства ВАР получил форвард миланцев .

На 64-й минуте нападающий «россонери» отыграл один мяч. На 88-й сравнял счет, добавив гол к голевой передаче.

На 90-й хавбек снова вывел хозяев вперед. На 95-й миланцам еще забил воспитанник клуба .

« » не сумел воспользоваться осечкой «Ювентуса» и остался на третьем месте с отставанием в два очка.

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