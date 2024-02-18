«Бохум» – «Бавария». 3:1 – Штегер забил с пенальти, Упамекано удалили. Онлайн-трансляция
«Бавария» играет в гостях с «Бохумом» в 22-м туре Бундеслиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 14-й счет открыл хавбек гостей Джамал Мусиала. На 38-й забил хавбек Такума Асано, а на 44-й защитник Кевен Шлоттербек вывел хозяев вперед.
На 83-й за фол Дайо Упамекано в своей штрафной в ворота мюнхенцев был назначен пенальти, а защитника удалили за вторую желтую. Кевин Штегер с точки удвоил преимущество хозяев.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Футбол 3».
- Дата проведения
- 18 февраля, 19.30, «Рурштадион»
- Голы:
- 0:1 – 14 Мусиала, 1:1 – 38 Асано, 2:1 – 44 Шлоттербек, 3:1 – 85, пенальти Штегер, 3:2 – 90 Кейн.
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Бохум –
Риманн, Эрманн (Гамбоа, 46), Ордец, Шлоттербек, Бернардо, Машович, Лосилла, Штегер, Асано, Антви-Аджей (Квартенг, 86), Брошински.
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Бавария –
Нойер, Мазрауи (Упамекано, 33), де Лигт, Ким Мин Чжэ, Геррейру (Дайер, 86), Горетцка, Киммих (Сарагоса, 70), Мюллер (Тель, 86), Мусиала, Шупо-Мотинг (Сане, 70), Кейн.
- Предупреждения:
- Упамекано (39), Бернардо (45), Лосилла (45), Горетцка (50), Ким Мин Чжэ (66).
- Удаление:
- Упамекано (83).
Два пенальти + 2 два удаления за две игры
Выйти на замену и зарешать многого стоит.
А особенно после подвига в Риме.
сказочный...
впервые в жизни вижу игрока, который второй матч подряд привозит ригоре и удаляется следом же😂
самое смешное, что он на замену вышел, а не в старте начал