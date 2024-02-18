⚡️ Чемпионат мира по биатлону-2024. Масс-старт. Брезаз-Буше победила, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я

Жюстин Брезаз-Буше победила в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Женщины

Масс-старт

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 34.37,2 (0)

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 31,2 (0)

3. Лу Жанмонно (Франция) – 56,7 (1)

4. Жюлия Симон (Франция) – 1.24,9 (3)

5. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.29,7 (0)

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.36,9 (1)

7. Анна Гандлер (Австрия) – 1.44,8 (2)

8. Туули Томингас (Эстония) – 1.46,9 (1)

9. Ханна Оберг (Швеция) – 1.48,4 (3)

10. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.48,8 (3)

Результаты обновляются.