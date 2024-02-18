Спартакиада. Петросян, Фролова, Синицына, Горбачева, Яметова, Садкова, Агаева выступят с произвольными программами

18 февраля на Спартакиаде женщины выступят с произвольными программами.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Гущина

2. Людмила Фурсова

3. София Захарова

4. Елизавета Куликова

5. Мария Агаева

Вторая разминка

6.

7. Вероника Яметова

8. Алина Горбачева

9.

10.

11. Аделия Петросян

Положение после короткой программы

1. – 86,29

2. Анна Фролова – 76,55

3. Ксения Синицына – 75,75

4. Алина Горбачева – 74,11

5. – 72,10

6. Дарья Садкова – 67,99

7. Мария Агаева – 67,73

8. Елизавета Куликова – 67,50

9. София Захарова – 65,70

10. Людмила Фурсова – 64,23

11. Ксения Гущина – 59,59