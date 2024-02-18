Антон Шипулин: «Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских»

Шипулин заявил, что отсутствие россиян на международных стартах убивает биатлон.

«За Кубком мира не слежу, а за нашими спортсменами – да. Отслеживаю наши внутренние старты.

Но, естественно, каждый день читаю новости, понимаю, кто и как бегает. Без российских спортсменов биатлон уже не интересен.

Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских», – сказал чемпион мира и призер Олимпийских игр .

А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (17 побед из 18), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают