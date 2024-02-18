Четыре борца, сменивших российское гражданство, стали чемпионами Европы, еще 10 – призерами

Теги вольная борьба чемпионат Европы сборная Италии Владислав Байцаев сборная Азербайджана сборная Болгарии Исмаил Мусукаев сборная Словакии сборная Беларуси Александр Комаров Даурен Куруглиев сборная Венгрии сборная Сербии Ислам Дудаев Магомедхабиб Кадимагомедов Данила Сотников Таймураз Салказанов сборная Греции Рамазан Рамазанов Магомедхан Магомедов Борьба

Четыре борца, сменивших российское гражданство, победили на ЧЕ по вольной борьбе.

Еще 10 бывших россиян стали призерами турнира, который прошел в Бухаресте. 

Золотые награды выиграли Ислам Дудаев (Албания), Таймураз Салказанов (Словакия), Александр Комаров (Сербия), Даурен Куруглиев (Греция).

Серебро завоевали Зелимхан Абакаров (Албания), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь), Борис Макоев (Словакия), Магомедхан Магомедов (Азербайджан).

Бронзу взяли Рамазан Рамазанов (Болгария), Исмаил Мусукаев (Венгрия), Владислав Байцаев (Венгрия), Ален Хубулов (Болгария), Абу-Муслим Амаев (Болгария) и Данила Сотников (Италия).

Российские борцы, выступавшие на чемпионате Европы в нейтральном статусе, завоевали 15 медалей (3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых).

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16 комментариев
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Порадуемся за парней. Взяли и молодцы. Албанцы так албанцы
+15
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О как медали так россияне
+15
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Настоящие албанцы..
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-1
+3
Ответ Fatty Toni
Комментарий удален модератором
Так я не про рускость, я про россиян
+3
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+3
Пол-Чечни отправили в Албанию, а бедной русской девочке не дают возможности воссоединиться с семьей и выступать за братский Казахстан!

Свободу Софье Самоделкиной!!!
+2
0
+2
Ответ Fatty Toni
Комментарий удален модератором
Наверное не стоит путать две разные вещи:национальность и гражданство.
К примеру:Руши Сунак,гражданин Великобритани ,а по национальности- индус..
Или Блинкин-гр.США,а понациональности-еврей...
+1
0
+1
Ответ Mich Nir
О как медали так россияне
В тексте вроде русским языком написано, что бывшие.
+2
-1
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Депутаты ещё не обвинили их в предательстве?
+2
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Ответ Mich Nir
О как медали так россияне
Комментарий удален модератором
Ответ Фут.Боль
В тексте вроде русским языком написано, что бывшие.
У вас ваще не разницы между русский и россиянин?
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Ответ Dizzod
Депутаты ещё не обвинили их в предательстве?
Уже не успевают - депутатов мало, а предателей много...
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Ответ Karamazoff
Пол-Чечни отправили в Албанию, а бедной русской девочке не дают возможности воссоединиться с семьей и выступать за братский Казахстан! Свободу Софье Самоделкиной!!!
Казахстан такой же "братский", как и Турция с Китаем.

А так вообще согласен: чинить препятствия нашим спортсменам (Софье, в частности) это лишнее.
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