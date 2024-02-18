НХЛ. «Рейнджерс» и «Айлендерс» играют на открытом воздухе, «Питтсбург» против «Лос-Анджелеса», «Колорадо» – «Аризона»
«Рейнджерс» и «Айлендерс» играют в НХЛ на открытом воздухе.
«Питтсбург» встретится с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» примет «Аризону».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 февраля, 23.00, «MetLife Stadium»
- 0:1 – 1 Густафссон (Бродзински, Какко)
- 1:1 – 4 Нелсон (Клаттербак, Мэйфилд)
- 2:1 – 7 Хорват (Пелек, Добсон)
- 3:1 – 7 Барзэл (Добсон, Нелсон)
- Дата проведения
- 19 февраля, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 02.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лавиолет проиграл все 4 матча стадионной серии, в которых он участвовал.
Есть все шансы проиграть и пятый матч.
Выходят.