13 депутатов Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить Израиль: «Футбол не может способствовать узакониванию оккупации и истребления палестинского народа»

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Члены Европейского парламента направили ФИФА и УЕФА письмо о сборной Израиля.

13 депутатов подписали обращение с призывом отстранить команды этой страны в связи с конфликтом с Палестиной.

«Мы, депутаты Европарламента и политические представители народов Европы, призываем ФИФА, УЕФА и остальные компетентные органы принять решительные меры против продолжающихся нарушений прав человека  в Палестине.

Беспорядочные убийства мирных жителей, блокада гуманитарной помощи или разрушение инфраструктуры, которое также затрагивает игроков, судей, госслужащих, спортивные сооружения, – это преступления, которые нельзя игнорировать.

И ФИФА, и УЕФА утверждают, что с помощью футбола пропагандируют такие ценности, как равенство, уважение, права человека. И все они, несомненно, сегодня попирается в Газе.

Футбол не может способствовать узакониванию оккупации и истребления палестинского народа.

По этим причинам, а также в соответствии с примерами из истории, такими как запрет, наложенный на ЮАР во времена апартеида, мы с целью оказания давления призываем к немедленному исключению национальной команды Израиля и остальных израильских команд из всех европейских и международных турниров до тех пор, пока геноцид не прекратится.

Спорт не может служить витриной для тех, кто нарушает важнейшие права целого народа», – говорится в письме.

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80 комментариев
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13 из 705, ну такое
+73
-7
+66
Израиль американцев на хер посылает а тут какой-то сраный европарламент
+59
-3
+56
Это какие-нибудь леваки из Ирландии?
+40
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+35
Ответ Buharoid
Комментарий скрыт
Если пойти по такому пути, то может оказаться, что и других народов нет или они искусственно созданные.
+25
-3
+22
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Пошли вон! Сначала десяток лет вливали в Газу миллионы, которые хамас забирал себе и покупал на них все, что только можно, а теперь вдруг про права человека заговорили и прочую лабуду
Ну дык и Израиль вливал. Хотел создать противовес Арафату и ФАТХ.
+22
-5
+17
Ответ rodjer22
Комментарий удален модератором
Ничего не будет. Ожидания всемирной справедливости это иллюзия. Нетаньяху еще получит Нобелевскую премию мира.))
+21
-5
+16
Ответ Rio de Janeiro
Израиль американцев на хер посылает а тут какой-то сраный европарламент
Америка - это и есть настоящий Израиль. Как же они их нахрен могут послать.
+24
-10
+14
Ответ Buharoid
Комментарий скрыт
А типа кочевников евреев, которые смешались со всеми и вся существует?)
+10
-3
+7
Ответ Adeen
Будет, как только чем-нибудь займут США и британцев. Например, ещё одним конфликтом или каким-нибудь ЧП. Израиль со всех сторон мгновенно разорвут. Не считаясь с потерями.
а кто Израиль разорвет? это по прежнему высокоорганизованная и технологичная страна, арабскому миру они не позубам, у России итак проблем на постсоветском пространстве хватает, а Китай особо на ближний восток не лезет
+6
-1
+5
А с каких это пор Евросоюз стал озабочен войнами?
+7
-3
+4
Ответ QWertY
А типа кочевников евреев, которые смешались со всеми и вся существует?)
"это другое"
сами всю историю смешивались,а теперь говорят что палестинцев нет
+7
-3
+4
Ответ Buharoid
Комментарий скрыт
современные американцы это искусственно созданная нация.
+6
-3
+3
Ответ Месси из Сибири
И что? Если это спасёт тысячи мирных жизней, это плохо?
Ну да, и в Великой отечественной надо было сдаться. Ведь спасли бы миллионы жизней
+6
-3
+3
Эти 13 депутатов походу не в курсе, что совершать военные преступления можно, если ты из правильной страны.
Лицемерие и политика двойных стандартов западных стран за эти два года просто зашкаливают.
Люди, допускающие Израиль на международные спортивные соревнования, у них действительно ничего не щёлкает? Или они настолько промыты западной пропагандой? Или, скорее всего, они просто действуют в своих интересах, прикрываясь громкими фразами про гуманизм, демократию и "спорт вне политики".
Самое смешное, что кто-то, явно обделённый интеллектом, эти заявления принимает за чистую монету
+4
-2
+2
Ответ Джульетта Джульетта
Где же они были, когда Белград бомбили?
Как где были, Югославию отстраняли от ЧЕ.
+5
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+2
Ответ Алексей Матыгин
это другое))))
Что нибудь еще можешь выдавить из себя?
+2
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+2
Ответ Alexshara
так может прояснишь за 07.10.23 или это в твоём понимании что было, или расскажи как должно поступить государство на которое напали, или обьясни почему идеология хамас заключающаяся в одном единственном пункте, а именно уничтожения Израиля и убийство всех евреев это нормально, а уничтожение террористов надо осуждать, ну давай осуждай я поддерживаю Израиль
Интересно, как бы отоеагировала Россия, если бы, допустим, Финляндия учинила в Ленобласти, то что устроил Хамас 7.10?
+2
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Ответ andyon
Я щас в Барселоне, в соседнем доме на балконе висят рядом флаги Палестины и Ирландии)
Передавай привет Шарию🤣
+1
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+1
Ответ rodjer22
Комментарий удален модератором
Ну да, Израиль постоянно долбят со всех сторон, а они ещё и виноваты, ога.
Зачем всему миру против них вставать? Какой смысл всему миру от агрессивных мусульманских голожопиков из Египта, Палестины и Ирана?
+5
-4
+1
Ответ VMX1389
а кто Израиль разорвет? это по прежнему высокоорганизованная и технологичная страна, арабскому миру они не позубам, у России итак проблем на постсоветском пространстве хватает, а Китай особо на ближний восток не лезет
Причем тут РФ и Китай? Там Иран близок к созданию ЯО. А как у них паритет с Израилем по ЯО нарисуется, евреям ядерная дубинка уже не поможет - там уже население и территория играть роль будут, в чем у мусульман кратное преимущество - скинут в море и все...
+1
0
+1
Что за своеволие?!
+1
0
+1
мене 5%)))
+4
-3
+1
ну чтож посмотрим как будут выкручиааться
+3
-2
+1
Смешно. В европе уже поняли, что Израиль спасает их от радикального ислама и конкретно от ХАМАСа, чьи ячейки уже находят по всей европе. Удачи ребятам. Остальные 700 депутатов их юмор оценят.
+18
-17
+1
Ответ Pigmalion
Это какие-нибудь леваки из Ирландии?
Я щас в Барселоне, в соседнем доме на балконе висят рядом флаги Палестины и Ирландии)
+2
-1
+1
Ответ sema mixajlov
13 из 705, ну такое
Смотри, в % это 1.8
Самое смешное, что если бы в России за Навального вышли бы 1.8, то тут бы все визжали о том, что вышла вся страна.

Лицемерие оно такое
+2
-1
+1
только 13 из орды чинуш
+2
-1
+1
Мне вот всегда нравился этот аргумент "блокировка гуманитарной помощи". Ну окей. Допустим, я вам верю. А почему тогда через Египет не пошлёте гуманитурку? Он тоже граничит с ХАМАС. А, наверное, потому что он тоже блокирует её? Но Египту можно! Его не стоит за это отстранять от соревнований! Ведь это другое! Это арабы!
+2
-1
+1
Ответ Footballeur
Комментарий удален модератором
так может прояснишь за 07.10.23 или это в твоём понимании что было, или расскажи как должно поступить государство на которое напали, или обьясни почему идеология хамас заключающаяся в одном единственном пункте, а именно уничтожения Израиля и убийство всех евреев это нормально, а уничтожение террористов надо осуждать, ну давай осуждай я поддерживаю Израиль
+8
-7
+1
Ответ Горец Юнайтед
Комментарий удален модератором
Это что, цитата дагестанского учёного, обнаружившего еврея в турбине?
+3
-2
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