Спартакиада. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Хабибуллина и Княжук покажут произвольные программы
18 февраля на Спартакиаде спортивные пары выступят с произвольными программами.
Спартакиада-2024
Магнитогорск
Пары
Произвольная программа
Начало – 11.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Вторая разминка
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,46
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,01
3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 77,31
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,10
5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,46
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 71,49
7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 64,55
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что-то в этом духе)
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Капец.