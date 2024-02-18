Чемпионат мира по биатлону-2024. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Кристиансен, Долль, Понсилуома, Самуэльссон пробегут гонку

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18 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужской масс-старт.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko. 

Дата проведения
18 февраля, 18.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Стурла Хольм Лагрейд
2  Йоханнес Бо
3  Тарьей Бо
4  Ветле Шостад Кристиансен
5  Бенедикт Долль
6  Мартин Понсилуома
7  Йоханнес Кюн
8  Томмазо Джакомель
9  Филипп Наврат
10  Юстус Штрелов
11  Себастьян Самуэльссон
12  Себастьян Штальдер
13  Эмильен Жаклен
14  Эрик Перро
15  Кентен Фийон-Майе
16  Андрей Расторгуев
17   Кэмпбелл Райт
18  Лукас Хофер
19  Никлас Хартвег
20  Яков Фак
21  Михал Крчмарж
22  Томаш Микишка
23  Фабьен Клод
24  Дмитрий Пидручный
25  Адам Раннелс
26  Шон Доэрти
27  Тимофей Лапшин
28  Антон Дудченко
29  Давид Коматц
30  Симон Эдер

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68 комментариев
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Я за Тарю. Ну должно воздасться хоть где-то за сегодняшнее пахание.
+8
-1
+7
До последнего планирую поддерживать Лагрейда. А гонка обещает быть интересной 😍
+6
0
+6
Буду болеть:
За Стурлу Лагрейда, потому что немного притапливаю за него с его дебютного сезона
За Кентена Фийон-Майе, потому что завершать ЧМ надо на мажорной ноте
За Томасо Джакомеля, потому что он просто молодец
За Юстуса Штрелова, потому что он хоть что-то на этом ЧМ должен показать в личных гонках
За Томаса Микишку, потому что он легенда чешских эстафет
+9
-4
+5
А мне хочется чтобы Кристиансен завтра реабилитировался, провел хорошую гонку и забежал на подиум, можно даже серебряным призером стать, после Йохи)
+6
-1
+5
Ответ Xell
У них нет характера. Они мягкие.
Сексизм подъехал. Найс
+4
0
+4
Если не немцы, то поболею за Жаклена. Как-то у него сплошная невезуха, а парень талантливый.
+5
-1
+4
Ответ Xell
У меня чуйка. Что выиграет злющий Дале.
Да и по спортивному принципу, у Дале нет медалей на чемпионате этом, а у Ветле 2 бронзы. И сбалансированная четверка эстафетная, которая уже чем только можно проверена была
+3
0
+3
Ответ Xell
У меня чуйка. Что выиграет злющий Дале.
Но не факт же, что Дале был бы лучше в эстафете, он их сколько уже завалил 🤷‍♀️ Эстафеты ему не сильно подходят
+3
0
+3
Ответ Olga.t
Думаю, что Ветле снимется сам с гонки. Не осуждаю.
Если Кристиансен не побежит, то тогда Стрёмсхейм за него.
+3
0
+3
Ответ Jully Crane
До последнего планирую поддерживать Лагрейда. А гонка обещает быть интересной 😍
У меня чуйка. Что выиграет злющий Дале.
+3
-1
+2
Болеть буду за Кристиансена. Но выиграет все равно Йося.
+3
-1
+2
Ответ Xell
Да я бухнул и на эмоциях. Но ррррррр, ты Олимпийский чемпион Ветле Кристианссен, ты мужик.Ты представляешь свою страну, ты бежишь в команде вместе с партнерами и друзьями.У тебя умер дед,это хреново.Но все люди смертны и умирают,даже Кселл когда нибудь.И тогда биатлонной ветке придет песец.Но мы сейчас не об этом.Ветле ведь говорил,что бежал последние гонки ради дедушки.Слушай Ветле,ради деда ты должен был Собраться и Выиграть.сегодня!Чтобы он с неба гордился тобой.А ты обосрался,затрясся как баба.Уверен твой дед сегодня был в шоке.У меня слов нет. Все было хорошо. У тебя минута черт!!!! И что ты делаешь. Ты дрожишь как чушпан, как пацан, как шкет на стойке. А ты же у нас снайпер. Угу. Я хз. Но думаю если его не поставят в эстафету на ОИ, я не расстроюсь.Когда смотрел его стойку, хотел закричать ему, Борись! Ну борись же ты! Но увы норги выглядят нордически. Но нет у них нашего русского характера, мягкие норги.
Выдыхайте, завтра будет новая гонка и новые мысли
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+1
Лагрейд свое уже получил . Как и Йося . Осталось Тарьею забрать личное золото .
+2
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Ответ Максим Пестов
А мне хочется чтобы Кристиансен завтра реабилитировался, провел хорошую гонку и забежал на подиум, можно даже серебряным призером стать, после Йохи)
я тоже так думаю.
+1
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+1
Будет красиво, если победит Тарик, как и 11 лет назад)
+2
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+1
За Расторгуева. Давай-наяривай,Андрей
+1
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Ответ ParovozovArkadij
1. Кристиансен 2. Лагрейд 3. Й.Бё Чтобы Кселл порадовался)
Я порадуюсь. Когда норги выиграют эстафету на ОИ в Швеции или на Чм там же.
+3
-2
+1
Ответ Xell
Завтра гонку не смотрю. На фарт. Меня стало много. Беру отпуск.
Да смотри, чего ты, последний день же, две гонки осталось..
+1
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Всё равно буду болеть за Стурлу, не смотря на сегодняшний провал.
Буду помнить только то, что он ЧМ в спринте.
+2
-1
+1
1. Кристиансен
2. Лагрейд
3. Й.Бё
Чтобы Кселл порадовался)
+2
-1
+1
Ответ Xell
Да я бухнул и на эмоциях. Но ррррррр, ты Олимпийский чемпион Ветле Кристианссен, ты мужик.Ты представляешь свою страну, ты бежишь в команде вместе с партнерами и друзьями.У тебя умер дед,это хреново.Но все люди смертны и умирают,даже Кселл когда нибудь.И тогда биатлонной ветке придет песец.Но мы сейчас не об этом.Ветле ведь говорил,что бежал последние гонки ради дедушки.Слушай Ветле,ради деда ты должен был Собраться и Выиграть.сегодня!Чтобы он с неба гордился тобой.А ты обосрался,затрясся как баба.Уверен твой дед сегодня был в шоке.У меня слов нет. Все было хорошо. У тебя минута черт!!!! И что ты делаешь. Ты дрожишь как чушпан, как пацан, как шкет на стойке. А ты же у нас снайпер. Угу. Я хз. Но думаю если его не поставят в эстафету на ОИ, я не расстроюсь.Когда смотрел его стойку, хотел закричать ему, Борись! Ну борись же ты! Но увы норги выглядят нордически. Но нет у них нашего русского характера, мягкие норги.
Вы так сокрушаетесь как будто лично проиграли все,что у вас было.
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Ответ Элси Ринген
Не указаны Стрёмсхейм и Хорн, которые побегут в случае отказа кого-либо из норвежцев и немцев соответственно.
Они не побегут Элси
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Ответ Jully Crane
Выдыхайте, завтра будет новая гонка и новые мысли
Спасибо Жюля. Но для меня чемпионат Мира закончен.
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Ответ Xell
Не могу. Меня сегодня застрелил Кристианссен.
какая прелесть) в смысле, как мило вы возмущаетесь)
вы теперь должны хорошо понимать, что пережили российские болельщики, когда Эдик выкинул такой же фортель в Пекине.
вы так не переживайте, ЧМ проводят каждый год...
год назад Тарьей и Стурла зашли на шк, сегодня - Стурла и Ветле, а через год ̶Д̶а̶л̶е̶ ̶и̶ ̶С̶т̶у̶р̶л̶а̶ ̶з̶а̶й̶д̶у̶т̶ ̶н̶а̶ ̶ш̶к̶ всё будет хорошо) Йося еще выиграет кучу золотых медалей.
ps: Лжетрофеич (ваш собрат по болению) тоже куда-то пропал, как в воду канул)
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Ответ Xell
У них нет характера. Они мягкие.
Открою вам секрет - женщины по характеру довольно сильно отличаются друг от друга. Как и люди в целом
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Ответ Xell
Да я бухнул и на эмоциях. Но ррррррр, ты Олимпийский чемпион Ветле Кристианссен, ты мужик.Ты представляешь свою страну, ты бежишь в команде вместе с партнерами и друзьями.У тебя умер дед,это хреново.Но все люди смертны и умирают,даже Кселл когда нибудь.И тогда биатлонной ветке придет песец.Но мы сейчас не об этом.Ветле ведь говорил,что бежал последние гонки ради дедушки.Слушай Ветле,ради деда ты должен был Собраться и Выиграть.сегодня!Чтобы он с неба гордился тобой.А ты обосрался,затрясся как баба.Уверен твой дед сегодня был в шоке.У меня слов нет. Все было хорошо. У тебя минута черт!!!! И что ты делаешь. Ты дрожишь как чушпан, как пацан, как шкет на стойке. А ты же у нас снайпер. Угу. Я хз. Но думаю если его не поставят в эстафету на ОИ, я не расстроюсь.Когда смотрел его стойку, хотел закричать ему, Борись! Ну борись же ты! Но увы норги выглядят нордически. Но нет у них нашего русского характера, мягкие норги.
Что за мания сравнивать с бабами?
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Предварительный старт-лист
1 LAEGREID Sturla Holm Норвегия
2 BOE Johannes Thingnes Норвегия
3 BOE Tarjei Норвегия
4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия
5 DOLL Benedikt Германия
6 DALE-SKJEVDAL Johannes Норвегия
7 PONSILUOMA Martin Швеция
8 KUEHN Johannes Германия
9 GIACOMEL Tommaso Италия
10 NAWRATH Philipp Германия
11 STRELOW Justus Германия
12 SAMUELSSON Sebastian Швеция
13 STALDER Sebastian Швейцария
14 JACQUELIN Emilien Франция
15 PERROT Eric Франция
16 FILLON MAILLET Quentin Франция
17 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия
18 WRIGHT Campbell США
19 HOFER Lukas Италия
20 HARTWEG Niklas Швейцария
21 FAK Jakov Словения
22 KRCMAR Michal Чехия
23 MIKYSKA Tomas Чехия
24 CLAUDE Fabien Франция
25 PIDRUCHNYI Dmytro Украина
26 RUNNALLS Adam Канада
27 DOHERTY Sean США
28 LAPSHIN Timofei Корея
29 DUDCHENKO Anton Украина
30 KOMATZ David Австрия
Резерв EDER Simon Австрия
Резерв SIIMER Kristo Эстония
Резерв STROLIA Vytautas Литва
Резерв NELIN Jesper Швеция
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Хотелось бы, чтобы Понсилуома продолжил славную традицию увозить личную медаль с каждого ГС. Но реальность сурова, и Мартин махнёт на лёжке минимум три раза
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Не очень понятно,что за странные эмоции у этого поддатого человека который отписался ниже…Ясно одно.Первая пятерка завтра будет полностью норвежская.…С Бе младшим во главе естественно.
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Ответ Xell
Завтра гонку не смотрю. На фарт. Меня стало много. Беру отпуск.
Женскую хотя бы посмотри,на триумф мадмуазелей из Франции.Да одним глазком,можно и мужскую,там похоже тоже ясно будет все.Так что,не унывай,дружище!
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