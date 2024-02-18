Лыжи. Кубок мира. Шумахер выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, Амундсен – 2-й, Гульберг – 3-й, Клэбо – 4-й

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Австрии сборная Финляндии сборная США сборная Германии (лыжные гонки) Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ховард Сулос Таугбель Рено Же Ришар Жув Йенс Бурман Харальд Амундсен Юхан Хагстрем Маттис Стенсхаген Эрик Валнес Жюль Шаппа Гас Шумахер Фридрих Мох Пертту Хювяринен Вильям Поромаа Уго Лапалю Мика Фермойлен гонка 10 км Жюль Лапьер Лыжи

Американец Гас Шумахер выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке мира.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

8-й этап

Миннеаполис, США

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Гас Шумахер (США) – 20.52,7

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 4,4

3. Пол Гульберг (Норвегия) – 5,8

4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 6,5

5. Вильям Поромаа (Швеция) – 8,1

6. Томас Ялмар Вестгор (Ирландия) – 8,6

7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 10,1

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 10,2

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 10,8

10. Калле Халварссон (Швеция) – 13,9

11. Уго Лапалю (Франция) – 15,2

12. Фридрих Мох (Германия) – 16,8

13. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 17,0

14. Мика Фермойлен (Австрия) – 22,2

15. Жюль Шаппа (Франция) – 26,2

Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Миннеаполисе

Материалы по теме

109 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну наконец-то разделка, а не унылый масс-старт, где всей гурьбой до финиша.
Правда, 10 км для мужиков - это несерьёзно, биатлонный спринт.)
+9
0
+9
Удивительная дисциплина. Так и не дается пока клэбке, а 27 годиков уже.

Раньше, когда 15 бегали все на фторе - стабильно минуту тут ловил. Потом, когда один на фторе бегал - результаты получше стали но выиграть так и не смог. Потом 15 превратили в 10 и тоже так и не смог на фторе. Теперь 10, но фтора уже нету. То есть ситуация хуже, чем прошлом году.

И главное, в чем проблема-то? Техника в порядке. Коньковый спринт бегает прекрасно. Представление о раскладке имеет - в классических разделках побеждал не однократно. У тут никак, хоть тресни. Поразительно.
+12
-4
+8
Благодаря этой гонке наконец-то перестал путать Шумахера и Шунмейкера.
+8
0
+8
Интересно, почему гонку кубка мира проводят на трассе для школьников, где лидеры даже на подъемный ход не переходят?
А школьник даже тут четвертый
+7
-1
+6
Ответ Грюденфельдер
Ну мы увидели как хотят видеть лыжи многие , превратить в шоу гонки по парку чтобы побеждали рендомные ребята. Наверное для широких масс интересно
Очередная серия: "хочу то, не знаю что"?
Где там шоу гонка, когда в 5 секундах 8 человек бежали почти всю гонку. Это борьба в чистом виде))
Что помешало победить не рандомному Крюгеру?
Фамилии Голберга и Амундсена рандомные?
Что касается победителя, это спорт. так бывает. Примерно как победа фина на ТДС. Не рандомность, а удача + сопутствующие факторы.
А что для "узких" масс интересно? Вы хоть изложите. А то весь сезон стонете как все плохо, при том, что сезон очень хорош.
Сегодняшняя десятка (как и почти все в сезоне) в несколько раз интереснее была вчерашнего полтинника.
+6
-1
+5
Ответ Мультик
Удивительная дисциплина. Так и не дается пока клэбке, а 27 годиков уже. Раньше, когда 15 бегали все на фторе - стабильно минуту тут ловил. Потом, когда один на фторе бегал - результаты получше стали но выиграть так и не смог. Потом 15 превратили в 10 и тоже так и не смог на фторе. Теперь 10, но фтора уже нету. То есть ситуация хуже, чем прошлом году. И главное, в чем проблема-то? Техника в порядке. Коньковый спринт бегает прекрасно. Представление о раскладке имеет - в классических разделках побеждал не однократно. У тут никак, хоть тресни. Поразительно.
Особая гонка эта разделка коньком. Я думаю доя Клебо психологически проблемой является виртуальная борьба со временем потому что он никогда не идёт в своем темпе кроме спринт- пролога. Он всегда подстраиваться под те реалии которые есть а контактных гонках. Это другое умение.
+5
0
+5
Внучку даже медаль не дали, вот тебе и король.)
+6
-1
+5
Ответ Йенс Мустерманн
Клебо опередил в дистанционном зачёте Крюгера, спринтеришка лютого дистанционщика ))
И даже Пелегрино его опередил и что. Может в следущий раз вообще с горки съезд будет все 10 км. Трасса была на ски кросс похожа.
+5
0
+5
Шумахер оправдал свою фамилию!
+5
0
+5
Фигня, а не трасса.
+5
0
+5
Восхищает и радует атмосфера праздника на лыжном стадионе Миннеаполиса! Количество зрителей запредельное. Всё в едином порыве болеют за спорт, за лыжный спорт. И это замечательно!
+8
-3
+5
Шумахер походу выиграет.
+4
0
+4
Не хотел пить сегодня, но видимо придётся))
+5
-1
+4
Давно я не видел слез на глазах победителя в мужских лыжных гонках! А этот паренёк с автогоночной фамилией не скрывал слез человеческого волнения и счастья. И его соперники и болельщики искренне оценили эти эмоции и отдали ему должное. Вот так суровый лыжный спорт раскрывает что спорт это мир и человеческое общение.
+5
-1
+4
Голберг выкинул внучку из тройки)
+7
-3
+4
Джесси подняла Шумахера! С победой! Может, через часик и он ее поднимет?
+4
0
+4
Ситуевина,однако; вышли в парк погулять .
+4
0
+4
Ещё миннеаполиским аборигенам предоставят шанс порадоваться победе Диггинс.А что,вполне может быть
+3
0
+3
Ответ Грюденфельдер
Ну мы увидели как хотят видеть лыжи многие , превратить в шоу гонки по парку чтобы побеждали рендомные ребята. Наверное для широких масс интересно
по треку сделают, по наскаровскому
+3
0
+3
Ну что как всегда за Крюгера ! Но трасса скоростная может 10 км не хватить как это было уже много раз - секунд 5 вырвут Амундсен фаворит.
+4
-1
+3
Очень плотная борьба, всегда бы так. Амундсен как всегда хорош в разделках, ну а молодого с победой, приятно победить перед своей публикой.
+3
0
+3
Ну, по этому парку у внука проблем не будет. Не кэнморские горки, чай.)
+3
0
+3
Десятку за двадцатку и точка. Лыжи которые мы заслужили. Но липовый король даже тут не тянет))
+4
-1
+3
Ответ Bijelo Dugme
А ирландец Мэлони крут!
он норвежец) Вестгаард фамилия, родился, вырос и живёт в Норвегии, взял айриш паспорт, чтобы на КМ проходить.
+3
0
+3
Ну уж если Шумахер выиграл Джесс правда никто не остановит. Поболею за Йонну и Сванн судя по мужчинам у их шансы тоже есть на высокие места
+3
0
+3
Ответ SatanA_
А им все равно за какой спорт болеть. Уверен, они и не разбираются в лыжах. Культура такая национальная. Это не плохо, это очень круто. Всей семьёй ходят на любой спорт, хоть на известные национальные лиги, хоть на школьные забеги, хоть на всякие bowls, доджбол и дартс, от души кричат и объедаются фастфудом. Нам до такой культуры ещё 100 лет. Я всегда за наших, но в данном случае правда налицо)
В Минниаполисе очень много выходцев из Скандинавии , правда уже в нескольких поколениях но лыжи любят так как это передаётся в семье. В Штатах популярно притопить за спорт откуда твои предки. Есть города где регби и футбол популярнее бейсбола, баскетбола и ам. футбола.
+3
0
+3
Ответ Грюденфельдер
После Кенмора у Крюгера констатировали воспаление верхних дыхательных поверхностей , он 3-4 дня он а щадящем режиме провел. Но это особо не сыграло бы роли. Гонки ски кросс в парке это другая дисциплина Увидимся в Холменколене
Здоровья ему, но все равно гонка очень своеобразная.
+3
0
+3
Десятка в 14 секундах. Огненная заруба.
Хочется верить, что это будет первый шаг по оправдания авансов американцем))
Третий американец на подиуме в этом сезоне.
+4
-1
+3
Ответ Indurain Larraya
Отдыхавший больше недели норвежский дистанционный гений Крюгер проиграл дистанционную разделку пожилому итальянскому спринтеру Пеллегрино, который вчера менее суток назад отдал все силы в борьбе за золото-серебро. Разрывы на финише - как в квалификации спринта. Планировщик трассы - Robert B. Weide
После Кенмора у Крюгера констатировали воспаление верхних дыхательных поверхностей , он 3-4 дня он а щадящем режиме провел. Но это особо не сыграло бы роли. Гонки ски кросс в парке это другая дисциплина Увидимся в Холменколене
+3
0
+3
Шумахер не посрамил фамилию, красава, норгов обул. Паша и здесь королю лыж поднасрал, деревяшку отгрузил.
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий