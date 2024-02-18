Ротенберг об удалениях СКА: «Смотрели матчи «Барсы»? Когда там был Гвардиола, тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси – я такого не видел. А у нас это происходит»
Роман Ротенберг после игры с «Торпедо» (4:3) высказался об удалениях СКА.
– Вы практически на каждой пресс-конференции говорите про то, что нужно убирать удаления, минимизировать, что надо над этим работать. И сейчас на этом отрезке сезона опять эта проблема всплыла. Что не получается сделать, чтобы эти удаления убрать или сделать их минимальными?
– Вы когда-нибудь смотрели игры футбольной «Барселоны»? Когда-нибудь видели игры? Когда там был тренером Гвардиола, Месси когда играл, когда тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси, красную карточку дают – вы такое хоть в жизни видели? Я тоже такого не видел. А у нас это происходит.
Поэтому надо все разобрать. Но здесь надо нам самим тоже посмотреть в зеркало и просто не давать шанса нас удалять. Тогда будет все по-другому. А все остальное у нас люди разберут, они профессионалы.
Но еще раз хочу сказать, что жизнь помогает только честным. Только честный труд, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Отметим, что Лионель Месси в составе «Барселоны» получил одну красную карточку и 81 желтую.
СКА выиграл 5-й матч подряд – 4:3 с «Торпедо». Команда Ротенберга отыгралась с 1:3
P.S. А ведь недавно призывал удалять и дисквалифицировать игроков, которые играли чисто против хоккеистов СКА😬
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2827386.html
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Новая идея для мерча, цитата и фото автора. Такую футболку даже купил бы :)