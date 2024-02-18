«Лутон» – «Манчестер Юнайтед». 1:2 – Хейлунд сделал дубль к 7-й! Онлайн-трансляция
«Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Лутоном» в 25-м туре АПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на первой минуте счет открыл форвард гостей Расмус Хейлунд. На 7-й датчанин сделал дубль. На 14-й нападающий хозяев Карлтон Моррис отыграл один мяч.
- Дата проведения
- 18 февраля, 19.30, «Кенилворт Роуд»
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд.
Никто не в курсе,там вратарь Лутона на месте?Может отошёл куда?