Ротенберг об удалениях СКА: «Смотрели матчи «Барсы»? Когда там был Гвардиола, тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси – я такого не видел. А у нас это происходит»

Теги СКА Торпедо судьи МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Пеп Гвардиола КХЛ Роман Ротенберг Интер Майами Хоккей

Роман Ротенберг после игры с «Торпедо» (4:3) высказался об удалениях СКА.

– Вы практически на каждой пресс-конференции говорите про то, что нужно убирать удаления, минимизировать, что надо над этим работать. И сейчас на этом отрезке сезона опять эта проблема всплыла. Что не получается сделать, чтобы эти удаления убрать или сделать их минимальными? 

– Вы когда-нибудь смотрели игры футбольной «Барселоны»? Когда-нибудь видели игры? Когда там был тренером Гвардиола, Месси когда играл, когда тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси, красную карточку дают – вы такое хоть в жизни видели? Я тоже такого не видел. А у нас это происходит.

Поэтому надо все разобрать. Но здесь надо нам самим тоже посмотреть в зеркало и просто не давать шанса нас удалять. Тогда будет все по-другому. А все остальное у нас люди разберут, они профессионалы.

Но еще раз хочу сказать, что жизнь помогает только честным. Только честный труд, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Отметим, что Лионель Месси в составе «Барселоны» получил одну красную карточку и 81 желтую.

СКА выиграл 5-й матч подряд – 4:3 с «Торпедо». Команда Ротенберга отыгралась с 1:3

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70 комментариев
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Согласен, кто-нибудь видел, чтобы Джоковича удалили с корта? А в СКА удаляют.
+107
-6
+101
Ротенберг об удалениях СКА: «Смотрели матчи «Барселоны»? А я 800 матчей посмотрел, поэтому Семак с Зенитом пусть там не расслабляется, скоро и туда систему приведу
+63
0
+63
Ротенберг - это говорящая ерунду голова.
+46
0
+46
Что ты несёшь 🤡??? Такое ощущение, что какой-то Алёшка терминатор у руля хоккейного клуба
+29
-2
+27
Он идиот
+22
0
+22
Аркадьич себя уже с Гвардиолой сравнивает?.. Растëт. :-)
+22
-2
+20
Ответ U
Согласен, кто-нибудь видел, чтобы Джоковича удалили с корта? А в СКА удаляют.
Кстати, было на одном из US Open.
+19
0
+19
Ответ U
Согласен, кто-нибудь видел, чтобы Джоковича удалили с корта? А в СКА удаляют.
US Open 2020, добрый вечер
+13
0
+13
Ух...столицей честности эти типы из одного городка еще себя не называли...
+9
0
+9
кароче, нельзя удалять игрока команды, которая контролирует мяч/шайбу. всем ясно?
+8
0
+8
Ещё чуть-чуть, и Месси будет воспитанником Ленинградского хоккея, как и вся Барселона с Гвардиолой.
P.S. А ведь недавно призывал удалять и дисквалифицировать игроков, которые играли чисто против хоккеистов СКА😬
+7
0
+7
Ответ Roman Roman
Месси в СКА заиграл?
если не удалят
+8
-1
+7
Месси в СКА заиграл?
+7
0
+7
Кто постоянно говорит о честности, сам таким не является... народная мудрость)
+5
0
+5
Ответ Mihail0910
Ротенберг - это говорящая ерунду голова.
это не ерунда, это уже диагноз
+4
0
+4
Без Ротенберга и Загитовой этот сайт бы закрылся
+4
0
+4
Страшно представить, что он в плей офф нести начнёт
+3
0
+3
Гондиола из питерской подворотни.
+3
0
+3
Жалкая попытка стать лысым шарлатаном
+3
0
+3
Смотрел хоккей. Представьте себе Месси показывают красную, а он через 2 минуты возвращается. Как такое возможно?
+2
0
+2
Ответ VictorVallecano
Кстати, было на одном из US Open.
)) Да, вспомнил момент. Хорошо, что потом он вспомнил тактические раскладки матчей Барсы Гвардиолы с Месси и перестал пулять мячики в шею судье.
+2
0
+2
Этот генератор высказывания реально уже надоел.
+2
0
+2
Ответ fussballer
Барса с Негрейрой в то время плотно работала. Поэтому и удалений подобных не было, пенальти в их ворота не ставили.
В реал по 5 и 6 тоже ногейра запихивал?
+3
-1
+2
у вас нет Месси, даже Роналду нет
+2
0
+2
Ответ topsatan
Комментарий удален модератором
И отдайте собакам Шувалова.
+2
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Нет, невозможно на серьёзных щах такое нести. Что Роман принимает?
+1
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Говорящий попугай 🦜
+1
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Ответ U
Согласен, кто-нибудь видел, чтобы Джоковича удалили с корта? А в СКА удаляют.
С Джоковичем у тебя не совсем удачный пример:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2827386.html
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Пузырёв
Аркадьич себя уже с Гвардиолой сравнивает?.. Растëт. :-)
Он Борисыч) Будьте аккуратнее, а то в следующем заголовке с его упоминанием и про вас то же что-нибудь отчебучит такое))
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"...жизнь помогает только честным"
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Новая идея для мерча, цитата и фото автора. Такую футболку даже купил бы :)
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