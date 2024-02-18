Ротенберг об удалениях СКА: «Смотрели матчи «Барсы»? Когда там был Гвардиола, тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси – я такого не видел. А у нас это происходит»

Роман Ротенберг после игры с «Торпедо» (4:3) высказался об удалениях СКА.

– Вы практически на каждой пресс-конференции говорите про то, что нужно убирать удаления, минимизировать, что надо над этим работать. И сейчас на этом отрезке сезона опять эта проблема всплыла. Что не получается сделать, чтобы эти удаления убрать или сделать их минимальными?

– Вы когда-нибудь смотрели игры футбольной «Барселоны»? Когда-нибудь видели игры? Когда там был тренером Гвардиола, Месси когда играл, когда тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси, красную карточку дают – вы такое хоть в жизни видели? Я тоже такого не видел. А у нас это происходит.

Поэтому надо все разобрать. Но здесь надо нам самим тоже посмотреть в зеркало и просто не давать шанса нас удалять. Тогда будет все по-другому. А все остальное у нас люди разберут, они профессионалы.

Но еще раз хочу сказать, что жизнь помогает только честным. Только честный труд, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Отметим, что Лионель Месси в составе «Барселоны» получил одну красную карточку и 81 желтую.

СКА выиграл 5-й матч подряд – 4:3 с «Торпедо». Команда Ротенберга отыгралась с 1:3