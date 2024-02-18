КХЛ. СКА играет с «Торпедо», «Автомобилист» победил «Сочи», «Адмирал» забросил 6 шайб «Трактору»
«Адмирал» обыграл «Трактор» (6:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Амур» одержал победу над «Барысом» (2:1), СКА играет с «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 18 февраля, 10.00, «Фетисов Арена»
- 1:0 – 1 Шевченко (Бучельников, Аноховский)
- 2:0 – 23 Берлев (Гутик)
- 3:0 – 31 Завгородний (Макеев, Пу)
- 4:0 – 37 Берлев (Пу)
- 5:0 – 39 Берлев (Горшков)
- 6:0 – 42 Петьков (Завгородний)
- 6:1 – 54 Робинсон (Телегин)
- Дата проведения
- 18 февраля, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 14.30, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.00, «СКА-Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Уже тошнить начинает
С коптера что ли снимают
Это шутка если что.
Здоровья.
Хотя должно быть на оборот. 😁
Молодцы ПИРАТЫ......
Или это император за камерой под шафэ