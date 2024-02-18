Чемпионат мира по биатлону-2024. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Кристиансен, Долль, Понсилуома, Самуэльссон пробегут гонку
18 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужской масс-старт.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове-Место, Чехия
Мужчины
Масс-старт
Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.
- Дата проведения
- 18 февраля, 18.30
Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Стурла Хольм Лагрейд
|2
|Йоханнес Бо
|3
|Тарьей Бо
|4
|Ветле Шостад Кристиансен
|5
|Бенедикт Долль
|6
|Мартин Понсилуома
|7
|Йоханнес Кюн
|8
|Томмазо Джакомель
|9
|Филипп Наврат
|10
|Юстус Штрелов
|11
|Себастьян Самуэльссон
|12
|Себастьян Штальдер
|13
|Эмильен Жаклен
|14
|Эрик Перро
|15
|Кентен Фийон-Майе
|16
|Андрей Расторгуев
|17
|Кэмпбелл Райт
|18
|Лукас Хофер
|19
|Никлас Хартвег
|20
|Яков Фак
|21
|Михал Крчмарж
|22
|Томаш Микишка
|23
|Фабьен Клод
|24
|Дмитрий Пидручный
|25
|Адам Раннелс
|26
|Шон Доэрти
|27
|Тимофей Лапшин
|28
|Антон Дудченко
|29
|Давид Коматц
|30
|Симон Эдер
За Стурлу Лагрейда, потому что немного притапливаю за него с его дебютного сезона
За Кентена Фийон-Майе, потому что завершать ЧМ надо на мажорной ноте
За Томасо Джакомеля, потому что он просто молодец
За Юстуса Штрелова, потому что он хоть что-то на этом ЧМ должен показать в личных гонках
За Томаса Микишку, потому что он легенда чешских эстафет
Буду помнить только то, что он ЧМ в спринте.
2. Лагрейд
3. Й.Бё
Чтобы Кселл порадовался)
вы теперь должны хорошо понимать, что пережили российские болельщики, когда Эдик выкинул такой же фортель в Пекине.
вы так не переживайте, ЧМ проводят каждый год...
год назад Тарьей и Стурла зашли на шк, сегодня - Стурла и Ветле, а через год ̶Д̶а̶л̶е̶ ̶и̶ ̶С̶т̶у̶р̶л̶а̶ ̶з̶а̶й̶д̶у̶т̶ ̶н̶а̶ ̶ш̶к̶ всё будет хорошо) Йося еще выиграет кучу золотых медалей.
ps: Лжетрофеич (ваш собрат по болению) тоже куда-то пропал, как в воду канул)
1 LAEGREID Sturla Holm Норвегия
2 BOE Johannes Thingnes Норвегия
3 BOE Tarjei Норвегия
4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия
5 DOLL Benedikt Германия
6 DALE-SKJEVDAL Johannes Норвегия
7 PONSILUOMA Martin Швеция
8 KUEHN Johannes Германия
9 GIACOMEL Tommaso Италия
10 NAWRATH Philipp Германия
11 STRELOW Justus Германия
12 SAMUELSSON Sebastian Швеция
13 STALDER Sebastian Швейцария
14 JACQUELIN Emilien Франция
15 PERROT Eric Франция
16 FILLON MAILLET Quentin Франция
17 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия
18 WRIGHT Campbell США
19 HOFER Lukas Италия
20 HARTWEG Niklas Швейцария
21 FAK Jakov Словения
22 KRCMAR Michal Чехия
23 MIKYSKA Tomas Чехия
24 CLAUDE Fabien Франция
25 PIDRUCHNYI Dmytro Украина
26 RUNNALLS Adam Канада
27 DOHERTY Sean США
28 LAPSHIN Timofei Корея
29 DUDCHENKO Anton Украина
30 KOMATZ David Австрия
Резерв EDER Simon Австрия
Резерв SIIMER Kristo Эстония
Резерв STROLIA Vytautas Литва
Резерв NELIN Jesper Швеция