Спартакиада. Петросян, Фролова, Синицына, Горбачева, Яметова, Садкова, Агаева выступят с произвольными программами
18 февраля на Спартакиаде женщины выступят с произвольными программами.
Спартакиада-2024
Магнитогорск
Женщины
Произвольная программа
Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ксения Гущина
2. Людмила Фурсова
3. София Захарова
4. Елизавета Куликова
5. Мария Агаева
Вторая разминка
7. Вероника Яметова
8. Алина Горбачева
10. Анна Фролова
11. Аделия Петросян
Положение после короткой программы
1. Аделия Петросян – 86,29
2. Анна Фролова – 76,55
3. Ксения Синицына – 75,75
4. Алина Горбачева – 74,11
5. Вероника Яметова – 72,10
6. Дарья Садкова – 67,99
7. Мария Агаева – 67,73
8. Елизавета Куликова – 67,50
9. София Захарова – 65,70
10. Людмила Фурсова – 64,23
11. Ксения Гущина – 59,59
Я спокойно посмотрела
Садковой квадами справиться🌹
ТШТ радости 🥇⛸️
Но если так будет катать, как в короткой может легко мимо бронзы пролететь.
болею за Адель, Дашу и за Алину ❤️❤️❤️