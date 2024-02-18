Антон Шипулин: «Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских»
Шипулин заявил, что отсутствие россиян на международных стартах убивает биатлон.
«За Кубком мира не слежу, а за нашими спортсменами – да. Отслеживаю наши внутренние старты.
Но, естественно, каждый день читаю новости, понимаю, кто и как бегает. Без российских спортсменов биатлон уже не интересен.
Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских», – сказал чемпион мира и призер Олимпийских игр Антон Шипулин.
А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (17 побед из 18), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают
ЧМ просто огненный, так что Шипулин просто отрабатывает повестку, депутатство обязывает.
Обстоятельства меняются, а костяк больших сборных остаётся неизменным, бывают провалы (Швеция и Россия), но они возвращаются (Швеция)
"На Кубке мира всего 19 стран могут в принципе собрать эстафету женскую."
привираете конечно в свою сторону, все таки 20). А 10 лет назад сколько было, 40?
В смешанной эстафете бежало 25 сборных, в сингл миксе 28.
Посмотрите на прогресс сборной США в этом сезоне, да и Канада мелькает периодически, очевидно прогресс тоже есть. 15 лет назад там по сути не было биатлона, а теперь на чемпионате мира американцы пятые в эстафете. Очень подтянулась Эстония. Появились болгары и румыны, которых отродясь не было. в целом стабилизировались сборные, которые раньше то выступали, то нет.
Да, Корея возможно минус, ну так та легионерская сборная и была под олимпиаду проект. Китай, очевидно, что вернется рано или поздно.
Введение новых видов эстафет наоборот стимулирует маленькие команды. стартуют сборные Австралии и Греции, о чем ты говоришь вообще? Да и причем тут фтор и маленькие страны?
Было бы для биатлона лучше, чтобы там были россияне и белорусы? да, конечно. Умирает без них биатлон? и близко нет.
Освоился. Настоящий трафаретный депутат.