Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковой «разделке», Карлссон – 2-я, Диггинс – 3-я

Шведка Юнна Сундлинг победила в коньковой «разделке» на 10 км на Кубке мира.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

8-й этап

Миннеаполис, США

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 22.38,9

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 15,4

3. Джесси Диггинс (США) – 31,8

4. Линн Сван (Швеция) – 35,0

5. Виктория Карл (Германия) – 43,6

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 47,2

7. Флора Дольчи (Франция) – 50,5

8. Патриция Эйдука (Латвия) – 58,1

9. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,5

10. Майя Далквист (Швеция) – 1.02,3

11. Катарина Хенниг (Германия) – 1.04,5

12. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.04,7

13. Хайди Венг (Норвегия) – 1.09,6

14. Эмма Рибом (Швеция) – 1.13,7

15. София Лаукли (США) – 1.15,1

16. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.15,3

Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Миннеаполисе