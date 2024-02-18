Четыре борца, сменивших российское гражданство, стали чемпионами Европы, еще 10 – призерами
Четыре борца, сменивших российское гражданство, победили на ЧЕ по вольной борьбе.
Еще 10 бывших россиян стали призерами турнира, который прошел в Бухаресте.
Золотые награды выиграли Ислам Дудаев (Албания), Таймураз Салказанов (Словакия), Александр Комаров (Сербия), Даурен Куруглиев (Греция).
Серебро завоевали Зелимхан Абакаров (Албания), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь), Борис Макоев (Словакия), Магомедхан Магомедов (Азербайджан).
Бронзу взяли Рамазан Рамазанов (Болгария), Исмаил Мусукаев (Венгрия), Владислав Байцаев (Венгрия), Ален Хубулов (Болгария), Абу-Муслим Амаев (Болгария) и Данила Сотников (Италия).
Российские борцы, выступавшие на чемпионате Европы в нейтральном статусе, завоевали 15 медалей (3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых).
Свободу Софье Самоделкиной!!!
К примеру:Руши Сунак,гражданин Великобритани ,а по национальности- индус..
Или Блинкин-гр.США,а понациональности-еврей...
А так вообще согласен: чинить препятствия нашим спортсменам (Софье, в частности) это лишнее.