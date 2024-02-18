Спартакиада. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Хабибуллина и Княжук покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты Спартакиада пары Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

18 февраля на Спартакиаде спортивные пары выступят с произвольными программами.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Пары

Произвольная программа

Начало – 11.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,46

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,01

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 77,31

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,10

5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,46

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 71,49

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 64,55

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305 комментариев
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За Мишек и Княжуков!
+30
-6
+24
Зря растянули на 3 дня. С 11-12 спортсменами и количеством пар уложились бы в 2. Лучше бы в воскресенье показательные сделали.
+18
0
+18
Удачи любимым МиГам!
+23
-6
+17
Лиза Осокина ужасающий макияж делает на старты. Почему ей никто не подскажет, это же страх🤦‍♀️ Симпатичная, яркая, рыжая девочка. Нужно подчеркивать это, а она….
+21
-4
+17
Я не поняла, как с таким прокатом ЧЯ даже по произвольной ОГ обогнали.
+15
-1
+14
Ответ King_bez_ice
За Мишек и Княжуков!
Поддерживаю , За МиГов и Наташу с Ильей. ХК войти в тройку
+21
-7
+14
Ответ Lennuci
Зря растянули на 3 дня. С 11-12 спортсменами и количеством пар уложились бы в 2. Лучше бы в воскресенье показательные сделали.
Я тоже за показательные
+13
-1
+12
Юле и Леше закрепить успех.
+12
-1
+11
Тарасовой на них на всех не хватает.
Касание на выбросе: у Тихонова чуть клюнула носом
Падение с сальхова: прыжок не задался
+14
-3
+11
Ответ Мороженко
Тарасовой на них на всех не хватает. Касание на выбросе: у Тихонова чуть клюнула носом Падение с сальхова: прыжок не задался
ТАТ бы сказала - девочка каталась? нет, девочка валялась!!))
что-то в этом духе)
+12
-1
+11
О отлично без Транькова
+10
0
+10
У Тихонова приятный тембр голоса, манера общения и ведения репортажа. Алексея всегда приятно наблюдать и слушать.
+11
-1
+10
Что-то после кп Козловские и выглядели убитыми, и интервью никаких я не видела от них.
Хоть бы собрались на боевой прокат.
+13
-3
+10
Наверное, за честное судейство. Кто всё сделает, тому и желаю быть на пьедестале.
Подзажали АБ и ХК, да и Мишек тоже обделили
+16
-6
+10
Ой, как обидно за Княжуков. Так классно катались. И особенно жалко Илью. Он всю программу тащил, и похоже потерял в конце концентрацию, эмоции захлестнули
+10
0
+10
Оценки ЧЯ это цирк. С кучей ошибок, такие высокие баллы. Ужас конечно!
+12
-2
+10
Магнитка умнички!!! Полный зал
+10
0
+10
Получили больше чем ОГ? Ничего себе. Столько ошибок было
+9
0
+9
ХК остались без элемента. На тодесе оба упали, к сожалению. Это просто непруха какая-то, но молодцы зрители, тепло всех фигуристов принимают.
+9
0
+9
Такой выброс плюсуют? Серьезно что ли?
+11
-2
+9
Ответ Алёна Вода
И у МГ есть слабое место. Оно в том, что они не прибавляют ничего, не прогрессируют технически
А в чем прогрессируют бк? Даже ритт убрали, видимо, не получается. Прыжки точно такие же
+12
-3
+9
Вообще -то странно, будучи у Москвиной, Бойкова не имела таких проблем с прыжками, а сейчас она ни одного старта не сделала чисто, да плюс еще Козловский "помогает" ей, тоже иногда срывает. Все стало очень похоже на Тарасову и Морозова, только Тарасова и Морозов , как раньше плохо прыгали, так и остались с ненадежными прыжками после перехода, а Бойкова с Козловским вроде были в порядке, а тут косячат в каждом прокате. И главное сами не понимают , что происходит. Если завтра опять испортят прыжки, думаю, может назреть внутренний конфликт с тренерами, могут и психануть. Терпенье не беспредельное и вся эта затея с переходом может рухнуть.
+17
-8
+9
Ответ Sincere
в каком месте их обделили? компы 38, выше крыши уже.
На ЧР у них было 83, компы поставили чуть меньше, и гое по копеечке на каждом элементе меньше. Хотя прокат был такой же, точно не хуже
+12
-4
+8
БК опять станут вторыми( Плохо очень Саша прыгает, так же, как и Женя Тарасова!!! У МиГов нет слабых мест.
+13
-5
+8
Ответ imaxim
Ну что ж они делают то господи, я так надеялся что кто-то победит БК(
Странно болеть не за кого-то а против кого-то.
+8
-1
+7
Должны были проиграть Осокиной
+7
0
+7
Компы треш при таком провальном прокате
+8
-1
+7
Только я подумал: "ну вроде неплохо" - и такой СРЫВ!!!
Капец.
+7
0
+7
Ответ Мороженко
Наверное, за честное судейство. Кто всё сделает, тому и желаю быть на пьедестале. Подзажали АБ и ХК, да и Мишек тоже обделили
Хотелось бы, да и МГ и ХК придерживают. К ХК ну очень строго, ЧЯ много чего прощают
+8
-1
+7
У Лизы перебор макияжа и фейковых ресниц. Надо убавить и еще добавить трусов в обеих программах.
+10
-3
+7
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