Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковой «разделке», Карлссон – 2-я, Диггинс – 3-я
Шведка Юнна Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км на Кубке мира.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
8-й этап
Миннеаполис, США
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 22.38,9
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 15,4
3. Джесси Диггинс (США) – 31,8
4. Линн Сван (Швеция) – 35,0
5. Виктория Карл (Германия) – 43,6
6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 47,2
7. Флора Дольчи (Франция) – 50,5
8. Патриция Эйдука (Латвия) – 58,1
9. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,5
10. Майя Далквист (Швеция) – 1.02,3
11. Катарина Хенниг (Германия) – 1.04,5
12. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.04,7
13. Хайди Венг (Норвегия) – 1.09,6
14. Эмма Рибом (Швеция) – 1.13,7
15. София Лаукли (США) – 1.15,1
16. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.15,3
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Миннеаполисе
Дыггинс снова на функционалке - ни силы, ни техники.
Зато во главе зачёта, скажут тут некоторые😁
А на шведок любо-дорого смотреть, техника прохождения на высоте!
Джессика каждый раз после финиша настолько обессилена, что страшно за нее. Отличная гонка!
Всё-таки,что ни говори,а умеют американцы сделать праздник из подобного рода мероприятий!
Всем,без исключений,стоит у них этому поучиться.