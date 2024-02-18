Лыжи. Кубок мира. Шумахер выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, Амундсен – 2-й, Гульберг – 3-й, Клэбо – 4-й

Американец Гас Шумахер выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке мира.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

8-й этап

Миннеаполис, США

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Гас Шумахер (США) – 20.52,7

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 4,4

3. Пол Гульберг (Норвегия) – 5,8

4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 6,5

5. Вильям Поромаа (Швеция) – 8,1

6. Томас Ялмар Вестгор (Ирландия) – 8,6

7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 10,1

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 10,2

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 10,8

10. Калле Халварссон (Швеция) – 13,9

11. Уго Лапалю (Франция) – 15,2

12. Фридрих Мох (Германия) – 16,8

13. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 17,0

14. Мика Фермойлен (Австрия) – 22,2

15. Жюль Шаппа (Франция) – 26,2

Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Миннеаполисе