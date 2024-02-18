Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковой «разделке», Карлссон – 2-я, Диггинс – 3-я

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Шведка Юнна Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км на Кубке мира.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

8-й этап

Миннеаполис, США

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 22.38,9

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 15,4

3. Джесси Диггинс (США) – 31,8

4. Линн Сван (Швеция) – 35,0

5. Виктория Карл (Германия) – 43,6

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 47,2

7. Флора Дольчи (Франция) – 50,5

8. Патриция Эйдука (Латвия) – 58,1

9. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,5

10. Майя Далквист (Швеция) – 1.02,3

11. Катарина Хенниг (Германия) – 1.04,5

12. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.04,7

13. Хайди Венг (Норвегия) – 1.09,6

14. Эмма Рибом (Швеция) – 1.13,7

15. София Лаукли (США) – 1.15,1

16. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.15,3

Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Миннеаполисе

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45 комментариев
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Золотой дубль Йонны Сундлинг!
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Йонна, ты просто космос!!! За 2 дня сезон из провального превратился в очень удачный.
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Что творит Сундлинг! Она достойна золота сегодня.
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Сундлинг крутышка конечно.
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Смотрю щас гонку. Ну что сказать, снимаю шляпу. Браво амерам. Великолепный показ, великолепная атмосфера, просто кайф! Я лыжи сто лет не смотрел, но если такие этапы будут на км, я ни одного не пропущу. 👏 👏 👏
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Йонна вернулась.)
Дыггинс снова на функционалке - ни силы, ни техники.
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молодцы девченки из Швеции .
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Йонна, королевишна этапа, забирает и дистанционную гонку
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Карлссон наконец-то стала выше в дистанционном зачёте, чем в спринтерском 😅
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Ответ Rygeek
Йонна вернулась.) Дыггинс снова на функционалке - ни силы, ни техники.
Шарашит почём зря, лишних движений -масса, тут и тратятся силы((
Зато во главе зачёта, скажут тут некоторые😁
А на шведок любо-дорого смотреть, техника прохождения на высоте!
+4
0
+4
Ответ Лизавета Анна -Мария
Шарашит почём зря, лишних движений -масса, тут и тратятся силы(( Зато во главе зачёта, скажут тут некоторые😁 А на шведок любо-дорого смотреть, техника прохождения на высоте!
Да, Йонна с Фридой шли классно, залюбуешься. Диггинс чуть не споткнулась на горе из-за своей кривой техники, торопыга.)
+3
0
+3
Ответ Лизавета Анна -Мария
Шарашит почём зря, лишних движений -масса, тут и тратятся силы(( Зато во главе зачёта, скажут тут некоторые😁 А на шведок любо-дорого смотреть, техника прохождения на высоте!
Был такой спринтер, Майкл Джонсон. Тоже не по уставу бегал) и неплохо получалось. Это физиология. Кому как удобнее. Значит каноническая техника не для неё.
+2
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Йонна просто прошла спринт 6 раз 😀 ! Ура ! И Сванн тоже Если бы не универсалки Джесс и Фрида была бы 2ой. Привет Норвежкам !
+3
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Молодцы Йонна и Фрида, отличная гонка. Наконец то Йонна набрала форму. Почаще бы разделок на 10км, а то всё время только 20ки масстартом.
+2
0
+2
Ответ Вовщик
Зачем Тирил Венг в заголовок выносят, как будто фаворитка главная
Действующий обладатель КМ
+3
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Йонна, где же ты была в начале сезона... С победой!
Джессика каждый раз после финиша настолько обессилена, что страшно за нее. Отличная гонка!
+2
0
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Ответ Malec 1990
Приятно видеть такое количество народа,с неподдельным интересом наблюдающего за лыжными соревнованиями. Всё-таки,что ни говори,а умеют американцы сделать праздник из подобного рода мероприятий! Всем,без исключений,стоит у них этому поучиться.
Показ только колхозный. Всю гонку показывали одну-единственную горку на 1,9, а также старт и финиш. Как шли, где проигрывали - непонятно.
+2
0
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Свандлинги с Карлссонами ожидаемо быстры
+2
0
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Ответ Vicing Charlsson
У неё смотрю что-то отставание резко выросло, значит падение, жаль.
Да и видно было что она сбилась и отстала на 8.5 уже выглядела не очень. Не думаю она все равно Сундлинг бы обыграла.
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Вау,Сундлинг,полегче!)
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Как по мне мужские гонки проигрывают женским по накалу
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Вангую - Дига довольно уверенно выиграет и будет долго валяться и стонать на финише, в уже традиционной манере.)
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Ответ gerr_max
Норвежки вообще могут остаться без дистанционных побед по итогам сезона. Пока только две спринтерские победы Шистад у них и всё.
Вот думаю Шистад вообще бы не вытянула, тяжеловата она даже для этих гонок ,сегодня
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Джесси так и без медали может остаться
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Звёздно-полосатого дубля не будет.
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Норвежки вообще могут остаться без дистанционных побед по итогам сезона. Пока только две спринтерские победы Шистад у них и всё.
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Только пришло сообщение Линн Сванн сильно упала и потеряла секунд 10-15 и скорость
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Ответ Грюденфельдер
Йонна просто прошла спринт 6 раз 😀 ! Ура ! И Сванн тоже Если бы не универсалки Джесс и Фрида была бы 2ой. Привет Норвежкам !
У Норвегии такая пятая точка сейчас. Молодых нет вообще. Есть только старуха Венг, невнятные Лотта и Тириль с мёртвой Кальво. И всё.
+1
0
+1
Приятно видеть такое количество народа,с неподдельным интересом наблюдающего за лыжными соревнованиями.
Всё-таки,что ни говори,а умеют американцы сделать праздник из подобного рода мероприятий!
Всем,без исключений,стоит у них этому поучиться.
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Диггинз на педьестале плачет, трогательно ! я рад что попала на подиум
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