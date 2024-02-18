Хейлунд забил за «МЮ» в 6-м матче подряд – «Лутону» на 1-й и 7-й минутах. Это лучшая серия в карьере датчанина

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лутон Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд сделал дубль в первые минуты игры с «Лутоном».

Форвард «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче 25-го тура на 1-й минуте, а на 7-й увеличил разницу.

Датчанин забил за клуб в 6-й игре подряд. Это самая продолжительная голевая серия в карьере футболиста.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.

«Лутон» – «Манчестер Юнайтед». 0:2 – Хейлунд сделал дубль к 7-й! Онлайн-трансляция

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29 комментариев
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Просто фантастическую форму набрал Расмус, очень рад за этого парня. Очень понравилось как в первом своем голе хладнокровно разобрался с голкипером и отправил мяч в сетку. Надо на хет-трик замахнуться!
+25
-4
+21
"Аталанта конечно знатно развела МЮ"
"Нормально Тен Хаг со своим агентом пилят деньги на трансферах МЮ"

Так ведь писали местные "эксперты" ?
+27
-11
+16
Хейлунд дал Холанду фору в начале сезона и теперь врывается в гонку бомбардиров
+13
-3
+10
Красавец!лучший на поле
+7
-2
+5
Расмус – самый молодой футболист в истории лиги с голами в 6 матчах подряд.
+6
-2
+4
Ответ Street Fighter
Мне интересно, что будут писать про Тен Хага, когда он выправит положение. Топ-4 уже близко
В прошлом сезоне писали - что его «тащил» Рэшфорд
Значит в этом сезоне его «тащит» Расмус 🤣
+4
0
+4
Расмус,видимо, решил побить рекорд ван Нистелроя и Варди
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Аталанта конечно знатно развела МЮ" "Нормально Тен Хаг со своим агентом пилят деньги на трансферах МЮ" Так ведь писали местные "эксперты" ?
Мне интересно, что будут писать про Тен Хага, когда он выправит положение. Топ-4 уже близко
+9
-5
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Аталанта конечно знатно развела МЮ" "Нормально Тен Хаг со своим агентом пилят деньги на трансферах МЮ" Так ведь писали местные "эксперты" ?
Мне вот вообще до фени на МЮ и Хейлунда, больше интересно, что ты «эксперт» будешь писать, когда этот футболист перестанет забивать 😄
+3
0
+3
Ответ Street Fighter
Мне интересно, что будут писать про Тен Хага, когда он выправит положение. Топ-4 уже близко
Не близко, к сожалению
+3
0
+3
Ребят, я тут ответил одному чудику corazon blanko, цитирую: « У тебя невероятно однотипные комменты и к тому же их куча. Ты либо нейросеть либо бездельник»
Мой комментарий удалили, хотя в нем ничего такого не написано. Зато у коразона комменты сразу с плюсами появляются. Как так?
+5
-3
+2
Ответ Street Fighter
Мне интересно, что будут писать про Тен Хага, когда он выправит положение. Топ-4 уже близко
Игры по-прежнему нет. Без неё рассчитывать на результаты не стоит. У каждого тренера в МЮ был период набора очков без поставленной игры. Итог один - увольнение, потому что в конце концов результаты падают.
+1
0
+1
Ответ Hans_Zimmer
Игры по-прежнему нет. Без неё рассчитывать на результаты не стоит. У каждого тренера в МЮ был период набора очков без поставленной игры. Итог один - увольнение, потому что в конце концов результаты падают.
Этот коммент настолько поверхностный и стандартный, будто его нейросеть написала
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Аталанта конечно знатно развела МЮ" "Нормально Тен Хаг со своим агентом пилят деньги на трансферах МЮ" Так ведь писали местные "эксперты" ?
Гол с ошибки защитника и отскок после косого удара Гарначо
Все еще брусок
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Ответ Tun
Не близко, к сожалению
5 очков по потерянным за 13 туров до конца — это не близко?
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Ответ Street Fighter
5 очков по потерянным за 13 туров до конца — это не близко?
Пока да, но у Виллы пик, прошёл, мб скоро будем ближе
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Аталанта конечно знатно развела МЮ" "Нормально Тен Хаг со своим агентом пилят деньги на трансферах МЮ" Так ведь писали местные "эксперты" ?
Задним умом ты силен, бесспорно. А про Антони, Онану ты тактично умолчал
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Ответ Street Fighter
Мне интересно, что будут писать про Тен Хага, когда он выправит положение. Топ-4 уже близко
Пусть сначала выправит
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Ответ xbfy7wncvc
Ребят, я тут ответил одному чудику corazon blanko, цитирую: « У тебя невероятно однотипные комменты и к тому же их куча. Ты либо нейросеть либо бездельник» Мой комментарий удалили, хотя в нем ничего такого не написано. Зато у коразона комменты сразу с плюсами появляются. Как так?
Походу эт он нейросеть 🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Хейлунд дал Холанду фору в начале сезона и теперь врывается в гонку бомбардиров
Лучший скандинавский цф на Х прямо сейчас)
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Все равно мем хаг аут!
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Все таки украл секретную формулу лазаньи Холланда.
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Вот это прорвало парня
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Наконец-то Хейлунд стал Холандом)
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Блондинистая бестия-голеадор из Манчестера
Ожидание - Хааланд
Реальность - Хойлунд
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Включил режим Холланда
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