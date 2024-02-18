НХЛ. «Рейнджерс» и «Айлендерс» играют на открытом воздухе, «Питтсбург» против «Лос-Анджелеса», «Колорадо» – «Аризона»

Теги результаты матчей Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Колорадо Лос-Анджелес Аризона НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» и «Айлендерс» играют в НХЛ на открытом воздухе.

«Питтсбург» встретится с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» примет «Аризону».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Рейнджерс 3:1 (перерыв)
Дата проведения
18 февраля, 23.00, «MetLife Stadium»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Густафссон (Бродзински, Какко)
1:1 – 4 Нелсон (Клаттербак, Мэйфилд)
2:1 – 7 Хорват (Пелек, Добсон)
3:1 – 7 Барзэл (Добсон, Нелсон)

 

Питтсбург – Лос-Анджелес
Дата проведения
19 февраля, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Аризона
Дата проведения
19 февраля, 02.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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48 комментариев
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Рейнджэрс удачи! Хлебу желаю отметить рождение сына хет-триком
+6
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Будут чевстаовать Ягра перед матчем, и выведут номер из обращения
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Матч на текущий момент по многим аспектам напоминает вчершнюю игру Тампы и Флориды
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Ответ Alexander Nikolaev
по какому поводу дерутся?
Показывают что спорт против домашнего насилия, на своем примере )
+3
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Ответ encaro_one
Комментарий удален модератором
Суббан, канадец, играл в нхл, завершил недавно карьеру.
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Ответ GSA1214
Будут чевстаовать Ягра перед матчем, и выведут номер из обращения
Что такое "чеВствовать"?
+4
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+3
За Питсбург , Рэйнджерс и Колорадо !
+5
-3
+2
Ответ Nissan 0123
Ничего, щас камбэкнем
с 4 бросками за период?)
+3
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Ответ encaro_one
Спасибо, тыкаю в фотографии, совсем не похож на этого хоккеиста, во как пенсия меняет людей, омолаживая и делая худее )
Да, он вроде подсушился после карьеры)))) вообще всегда удивлял меня, темнокожий хоккеист, канадец, было необычно. А первого увидел на кубке первого канала, год 97 вроде, тож канадец, в сборной кипером у них был)))
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Интересная статистика:
Лавиолет проиграл все 4 матча стадионной серии, в которых он участвовал.
Есть все шансы проиграть и пятый матч.
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по какому поводу дерутся?
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Неплохой показ для стадионной серии. Вполне смотрибельно.
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Нормально так Нью-Йорки начали!)))
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Ответ bes_na_tatami
Кингз должны полузащиту Питов потрепать, хоть и б2б игра. с другой стороны у птиц сейчас уже ПО "началось " и им проигрывать нельзя вообще
уже можно
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Ответ Даник Муша
Неплохой показ для стадионной серии. Вполне смотрибельно.
Показ отличный, сегодня смотрел СКА Торпедо, чет намного хуже как мне показалось.
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Ответ Антон Якимцев
с 4 бросками за период?)
увы:(
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вчера маскоты Филы и Дэвилз швырялись тортами в чувака разодетого в майку Рейнджерс .
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Ответ Фанат Ференцвароша
Хахаха изи катка))) Вынос мусора в первом периоде от Айлов и схем тренера Руа
"мусор" хозяйничает в дивизионе, в котором островки на дне болтаются
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Комментарий удален модератором
Ответ grz brz
Перенесли. Почему - хз
Игру перенесли на 20 минут из-за бликов на льду.
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Ответ avk51
задерживается.
команды на льду!
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Ответ Den Chev
А игра началась? Чегото не понятно
Не началась, счетчик висит.
Выходят.
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Ответ Den Chev
А игра началась? Чегото не понятно
задерживается.
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Ответ Den Chev
А игра началась? Чегото не понятно
Перенесли. Почему - хз
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Панаре забить по шайбе в каждом периоде!
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Ответ denzel13
Суббан, канадец, играл в нхл, завершил недавно карьеру.
Спасибо, тыкаю в фотографии, совсем не похож на этого хоккеиста, во как пенсия меняет людей, омолаживая и делая худее )
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Комментарий удален модератором
Какой прекрасный матч с первых минут и гол и драка )
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Ответ Jeff Lebowski
Что такое "чеВствовать"?
Это тоже самое что жевать и говорить-))
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Имхо, Лос-Анджелес победит . Может с ОТ и буллитами , но победит.
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