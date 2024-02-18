«Лутон» – «Манчестер Юнайтед». 1:2 – Хейлунд сделал дубль к 7-й! Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Лутоном» в 25-м туре АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на первой минуте счет открыл форвард гостей . На 7-й датчанин сделал дубль. На 14-й нападающий хозяев Карлтон Моррис отыграл один мяч.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ