⚡️ Чемпионат мира по биатлону-2024. Масс-старт. Брезаз-Буше победила, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я

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Жюстин Брезаз-Буше победила в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Женщины

Масс-старт

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 34.37,2 (0)

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 31,2 (0)

3. Лу Жанмонно (Франция) – 56,7 (1)

4. Жюлия Симон (Франция) – 1.24,9 (3)

5. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.29,7 (0)

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.36,9 (1)

7. Анна Гандлер (Австрия) – 1.44,8 (2)

8. Туули Томингас (Эстония) – 1.46,9 (1)

9. Ханна Оберг (Швеция) – 1.48,4 (3)

10. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.48,8 (3)

Результаты обновляются. 

Дата проведения
18 февраля, 16.15
Полные результаты

Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Масс-старт

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153 комментария
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Сложно было опубликовать список всех участниц?
+11
0
+11
Ответ karbunkul211
Сложно было опубликовать список всех участниц?
Это давняя проблема спортс с таблицей🤦🏻‍♀️
Уже который год они испытывают нас
+10
0
+10
Стрельба Лизы в личных гонках 69 из 70
+9
0
+9
Ничего удивительного: Франция правит женским биатлоном. Ладно хоть Витоцци разбавила этих мушкетёрок, справилась на отлично.
+6
0
+6
Ого, мощно подкатила Симон к преследователям
+6
0
+6
За Томингас,Эрмитс и Байбу
+8
-2
+6
Эстонки скоро станут топ сборной.
+5
0
+5
Франция выиграла медальный зачёт 👏
+5
0
+5
Разница между француженками + Витоцци и всеми остальными слишком велика на этом чемпе.
+6
-1
+5
Обе эстонки в топ 15
+5
0
+5
Все три призёра, огонь девчонки! Бреза не могла уехать без личного золота ЧМ, красотка!
+5
0
+5
Вау, Бреза на лежке все попала, это заявка на победу
+5
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+5
Чемпионская гонка, очень крутая победа
+5
0
+5
Ответ karbunkul211
Сложно было опубликовать список всех участниц?
Зато на пасьюты выкладывают всех кажется. Только без отставаний🤣🤡
+5
0
+5
Как же радостно за Жюстин, забрала свое золото
+5
-1
+4
чемпионат (в его женской части) прошел под полным доминированием француженок и Лизы Виттоцци
+4
0
+4
Эстонки красотки!! Вот это я понимаю- уровень ☝️
+5
-1
+4
Мне нравится, хороший подиум.
+4
0
+4
Ну и еще за Лизу Витоцци
+5
-1
+4
Состав призеров за 3 личные гонки был не слишком разнообразный
+4
0
+4
Тундра майку точно не удержит до финиша сезона. Просто на дне сейчас во всем
+4
0
+4
Пожелаем Томингас и Эрмитс нулей на рубежах
+6
-2
+4
Лиза снова хороша
+4
0
+4
Молодцы эстонки !! в цветы не попали, но денежку себе на цветы и больше заработали
+4
0
+4
Ну вот и все. Олимпийская в масс-старте теперь и чемпионка мира. Браво, Жю
+3
0
+3
Ответ Мустафа Моисеич Дупло
Почему Курдюков Дмитренко Дмитрэнко называет? Он чьих вообще будет?
Он все фамилии называет так, как это правильно в стране, откуда спортсмен. Попытки картавить, произнося фамилии французов, не смущают?
+3
0
+3
Гандлер хорошенькая. Смена для Лизы и Терезы подрастает
+3
0
+3
Эстонки настроены решительно ! на нулях в лежке
+3
0
+3
у носатика Лизы золото, и три серебра - хороший улов
+4
-1
+3
В виде исключения могли бы и допустить Сливко и Горееву. Они в Лужники не ходили.
+3
0
+3
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