79 690 зрителей пришли на матч «Рейнджерс» и «Айлендерс» на открытом воздухе. Игра вошла в топ-3 самых посещаемых в истории НХЛ

Теги болельщики Рейнджерс Айлендерс НХЛ NHL Stadium Series Хоккей

79 690 зрителей посетили матч «Рейнджерс» и «Айлендерс» на открытом воздухе.

Игра состоялась на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси. «Рейнджерс» одержали победу со счетом 6:5 ОТ. 

На этой арене выступают клубы НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Максимальная вместимость составляет 82 500 зрителей.

Игра вошла в топ-3 самых посещаемых в истории НХЛ

Рекорд был установлен на «Зимней классике»-2014 – 105 491 болельщик на матче «Детройта» и «Торонто». Второе место у игры «Нэшвилла» и «Далласа» в рамках «Зимней классики»-2020 (85 630 зрителей). 

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15 комментариев
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Когда ждать Ротенберга, с комментариями о рекорде?
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Такая посещаемость - плевок в сторону самой большой СКА-Арены в мире с самым древним льдом. Борисычу нужно провести матч на открытом воздухе тысяч на 150 зрителей, чтоб утереть нос американцам.
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Остановите такие новости , у Ротенберга истерика начинается , уже думает наверно в Антарктике матч провести и сказать что никто не играл там
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Ужас, это ж придется не только обслуживающий персонал в стату записывать, а еще и всех родственников до седьмого колена. Трудная задача, но я верю, в СКА справятся!
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Не показывайте эту новость Роману - сейчас такое начнется!
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Тем временем Ротенберг: НЕ СЧИТОВА! ТАК НЕ ЧЕСТНО! ПАПА ПАПА
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Рома уйдет в запой
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Ротенберг смотрит и у него огресия какая-то и зубы скрипят.
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Ветераны на выход,пишите письмо президенту.
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А вы говорите, СКА...
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Видимо в Санкт-Петербурге уже запланировано строительство нового стадиона на 100 тыс. мест, чтобы его использовать для обновления хоккейных рекордов и проведения летних Спартакиад.
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Ответ sd4fmwrvz8
Остановите такие новости , у Ротенберга истерика начинается , уже думает наверно в Антарктике матч провести и сказать что никто не играл там
Вместо зрителей пингвины 🐧 ?😂
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Ответ Anti S
Когда ждать Ротенберга, с комментариями о рекорде?
Надеюсь не будет их.
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