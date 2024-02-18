Спартакиада. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Хабибуллина и Княжук покажут произвольные программы

18 февраля на Спартакиаде спортивные пары выступят с произвольными программами.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Пары

Произвольная программа

Начало – 11.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,46

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,01

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 77,31

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,10

5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,46

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 71,49

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 64,55