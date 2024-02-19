79 690 зрителей пришли на матч «Рейнджерс» и «Айлендерс» на открытом воздухе. Игра вошла в топ-3 самых посещаемых в истории НХЛ

79 690 зрителей посетили матч «Рейнджерс» и «Айлендерс» на открытом воздухе.

Игра состоялась на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси. « » одержали победу со счетом 6:5 ОТ.

На этой арене выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Максимальная вместимость составляет 82 500 зрителей.

Игра вошла в топ-3 самых посещаемых в истории .

Рекорд был установлен на «Зимней классике»-2014 – 105 491 болельщик на матче «Детройта» и «Торонто». Второе место у игры «Нэшвилла» и «Далласа» в рамках «Зимней классики»-2020 (85 630 зрителей).