Чемпионат мира по биатлону-2024. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Кристиансен, Долль, Понсилуома, Самуэльссон пробегут гонку

18 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужской масс-старт.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.

Дата проведения 18 февраля, 18.30

Стартовый лист