КХЛ. СКА играет с «Торпедо», «Автомобилист» победил «Сочи», «Адмирал» забросил 6 шайб «Трактору»

Теги Северсталь Нефтехимик СКА Трактор Амур Автомобилист Торпедо КХЛ Барыс Адмирал Сочи Хоккей

«Адмирал» обыграл «Трактор» (6:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Амур» одержал победу над «Барысом» (2:1), СКА играет с «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Трактор 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Дата проведения
18 февраля, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Шевченко (Бучельников, Аноховский)
2:0 – 23 Берлев (Гутик)
3:0 – 31 Завгородний (Макеев, Пу)
4:0 – 37 Берлев (Пу)
5:0 – 39 Берлев (Горшков)
6:0 – 42 Петьков (Завгородний)
6:1 – 54 Робинсон (Телегин)
Вратари: Иванов 39/40 – Мыльников 24/30.

Амур – Барыс 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
18 февраля, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Слепец (Панюков)
2:0 – 27 Хохлачев (Бродхерст)
2:1 – 37 Лабейт (Оберг)
Вратари: Бобков 24/25 – Шутов 46/48.

Автомобилист – Сочи 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
18 февраля, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 26 Мичков (Рассказов)
1:1 – 26 Да Коста (Голышев)
2:1 – 57 Хрипунов (Севостьянов, Обидин)

СКА – Торпедо 1:2 (2 период)
Дата проведения
18 февраля, 17.00, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Педан (Фальковский, Глотов)
1:1 – 35 Коваленко (Гончарук, Кручинин)

Северсталь – Нефтехимик 2:2 (2 период)
Дата проведения
18 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Брюквин (Жукенов, Пастухов)
0:2 – 18 Соколов (Хохлов)
1:2 – 18 Ильин (Пилипенко, Лишка)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

167 комментариев
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Дотерпел Амур, одержал победу, седьмую подряд.
+11
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+11
Не как лететь в Хабаровск, а как не отлететь от Хабаровска в первом раунде -вот главное . Амур набрал форму.
+9
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+9
За Хабаровский Амур!!! Сегодня, как впрочем почти на всех матчах сезона, аншлаг! Верим, ребята!!!
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+8
Амур с победой!
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+6
Во Адмирал разбирает Трактор на зап части
+6
0
+6
Амур будет большой проблемой в плей-офф. Пусть Салават, Магнитка и Авангард хорошо подумают, стоит ли им становится первыми на Востоке.
+7
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+6
Что за камера на матче ска?
Уже тошнить начинает
С коптера что ли снимают
+8
-3
+5
Охренеть,в Владике Аргентина Ямайка!!!
+5
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+5
Сибирь будет прощаться с ПО через 30 минут)
+5
0
+5
Додавили таки, прям очень хорошо смотрится Хабаровск
+5
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авто победу 💪
+4
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Трактор на Дальнем востоке отстоище еще то
+4
0
+4
Классные зрители в во Владике ,команда не на что не претендует ,но какая классная поддержка зрителей, молодцы
+5
-1
+4
Сибирь, спасибо за сезон
+5
-1
+4
Ответ Igbin
Дотерпел Амур, одержал победу, седьмую подряд.
По поводу "дотерпел" ,как-то не правильно.Лучше сказать не феерил Амур,как в предыдущие матчи.
+3
0
+3
Ответ balander09
Что за камера на матче ска? Уже тошнить начинает С коптера что ли снимают
Не моряк ты)
+4
-1
+3
Педан! 1 - 0 СКА! Хорошее начало!
+6
-3
+3
СКА удаляется - Торпедо забивает 1 - 2(
+6
-3
+3
Амуру победы!
+3
0
+3
По-моему надо перестелить этот полярный лёд на обычный, очень много снега
+4
-1
+3
Трактору удачи!!!
+3
-1
+2
Это же как высоко надо махать клюшкой, что бы попасть Педану. Наверно месть за заброшенную шайбу.
Это шутка если что.
Здоровья.
+4
-2
+2
Хабаровск с победой
+5
-3
+2
“Трактор» в теннис решил поиграть?!
+2
0
+2
Доброго утра! Торпедо в гостях у СКА…. На новой арене… Лидеры отдохнули, команда проиграла Сочи, причем по игре, посмотрим что будет сегодня… Верим в команду! Всем здоровья!
+3
-1
+2
Мрячки сегодня переезжаю Трактор.
Хотя должно быть на оборот. 😁
Молодцы ПИРАТЫ......
+2
0
+2
Картинка с новой арены Питера, просто трэш
Или это император за камерой под шафэ
+3
-1
+2
Поражение конечно ужасное. Чем занимаетесь на тренировке по большинству что это вообще такое. Конечно можно сейчас всех обосрать толку только не будет всё равно буду болеть за вас. Вся команда проиграла абсолютно и оборона и атака. Забываем едем дальше выводы сделайте пожалуйста.
+3
-1
+2
питерские 🐓 сейчас рыдать начнут
+5
-3
+2
Ответ Сергей Ястреб
Ротан на пожуханого ежа похож 😂
Дикобраз*
+2
0
+2
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