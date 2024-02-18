Антон Шипулин: «Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Антон Шипулин Биатлон

Шипулин заявил, что отсутствие россиян на международных стартах убивает биатлон.

«За Кубком мира не слежу, а за нашими спортсменами – да. Отслеживаю наши внутренние старты.

Но, естественно, каждый день читаю новости, понимаю, кто и как бегает. Без российских спортсменов биатлон уже не интересен.

Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских», – сказал чемпион мира и призер Олимпийских игр Антон Шипулин

А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (17 побед из 18), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают

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52 комментария
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Биатлону без наших - нормально, а вот нашим без настоящего биатлона и западных патронов - как-то не очень.
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Слухи об убийстве биатлона слегка преувеличены. Огромная масса людей на чемпионате мира не даст соврать.
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Видимо мы с ним разные биатлоны смотрим.
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Да, действительно, некому занимать места в третьем-четвертом десятке, биатлон мертв, адназначна
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Депутат - это диагноз.
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Биатлон живёт и процветает!
ЧМ просто огненный, так что Шипулин просто отрабатывает повестку, депутатство обязывает.
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Глупости. Шикарный ЧМ, огромное количество зрителей, отличный показ, куда интереснее смотреть, чем наш.
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Некому в сороковочку заезжать?
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Биатлон даже не заметил отсутствия русских так-то... Как будто у нас были топовые спортсмены в последние годы
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Для российских болельщиков - да. Для всего остального мира - отряд не заметил потери бойца
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Ответ Фоксвольф3399
антон уже не первый год депутат, КТО НИБУДЬ скажет что он сделал хорошего для людей???
Сам по себе Антоша безвредный, но беда в том, что он дурачок, а этим уже пользуются более беспринципные персонажи из партии.
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антон уже не первый год депутат, КТО НИБУДЬ скажет что он сделал хорошего для людей???
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Бери выше - Биатлон убивает отсутствие Губерниева
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Как отсутствие статистов может убить?
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Забыл добавить что скоро на коленях приползут
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Спортс, вы просто заставляете перейти на ненавистный чемпионат.сом с их имбицильской аудиторией из за своей бесючей рекламы на весь экран на каждой странице которая выскакивает не зависимо как часто кликать на след ссылку.
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Вчерашняя эстафета - просто шедевр биатлона! Вот такие сенсации и интриги его и питают. И отсутствия кого-то там никто не заметил.
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Зачем кому-то убивать биатлон перед выборами? Это абсолютно невыгодно! Ну вы поняли.
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Ответ Элси Ринген
Комментарий скрыт
Призёры на чемпионате мира всегда держались вокруг одних и тех же сборных: Норвегия, Германия, Франция, Швеция и, ранее в хорошие времена Россия. Иногда у сборных второго эшелона случался подъём уровня и/или топовой спортсмен: Италия, Австрия, Беларусь, Чехия и Украина (подъём уровня) Мякяряйнен в Финляндии и Кузьмина в Словакии, Сикора в Польше, Фак в Словении. Ещё реже гонка жизни случилась Бэйли из Штатов, Канада в мужской эстафете, Шумей из Китая и Брицис из Латвии.
Обстоятельства меняются, а костяк больших сборных остаётся неизменным, бывают провалы (Швеция и Россия), но они возвращаются (Швеция)
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Отсутствие российских спортсменов для биатлона не смертельно, как оказалось. А вот от отсутствия хамского поноса Губерниева биатлон стал только чище.
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Вчера норвежцы убивали не биатлон, а местных пернатых
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Отсутствие русских плохо, стрельба норгов - хорошо всем
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🤡 этот умом никогда не блистал
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Ответ Глеб Саратов
Сам по себе Антоша безвредный, но беда в том, что он дурачок, а этим уже пользуются более беспринципные персонажи из партии.
Ой да ладно, он еще будучи спортсменом, а не депутатом, уже на плебес смотрел свысока, в 2015 году и с перекрытием дорог. Совсем не дурачок, а истинный депутат.
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Ответ Элси Ринген
Комментарий скрыт
В хоккее вообще 6 стран умеют играть на высоком уровне, и одна из них в бане второй год и ничего хоккей прекрасно живет...а тут 20 стран только на эстафету могут собраться и теряются страны третьего эшелона...это конечно плохо но отсутствие Китая и Японии точно не убьёт этот спорт
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У фестунга Авдеевка были западные патроны , но им это не помогло
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Ответ Элси Ринген
Комментарий скрыт
Полная чушь, просто буквально в каждом предложении. Что значит "это Чехия", почему это вдруг синоним полного стадиона? У Чехии слабая сборная ни одного атлета в топ-20, да и никогда Чехия биатлонной меккой не была.
"На Кубке мира всего 19 стран могут в принципе собрать эстафету женскую."
привираете конечно в свою сторону, все таки 20). А 10 лет назад сколько было, 40?
В смешанной эстафете бежало 25 сборных, в сингл миксе 28.
Посмотрите на прогресс сборной США в этом сезоне, да и Канада мелькает периодически, очевидно прогресс тоже есть. 15 лет назад там по сути не было биатлона, а теперь на чемпионате мира американцы пятые в эстафете. Очень подтянулась Эстония. Появились болгары и румыны, которых отродясь не было. в целом стабилизировались сборные, которые раньше то выступали, то нет.
Да, Корея возможно минус, ну так та легионерская сборная и была под олимпиаду проект. Китай, очевидно, что вернется рано или поздно.
Введение новых видов эстафет наоборот стимулирует маленькие команды. стартуют сборные Австралии и Греции, о чем ты говоришь вообще? Да и причем тут фтор и маленькие страны?
Было бы для биатлона лучше, чтобы там были россияне и белорусы? да, конечно. Умирает без них биатлон? и близко нет.
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– сказал чемпион мира и призер Олимпийских игр Антон Шипулин.

Освоился. Настоящий трафаретный депутат.
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Ответ Eduard Rastryopin
Видимо мы с ним разные биатлоны смотрим.
Он его не смотрит: «За Кубком мира не слежу
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Ответ С нами лучше не балуй...
Да, действительно, некому занимать места в третьем-четвертом десятке, биатлон мертв, адназначна
В эстафетах как круговых бы снимали, отсталость, начиная со скорости бега, заканчивая скоростью стрельбы.
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