Хейлунд забил за «МЮ» в 6-м матче подряд – «Лутону» на 1-й и 7-й минутах. Это лучшая серия в карьере датчанина
Расмус Хейлунд сделал дубль в первые минуты игры с «Лутоном».
Форвард «Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче 25-го тура на 1-й минуте, а на 7-й увеличил разницу.
Датчанин забил за клуб в 6-й игре подряд. Это самая продолжительная голевая серия в карьере футболиста.
Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.
«Лутон» – «Манчестер Юнайтед». 0:2 – Хейлунд сделал дубль к 7-й! Онлайн-трансляция
"Нормально Тен Хаг со своим агентом пилят деньги на трансферах МЮ"
Так ведь писали местные "эксперты" ?
Значит в этом сезоне его «тащит» Расмус 🤣
Мой комментарий удалили, хотя в нем ничего такого не написано. Зато у коразона комменты сразу с плюсами появляются. Как так?
Все еще брусок
Ожидание - Хааланд
Реальность - Хойлунд