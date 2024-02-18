Спартакиада. Масс-старт. Казакевич, Сливко, Дербушева, Наталия и Анастасия Шевченко, Гореева, Резцова, Нигматуллина пробегут гонку
18 февраля на турнире по биатлону на Спартакиаде пройдет женский масс-старт.
Спартакиада-2024
Златоуст
Женщины
Масс-старт
Начало – 9.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
5. Анастасия Шевченко
7. Тамара Дербушева
8. Елизавета Каплина
9. Наталья Гербулова
10. Екатерина Носкова
11. Лариса Куклина
12. Анастасия Егорова...
14. Полина Шевнина...
17. Кристина Резцова...
19. Ульяна Нигматуллина
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Батманова, Шевнина, Резцова тоже пошуршать смогут.
С десяткой все примерно ясно. Надеюсь молодежь(Зырянова, Гришина, Шеллер) повклинивается повыше.