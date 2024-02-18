«МЮ» выиграл 5 матчей подряд впервые за год. Команда тен Хага не проигрывает в 2024-м

«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд.

Команда одолела « » (2:1) в 25-м туре .

Начиная с 28 января манкунианцы выиграли все 5 матчей в чемпионате и Кубке Англии. Такой серии у них не было с января 2023 года.

В 2024 году « » не потерпел ни одного поражения – 6 побед и ничья. 24 февраля он встретится с «Фулхэмом».