«МЮ» выиграл 5 матчей подряд впервые за год. Команда тен Хага не проигрывает в 2024-м
«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд.
Команда Эрика тен Хага одолела «Лутон» (2:1) в 25-м туре АПЛ.
Начиная с 28 января манкунианцы выиграли все 5 матчей в чемпионате и Кубке Англии. Такой серии у них не было с января 2023 года.
В 2024 году «МЮ» не потерпел ни одного поражения – 6 побед и ничья. 24 февраля он встретится с «Фулхэмом».
И сплошные отскоки
Тен Хаг под жёстким давлением находится и всё равно даёт результат
Не уволили после позора в ЛЧ
Не уволили после отрицательной разницы мячей к январю
Сейчас и результаты уже вверх пошли. Клуб уже на 6 место взлетел. До зоны ЛЧ всего 5 очков, почти сравнялись с Тоттенхэмом, который все облизывали на старте сезона.
Думаю, если Тен Хагу дадут поработать пару лет, вполне вероятно произойдёт то же самое, что и с Артетой в Арсенале.
Тренера не нужно увольнять при первых проблемах и клеймить физруком, а дать отработать хотя бы 3 сезона, особенно в условиях такого кризиса, как в МЮ.
А то после поражения они такие пляски устраивают на ветках МЮ
В то время как "невзрачный" МЮ во втором тайме у своих ворот вообще ничего создать не дал, кроме шальной перекладины на последних секундах от Баркли, а сами во втором не забили 2 выхода 1 на 1, например. И еще кучу моментов.
Что не придумаешь только, лишь бы интерпретировать в свою пользу))