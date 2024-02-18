Спартакиада. Петросян, Фролова, Синицына, Горбачева, Яметова, Садкова, Агаева выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты Спартакиада женское катание Ксения Синицына Анна Фролова Аделия Петросян Дарья Садкова Елизавета Куликова Вероника Яметова София Захарова Ксения Гущина Мария Агаева Людмила Фурсова Фигурное катание

18 февраля на Спартакиаде женщины выступят с произвольными программами.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Ксения Гущина

2. Людмила Фурсова

3. София Захарова

4. Елизавета Куликова

5. Мария Агаева

Вторая разминка

6. Дарья Садкова

7. Вероника Яметова

8. Алина Горбачева

9. Ксения Синицына

10. Анна Фролова

11. Аделия Петросян

Положение после короткой программы

1. Аделия Петросян – 86,29

2. Анна Фролова – 76,55

3. Ксения Синицына – 75,75

4. Алина Горбачева – 74,11

5. Вероника Яметова – 72,10

6. Дарья Садкова – 67,99

7. Мария Агаева – 67,73

8. Елизавета Куликова – 67,50

9. София Захарова – 65,70

10. Людмила Фурсова – 64,23

11. Ксения Гущина – 59,59

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151 комментарий
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Все по традиции гладкого льда и чистых прокатов! Отдельно Даше - справиться с нервами, прыгнуть оба своих квада и не засыпаться на ерунде. Алине - прыгнуть наконец свой квадсальхов. Аделии ничего желать и не требуется, просто пусть чемпионка выйдет и сделает все как умеет, а умеет она ого-го как.
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Фролова и Синицына весь сезон показывают катание, которое мы давно не видели в топе. Они совсем молодые ещё, но катание взрослое и без единого лишнего жеста, никакой дерганности, спешки, брошенных рук. Удачи им обеим и спасибо за борьбу, за то что не сдались после прошлого сезона, за скольжение, за музыкальность, за прожитые программы
+15
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+11
Всем девочкам удачи и сделать все запланированное. Даше откатать чисто программу. Аделии победы.
+15
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+10
Ответ tim55555
Комментарий скрыт
Как надоели про одноразовые стаканчики, с одновременным незнанием правил "международного ценза". Не смотрите.
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+9
Бедная Ксения слезы в глазах ,жалко очень что вчера не удалась кп и сегодня мало поставили
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занудная прога у Куликовой
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Всем девушкам справиться с квадами и показать свой максимум!)
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Ответ tim55555
Комментарий скрыт
Петросян проходит по международному цензу - ей 16 лет, как например той же Левито.
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Почему Ксюше ставят такие низкие компоненты, просто бесит.
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Петросян замечательно откатала . Молодец! Красивая стала и стильная.
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Компоненты Гущиной 61. Это что?
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Блин ну позовите Погорилую комментировать, зачем сажают двух людей просто поболтать, дайте зрителям тех поддержку.
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Ответ Железная Леди
Не смотрела прокаты. Как начались девочки, так изображение зависло на 1кадре Синициной и заработало на Петросянн, интересно это только у меня?
Да, только у Вас.
Я спокойно посмотрела
+6
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Ответ Stigmata
Траньков опять на волнах своего бреда.. Гущина у него лучшая одиночница Питера. Фролова с четвёртым местом на ЧР: ну да ну да, пошла я
У Вас, как обычно, крайне своеобразное понимание информации: Траньков указал, что она лучшая так как выиграла Чемпионат Питера (где по делу обыграла Фролову). И вполне логично - чемпионку Питера называть лучшей питерской фигуристкой. Вы не голоса в голове слушайте, а хотя бы минимально попытайтесь осмыслить что слышите или читаете
+6
0
+6
Аделие рекорд поставить по баллам 🍃🌸🍃
Садковой квадами справиться🌹
ТШТ радости 🥇⛸️
+10
-5
+5
А молодцы Питер и Гущина и Фурсова, обе ПП штучные, костюмы стильные. Людмила устала к концу . Ей и Татаурову удачи
+6
-1
+5
Ответ RusVector
Победы Куликовой и Захаровой! Лучшие!
Смешно)
+8
-3
+5
Хорошо Ксюша, умница
+6
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Программа хорошая у Сони, но двоить не нужно, тем более не первый сезон катает
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неинтересная прога, одни беговые практически и размахивания руками
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Люда молодец какая. Как будто и не волнуется.
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0
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Умница Ксюша Гущина! А вот судьи ужас. Баллы за компы откровенно зажали! Цирк!
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Пожелаю чистых прокатов хрустальным. Даже взять серебро.
Но если так будет катать, как в короткой может легко мимо бронзы пролететь.
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Интересны все. Очень хочется видеть чистые квады и настоящую борьбу. Успешного льда!
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Девочки, ну дайте нам интриги и борьбы!
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Как же хочется, чтобы Садкова откатала на 2 место. Такие данные, но совсем нестабильная. Хотелось бы, конечно, чтобы Петросян, Садкова, Горбачева. Не хотелось бы, чтобы девушки на лайте, стояли на пьедестале🤷‍♀️
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В Аделии я уверена, поэтому желаю Алине и Даше прыгнуть свои квады. Остальным - их контент. Вчера с удовольствием за всеми смотрела.
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Девочки,удачи всем!!
болею за Адель, Дашу и за Алину ❤️❤️❤️
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вокалистка уже совсем на инфразвук перешла)
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Мне бы хотелось Петросян, Горбачева, ( вакантное) Пусть бьются за него Яметова, Фролова, Синицына.
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