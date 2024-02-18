Федор Емельяненко: «Мне интересен бой с Нганну, но только по боксу. MMA я уже не тяну»

Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок с Фрэнсисом Нганну.

«Мне интересны не только боксеры, но и бойцы MMA. Фрэнсис Нганну? Да, но чисто по боксу. Было бы интересно побиться.

Я видел бой Нганну. По силам ли он мне? Да, хотел бы попробовать. Не то что бы у меня была завышенная самооценка, но это интересно. Я боец, еще в строю. По MMA – да, уже не тяну из-за травм. Борьбу исключил из своих тренировок», – заявил многократный чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко.

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