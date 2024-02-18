13 депутатов Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить Израиль: «Футбол не может способствовать узакониванию оккупации и истребления палестинского народа»
Члены Европейского парламента направили ФИФА и УЕФА письмо о сборной Израиля.
13 депутатов подписали обращение с призывом отстранить команды этой страны в связи с конфликтом с Палестиной.
«Мы, депутаты Европарламента и политические представители народов Европы, призываем ФИФА, УЕФА и остальные компетентные органы принять решительные меры против продолжающихся нарушений прав человека в Палестине.
Беспорядочные убийства мирных жителей, блокада гуманитарной помощи или разрушение инфраструктуры, которое также затрагивает игроков, судей, госслужащих, спортивные сооружения, – это преступления, которые нельзя игнорировать.
И ФИФА, и УЕФА утверждают, что с помощью футбола пропагандируют такие ценности, как равенство, уважение, права человека. И все они, несомненно, сегодня попирается в Газе.
Футбол не может способствовать узакониванию оккупации и истребления палестинского народа.
По этим причинам, а также в соответствии с примерами из истории, такими как запрет, наложенный на ЮАР во времена апартеида, мы с целью оказания давления призываем к немедленному исключению национальной команды Израиля и остальных израильских команд из всех европейских и международных турниров до тех пор, пока геноцид не прекратится.
Спорт не может служить витриной для тех, кто нарушает важнейшие права целого народа», – говорится в письме.
сами всю историю смешивались,а теперь говорят что палестинцев нет
Лицемерие и политика двойных стандартов западных стран за эти два года просто зашкаливают.
Люди, допускающие Израиль на международные спортивные соревнования, у них действительно ничего не щёлкает? Или они настолько промыты западной пропагандой? Или, скорее всего, они просто действуют в своих интересах, прикрываясь громкими фразами про гуманизм, демократию и "спорт вне политики".
Самое смешное, что кто-то, явно обделённый интеллектом, эти заявления принимает за чистую монету
Зачем всему миру против них вставать? Какой смысл всему миру от агрессивных мусульманских голожопиков из Египта, Палестины и Ирана?
Самое смешное, что если бы в России за Навального вышли бы 1.8, то тут бы все визжали о том, что вышла вся страна.
Лицемерие оно такое