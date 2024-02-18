Федор Емельяненко: «Мне интересен бой с Нганну, но только по боксу. MMA я уже не тяну»

Теги MMA Федор Емельяненко бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок с Фрэнсисом Нганну.

«Мне интересны не только боксеры, но и бойцы MMA. Фрэнсис Нганну? Да, но чисто по боксу. Было бы интересно побиться.

Я видел бой Нганну. По силам ли он мне? Да, хотел бы попробовать. Не то что бы у меня была завышенная самооценка, но это интересно. Я боец, еще в строю. По MMA – да, уже не тяну из-за травм. Борьбу исключил из своих тренировок», – заявил многократный чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко.

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19 комментариев
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Я бы в шашки с Нганну зарубился. Бокс и ММА тоже уже не тяну.
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Федя, угомонись, хватить крушить своё наследие
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видимо,федя любит деньги больше жизни)
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Вот всегда относился к Федору с уважением, но этот бред уже на грани шизофрении или навязчивых суицидальных мыслей, что печально😔
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Да и бокс уже не потянешь. Ну только в роли груши.
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Борьбу не потянешь, а апперкот от Нганну прям потянешь?
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С такими заявлениям "Последний вентилятор" скоро своего младшего брата догонит, правда глупость Сашки на синьку можно списать, а тут что? Неужто от святой воды опьянел, или его духовники туда подливают/подсыпают что-то?
После такого боя Федора можно будет переименовывать в "Последний рефрижератор".
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Что ты, черт побери, такое несёшь?
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Ответ Злой Руся
Думаешь Федор читает комменты на Sports??😄
Да-да, всегда угорал от комментов с обращением к кому-то
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Ответ justburn
Федя, угомонись, хватить крушить своё наследие
Думаешь Федор читает комменты на Sports??😄
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как же был прав бабангида
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Без шансов для Фёдора. Нгану его переедет и не заметит.
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Зачем рисковать своим здоровьем?! Понятно, что на первом месте у Фёдора финансовый интерес, а потом только спортивный. Но, если пропустит удар 👊 от Нганну, то может улететь в "кругосветное путешествие".
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Федя, даже по боксу уже вряд ли...
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Федось возможно потянеть разве что грушу
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Последний вентилятор никак не угомонится
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Последний перфоратор не хозяин своих слов
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Федя решил поклоунадить напоследок 🤡
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Ля, он мазохист что ли?
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