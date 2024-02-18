«МЮ» выиграл 5 матчей подряд впервые за год. Команда тен Хага не проигрывает в 2024-м

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лутон Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд.

Команда Эрика тен Хага одолела «Лутон» (2:1) в 25-м туре АПЛ.

Начиная с 28 января манкунианцы выиграли все 5 матчей в чемпионате и Кубке Англии. Такой серии у них не было с января 2023 года.

В 2024 году «МЮ» не потерпел ни одного поражения – 6 побед и ничья. 24 февраля он встретится с «Фулхэмом».

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82 комментария
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Лутон очень впечатлил. Особенно вратарь Камински. Суммарная стоимость состава около 100 миллионов, но игра очень мощная. Стадион всего на 11 тысяч, а атмосфера круче, чем на Стэмфорд Бридж. Надеюсь останутся в АПЛ
+65
-8
+57
Ответ Бенисио Дель Пьеро
У Тен Хага наконец-то вернулись травмированные игроки и результат пошел. Дайте ему поработать
А игра все такая же позорная
И сплошные отскоки
+47
-15
+32
хороший подарок на день рождения, спасибо за игру GGMU
+17
-2
+15
Ответ Cruel Snake
Получается физрук (как его некоторые тут называли) больше не физрук?! Тен Хаг под жёстким давлением находится и всё равно даёт результат
У Тен Хага наконец-то вернулись травмированные игроки и результат пошел. Дайте ему поработать
+21
-10
+11
Хейлунд красава! Теперь и удачу притягивает к себе )
+10
-1
+9
Получается физрук (как его некоторые тут называли) больше не физрук?!
Тен Хаг под жёстким давлением находится и всё равно даёт результат
+22
-14
+8
Ответ Roman
Тен Хаг снова окунает фанатов Роналду в одно место) А то после поражения они такие пляски устраивают на ветках МЮ
Фанат Роналду о своем кумире тут как тут
+13
-5
+8
Ответ Adamdfdgds
Эпичная битва середняков получилась:D
Особенно если учитывать, что середняк арсинал от них отскочил 3-4, забив на 97 минуте😂
+11
-6
+5
Ответ Cruel Snake
Получается физрук (как его некоторые тут называли) больше не физрук?! Тен Хаг под жёстким давлением находится и всё равно даёт результат
Какое же серьезное давление!
Не уволили после позора в ЛЧ
Не уволили после отрицательной разницы мячей к январю
+10
-5
+5
Все равно мем хаг аут! Стиля нет, рисунка игры нет, красоты нет! Радуются победе над аутсайдером, который возил МЮ почти весь матч!
+7
-2
+5
Ответ Фанат Доры Дуры
Мне интересно, фанаты роналду, когда вылезут? После одного поражения?) Почему сейчас ничего не пишут
Подписчик Барселоны все о Роналду думает(((
+16
-12
+4
переживаю за Моргана, в 24-м все никак не может обхаять Хага, так Кришти может и перестать ему платить за пасквили.
+4
0
+4
Ответ Dimon.1994kz
хороший подарок на день рождения, спасибо за игру GGMU
С днем рождения!
+4
0
+4
Тен Хаг - умный мужик весьма. Стоит на своём до конца, не прогибается и пытается параллельно тренерской работе как-то разгрести весь бардак в раздевалке.
Сейчас и результаты уже вверх пошли. Клуб уже на 6 место взлетел. До зоны ЛЧ всего 5 очков, почти сравнялись с Тоттенхэмом, который все облизывали на старте сезона.

Думаю, если Тен Хагу дадут поработать пару лет, вполне вероятно произойдёт то же самое, что и с Артетой в Арсенале.
Тренера не нужно увольнять при первых проблемах и клеймить физруком, а дать отработать хотя бы 3 сезона, особенно в условиях такого кризиса, как в МЮ.
+3
0
+3
Мне интересно, фанаты роналду, когда вылезут? После одного поражения?) Почему сейчас ничего не пишут
+18
-15
+3
Тен Хаг снова окунает фанатов Роналду в одно место)
А то после поражения они такие пляски устраивают на ветках МЮ
+25
-22
+3
Ответ Serik Alik
С днем рождения!
спасибо друг, сегодня официально могу слушать сектор Газа 30 лет))
+3
0
+3
Ответ Меган Лайф
Возил это 9-4 по ударам в створ?
Возил это 58 % владения у Лутона! 22 удара по воротам! Мало?
+2
0
+2
Ответ Yury Sin
Забавно. МЮ очередной невзрачный матч провел, но выиграл. И все: шапкозакидательское настроение, ожидание в комментах фанатов Роналду (зачем-то) и все такое прочее. В общем, все как обычно, ничего нового. Казалось бы, за эти 10 лет должны были понять что к чему, научиться хоть чуточку углубляться в игру... но нет ) p.s. Фан МЮ.
Я просто напомню, что дома у Лутона очки потеряла вся нынешняя первая тройка турнирной таблицы АПЛ.
В то время как "невзрачный" МЮ во втором тайме у своих ворот вообще ничего создать не дал, кроме шальной перекладины на последних секундах от Баркли, а сами во втором не забили 2 выхода 1 на 1, например. И еще кучу моментов.
+6
-4
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лутон очень впечатлил. Особенно вратарь Камински. Суммарная стоимость состава около 100 миллионов, но игра очень мощная. Стадион всего на 11 тысяч, а атмосфера круче, чем на Стэмфорд Бридж. Надеюсь останутся в АПЛ
Они на своем поле очень хороши. Так что результат приемлемый для МЮ
+4
-2
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Если бы Гарначо и Бруно реализовали свои выходы 1 на 1 счёт был бы разгромным 4:1. В этом матче только реализация подвела
А если бы мяч не отскочил от Хойдунда в ворота?)))
Что не придумаешь только, лишь бы интерпретировать в свою пользу))
+3
-1
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Если бы Гарначо и Бруно реализовали свои выходы 1 на 1 счёт был бы разгромным 4:1. В этом матче только реализация подвела
С другой стороны, положи Баркли с последнего уголового - 2:2 было бы
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Ответ Dimon.net
Посмотрел этот отскок МЮ. Это просто жесть. Команда уровня чекмпионшипа. Лоутон возил весь матч, просто повезло что два случайных залетело вначале.Рэшфорд никакущий.
ты хоть очки надел, когда смотрел? У МЮ просто куча моментов и никакой Лутон его, конечно, не возил.
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Ответ 5t1ck
Игрой на контрах весь второй тайм сидя в своей штрафной с командой с 17 места. Это конечно сильно. Они и один в один не могут забить вратарю).
посмотри как Лутон играет на своем поле и не пиши ерунду
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Ответ QWertY
Причем тут по сезону, если речь идет о Лутоне? Ты чисто по фактам слит, лол
По каким фактам чел? Арсенал по всем показателям в том матче создал больше атак, больше моментов, больше созданных шансов, чем мю сегодня. Ты просто вбрасываешь дезинфу без оглядки на статистику. Вас Лутон 80 минут раскатывал и нагнул по всем метрикам, а ты мне тут про арсенал что-то рассказываешь, когда мю в каждом матче благодаря этим самым отскокам очки то и набирает
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Ответ Любезный Коссутий
переживаю за Моргана, в 24-м все никак не может обхаять Хага, так Кришти может и перестать ему платить за пасквили.
хорош🤣🤣🤣
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Ответ Antivse-2
Не проигрывают в 24 году, но плетутся в середине таблицы 🤦🏻
ну порадуйся.
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Ответ Antivse-2
Все равно мем хаг аут! Стиля нет, рисунка игры нет, красоты нет! Радуются победе над аутсайдером, который возил МЮ почти весь матч!
МЮ уничтожал Лутон. Должны были забивать 5 мячей. 3 выхода 1 на 1 не реализовали.
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Хейлунд из Дании, Холанд из Норвегии... Нашествие северян на Англию 2.0. )
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ну всё, можно выдыхать, ЭТХ точно останется во главе МЮ, думаю новый контракт будет долгосрочным, надо давать ему минимум лет 5 на спокойную работу, построение игры и команды!!
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