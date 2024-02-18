НХЛ. «Рейнджерс» и «Айлендерс» играют на открытом воздухе, «Питтсбург» против «Лос-Анджелеса», «Колорадо» – «Аризона»

«Рейнджерс» и «Айлендерс» играют в НХЛ на открытом воздухе.

« » встретится с « », « » примет «Аризону».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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