Хейлунд забил за «МЮ» в 6-м матче подряд – «Лутону» на 1-й и 7-й минутах. Это лучшая серия в карьере датчанина

Расмус Хейлунд сделал дубль в первые минуты игры с «Лутоном».

Форвард «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче 25-го тура на 1-й минуте, а на 7-й увеличил разницу.

Датчанин забил за клуб в 6-й игре подряд. Это самая продолжительная голевая серия в карьере футболиста.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

«Лутон» – «Манчестер Юнайтед». 0:2 – Хейлунд сделал дубль к 7-й! Онлайн-трансляция