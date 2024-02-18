«Лутон» – «Манчестер Юнайтед». 1:2 – Хейлунд сделал дубль к 7-й! Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лутон Карлтон Моррис Расмус Хейлунд онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Лутоном» в 25-м туре АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на первой минуте счет открыл форвард гостей Расмус Хейлунд. На 7-й датчанин сделал дубль. На 14-й нападающий хозяев Карлтон Моррис отыграл один мяч.

Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (первый тайм)
Дата проведения
18 февраля, 19.30, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Хейлунд, 0:2 – Хейлунд, 1:2 – 14 Моррис.
ЛутонКамински, Белл, Ошо, Менджи, Даути, Баркли, Чонг, Локонга, Огбене, Вудроу, Моррис.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд.
Предупреждения:
Вудроу (17), Шоу (20), Каземиро (34).

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45 комментариев
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Кто-нибудь из тех, кто говорил, что зря потратились на молодого ноунейма, - пришлите фото своих лиц для осмотра )
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Хэйлунд пошёл отгружать всё что не залетало раньше💪🏼
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победа Манчестера 💪
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Нужна победа МЮ !
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Где же хейтеры Расмуса?
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Ответ QWertY
Как так то? Ведь говорили, что Тен Хаг ставит в состав исключительно своих…
Хейтерков Хага сдуло, и Хейлунд забивает и Антони сидит, им уже нечем крыть 🤣
+4
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+3
Ответ Макс Голубцов
Ну что ж, Антони снова не в старте - ждем победу 😄
Как так то? Ведь говорили, что Тен Хаг ставит в состав исключительно своих…
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Ответ Streetbor
всего понадобилось шесть минут и все что ли ?? как же я сейчас понимаю девушек)
Ээээ, впервые игры Манчестера смотрите? Погодите, всё самое интересное впереди, ещё Онане в ближний не били
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Хейлунд красавчик!
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Мой родной МЮ!
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Забил в 6 матче подряд💪
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что это было вообще сейчас?
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Ну что ж, Антони снова не в старте - ждем победу 😄
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Комон ю Редс!
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Ответ Street Fighter
Где же хейтеры Расмуса?
Остались 6 матчей тому назад
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Ответ Marcus Dupree
Нужно слутать победу Лутону
Нет не нужно .
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Ответ Rollan Qerey
Блин, трансляцию найти пока не могу. Сетанта не показывает. Никто не в курсе,там вратарь Лутона на месте?Может отошёл куда?
Вратарь не при делах .
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Я не понел их на 7 минут хватило 🤣 Просто отдали мяч сопернику. А потом тенхаген скажет это были классные 7 минут 🤣
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МЮ с грозным Лутоном вторым номером играет без мяча, вот это уровень)
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А где Морган с его "правдой" от напомаженного?.. Пфф.. 😂
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Блин, трансляцию найти пока не могу. Сетанта не показывает.
Никто не в курсе,там вратарь Лутона на месте?Может отошёл куда?
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Маркус не изменяет себе.
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всего понадобилось шесть минут и все что ли ?? как же я сейчас понимаю девушек)
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А может это Холанд - Хейлунд с Алиэкспресса????
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Датчанин сразу же принялся за дело, отличную форму набрал.
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Шоу на месте, что не может не радовать😁
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Только победа МЮ ✌️
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Нужно слутать победу Лутону
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