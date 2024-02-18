Спартакиада. Масс-старт. Казакевич, Сливко, Дербушева, Наталия и Анастасия Шевченко, Гореева, Резцова, Нигматуллина пробегут гонку

Теги сборная России жен результаты Спартакиада Лариса Куклина масс-старт Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

18 февраля на турнире по биатлону на Спартакиаде пройдет женский масс-старт.

Спартакиада-2024

Златоуст

Женщины

Масс-старт

Начало – 9.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Анастасия Батманова

2. Виктория Сливко

3. Наталия Шевченко

4. Ирина Казакевич

5. Анастасия Шевченко

6. Анастасия Гореева

7. Тамара Дербушева

8. Елизавета Каплина

9. Наталья Гербулова

10. Екатерина Носкова

11. Лариса Куклина

12. Анастасия Егорова... 

14. Полина Шевнина...

17. Кристина Резцова...

19. Ульяна Нигматуллина

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

21 комментарий
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Ответ Comeon!
Беларусов не пускают, сразу бойкотируем просмотр.
попутного тебе в зад, бойкотируй!
+8
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+8
Ответ heivani
По четыре представительницы от Свердловска и Югры.А победу кто-то другая одержит).Да и есть претендентки: Батманова,Сливко,Шеллер,Гореева,Гербулова.Но верю в своих,правда состояние Дербушевой вызывают сомнения в достижении приемлимого для нее результата .Хотелось бы в деле Инну Терещенко увидеть,в запасе она есть.
Дербушевой бы вообще стоило пропустить эту гонку. Показать приличный результат в таком состоянии невозможно, а вот осложнение заработать - запросто. Болеем за шашиловских.
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+6
швченко ната надеюсь завтра прдвинет сливко с первого места в рейтинге сбр
+6
0
+6
Шевченко Н, Казакевич , Гореева
+4
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+4
Вика Сливко конечно сегодня на стойке поднамазала слишком…. вообще не ее стрельба. Порадовала Ира Казакевич , которая отыграла ходом больше минуты, ну и со стойкой справилась на ура
+4
-1
+3
Ответ притвиц
Надеюсь на хорошую гонку от Резцовой и Нигматуллиной , а то получается подгоняли пик формы к спартакиаде и на выхлопе результат близкий к отрицательному.
Вот что Вы прицепились к Ульяне. Есть информация от её личного тренера, что Ульяна тяжело перенесла ковид. По-хорошему ей нужно было пропускать гонки, но видимо есть обязательства перед регионом. Радуйтесь лучше победам Шашиловских, а Ульяну оставьте в покое, как бы она не бежала.
+5
-2
+3
Не понятно , как будет идти репортаж по Матч ТВ одновременно по биатлону и по лыжам, старты обеих дистанций в одно время 9.30. Или 50 км женщин продлится долго и будут сначала показывать биатлон, а потом лыжи, что осталось?
+2
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+2
Обе Шевченки, Казакевич, Сливко может быть Гореева
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+2
Всем девочкам удачи,быстрых лыж и точной стрельбы.
+2
0
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Ответ притвиц
Надеюсь на хорошую гонку от Резцовой и Нигматуллиной , а то получается подгоняли пик формы к спартакиаде и на выхлопе результат близкий к отрицательному.
кайшева болела говорят
+2
0
+2
Надеюсь на хорошую гонку от Резцовой и Нигматуллиной , а то получается подгоняли пик формы к спартакиаде и на выхлопе результат близкий к отрицательному.
+2
-1
+1
По четыре представительницы от Свердловска и Югры.А победу кто-то другая одержит).Да и есть претендентки: Батманова,Сливко,Шеллер,Гореева,Гербулова.Но верю в своих,правда состояние Дербушевой вызывают сомнения в достижении приемлимого для нее результата .Хотелось бы в деле Инну Терещенко увидеть,в запасе она есть.
+2
-1
+1
Шевченко Н и А, Сливко, Казакевич, Гореева, Каплина - "все те же на манеже" поделят шестерку.
Батманова, Шевнина, Резцова тоже пошуршать смогут.
С десяткой все примерно ясно. Надеюсь молодежь(Зырянова, Гришина, Шеллер) повклинивается повыше.
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Ответ sav187
Дербушевой бы вообще стоило пропустить эту гонку. Показать приличный результат в таком состоянии невозможно, а вот осложнение заработать - запросто. Болеем за шашиловских.
Конечно; за сутки к ней кардинального улучшения никак не придет.
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Ответ тоторо
Шеллер Мекрюкова Носкова. Жаль Сола не бежит
Ну какая Шеллер, не готова она еще, видно же
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Ответ Daniyar8
Ну какая Шеллер, не готова она еще, видно же
посмотрим)
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Ответ Игорь Мельников
Вот что Вы прицепились к Ульяне. Есть информация от её личного тренера, что Ульяна тяжело перенесла ковид. По-хорошему ей нужно было пропускать гонки, но видимо есть обязательства перед регионом. Радуйтесь лучше победам Шашиловских, а Ульяну оставьте в покое, как бы она не бежала.
Давайте не будем говорить о том, за кого мне болеть и про кого не писать, у Ульяны очень слабые результаты это факт, если не здорова так зачем насиловать организм, и что это за регион такой который больных спортсменов на трассу выталкивает, возможно она сама пытается набрать форму через старты, но уже две трети сезона прошло а формы нет пока. Всячески желаю ей успехов, как и Резцовой, гонка покажет что и как.
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Ответ Любитель_ФК
Не понятно , как будет идти репортаж по Матч ТВ одновременно по биатлону и по лыжам, старты обеих дистанций в одно время 9.30. Или 50 км женщин продлится долго и будут сначала показывать биатлон, а потом лыжи, что осталось?
Да опять экран располовинят,скорее всего.
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