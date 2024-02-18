Лыжи. Кубок мира. Шумахер выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, Амундсен – 2-й, Гульберг – 3-й, Клэбо – 4-й
Американец Гас Шумахер выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке мира.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
8-й этап
Миннеаполис, США
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Гас Шумахер (США) – 20.52,7
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 4,4
3. Пол Гульберг (Норвегия) – 5,8
4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 6,5
5. Вильям Поромаа (Швеция) – 8,1
6. Томас Ялмар Вестгор (Ирландия) – 8,6
7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 10,1
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 10,2
9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 10,8
10. Калле Халварссон (Швеция) – 13,9
11. Уго Лапалю (Франция) – 15,2
12. Фридрих Мох (Германия) – 16,8
13. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 17,0
14. Мика Фермойлен (Австрия) – 22,2
15. Жюль Шаппа (Франция) – 26,2
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Миннеаполисе
Правда, 10 км для мужиков - это несерьёзно, биатлонный спринт.)
Раньше, когда 15 бегали все на фторе - стабильно минуту тут ловил. Потом, когда один на фторе бегал - результаты получше стали но выиграть так и не смог. Потом 15 превратили в 10 и тоже так и не смог на фторе. Теперь 10, но фтора уже нету. То есть ситуация хуже, чем прошлом году.
И главное, в чем проблема-то? Техника в порядке. Коньковый спринт бегает прекрасно. Представление о раскладке имеет - в классических разделках побеждал не однократно. У тут никак, хоть тресни. Поразительно.
А школьник даже тут четвертый
Где там шоу гонка, когда в 5 секундах 8 человек бежали почти всю гонку. Это борьба в чистом виде))
Что помешало победить не рандомному Крюгеру?
Фамилии Голберга и Амундсена рандомные?
Что касается победителя, это спорт. так бывает. Примерно как победа фина на ТДС. Не рандомность, а удача + сопутствующие факторы.
А что для "узких" масс интересно? Вы хоть изложите. А то весь сезон стонете как все плохо, при том, что сезон очень хорош.
Сегодняшняя десятка (как и почти все в сезоне) в несколько раз интереснее была вчерашнего полтинника.
Хочется верить, что это будет первый шаг по оправдания авансов американцем))
Третий американец на подиуме в этом сезоне.