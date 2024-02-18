13 депутатов Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить Израиль: «Футбол не может способствовать узакониванию оккупации и истребления палестинского народа»

Члены Европейского парламента направили ФИФА и УЕФА письмо о сборной Израиля.

13 депутатов подписали обращение с призывом отстранить команды этой страны в связи с конфликтом с Палестиной.

«Мы, депутаты Европарламента и политические представители народов Европы, призываем ФИФА, УЕФА и остальные компетентные органы принять решительные меры против продолжающихся нарушений прав человека в .

Беспорядочные убийства мирных жителей, блокада гуманитарной помощи или разрушение инфраструктуры, которое также затрагивает игроков, судей, госслужащих, спортивные сооружения, – это преступления, которые нельзя игнорировать.

И ФИФА, и утверждают, что с помощью футбола пропагандируют такие ценности, как равенство, уважение, права человека. И все они, несомненно, сегодня попирается в Газе.

Футбол не может способствовать узакониванию оккупации и истребления палестинского народа.

По этим причинам, а также в соответствии с примерами из истории, такими как запрет, наложенный на ЮАР во времена апартеида, мы с целью оказания давления призываем к немедленному исключению национальной команды Израиля и остальных израильских команд из всех европейских и международных турниров до тех пор, пока геноцид не прекратится.

Спорт не может служить витриной для тех, кто нарушает важнейшие права целого народа», – говорится в письме.