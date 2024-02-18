Спартакиада. Масс-старт. Казакевич, Сливко, Дербушева, Наталия и Анастасия Шевченко, Гореева, Резцова, Нигматуллина пробегут гонку

18 февраля на турнире по биатлону на Спартакиаде пройдет женский масс-старт.

Спартакиада-2024

Златоуст

Женщины

Масс-старт

Начало – 9.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1.

2.

3.

4.

5. Анастасия Шевченко

6.

7. Тамара Дербушева

8. Елизавета Каплина

9. Наталья Гербулова

10. Екатерина Носкова

11. Лариса Куклина

12. Анастасия Егорова...

14. Полина Шевнина...

17. Кристина Резцова...

19. Ульяна Нигматуллина

Полный старт-лист – на сайте СБР.