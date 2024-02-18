⚡️ Чемпионат мира по биатлону-2024. Масс-старт. Брезаз-Буше победила, Виттоцци – 2-я, Жанмонно – 3-я
Жюстин Брезаз-Буше победила в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове-Место, Чехия
Женщины
Масс-старт
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 34.37,2 (0)
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 31,2 (0)
3. Лу Жанмонно (Франция) – 56,7 (1)
4. Жюлия Симон (Франция) – 1.24,9 (3)
5. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.29,7 (0)
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.36,9 (1)
7. Анна Гандлер (Австрия) – 1.44,8 (2)
8. Туули Томингас (Эстония) – 1.46,9 (1)
9. Ханна Оберг (Швеция) – 1.48,4 (3)
10. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.48,8 (3)
Результаты обновляются.
- Дата проведения
- 18 февраля, 16.15
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