«Бохум» – «Бавария». 3:1 – Штегер забил с пенальти, Упамекано удалили. Онлайн-трансляция

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия Кевин Штегер Дайо Упамекано Такума Асано Кевен Шлоттербек Джамал Мусиала онлайны Футбол

«Бавария» играет в гостях с «Бохумом» в 22-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й счет открыл хавбек гостей Джамал Мусиала. На 38-й забил хавбек Такума Асано, а на 44-й защитник Кевен Шлоттербек вывел хозяев вперед.

На 83-й за фол Дайо Упамекано в своей штрафной в ворота мюнхенцев был назначен пенальти, а защитника удалили за вторую желтую. Кевин Штегер с точки удвоил преимущество хозяев.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Футбол 3».

Бохум – Бавария 3:1 (второй тайм)
Дата проведения
18 февраля, 19.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 14 Мусиала, 1:1 – 38 Асано, 2:1 – 44 Шлоттербек, 3:1 – 85, пенальти Штегер, 3:2 – 90 Кейн.
БохумРиманн, Эрманн (Гамбоа, 46), Ордец, Шлоттербек, Бернардо, Машович, Лосилла, Штегер, Асано, Антви-Аджей (Квартенг, 86), Брошински.
БаварияНойер, Мазрауи (Упамекано, 33), де Лигт, Ким Мин Чжэ, Геррейру (Дайер, 86), Горетцка, Киммих (Сарагоса, 70), Мюллер (Тель, 86), Мусиала, Шупо-Мотинг (Сане, 70), Кейн.
Предупреждения:
Упамекано (39), Бернардо (45), Лосилла (45), Горетцка (50), Ким Мин Чжэ (66).
Удаление:
Упамекано (83).

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80 комментариев
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Тухлый красава, помогает как может Байеру
+53
-3
+50
такое прям откровенное "смените тренера", а не матч.
+38
0
+38
Ответ U
такое прям откровенное "смените тренера", а не матч.
Необычно, конечно, болеть против Баварии, но в этом матче радуюсь голам Бохума, за Баварию Тухеля невозможно болеть даже будучи поклонником клуба) Ждем отставки и адекватности руководства, ну а также победы Бохума
+20
-2
+18
Мог войти в историю обогнав и перегнав Алана Ширрара но с 0 трофеев . Теперь с 0 трофеев просто ….
+16
-1
+15
Ответ SWAGG
Очевидно же тухеля сливают. После этого матча его точно уволят, но и многочисленную переоцененную немецкую древесину в лице киммиха, горецки, сане, гнабри и всякий шлак типа шупо, упо тоже гнать со страшной силы. В идеале надо было нойера с мюллером провожать на пенсию в конце сезона, а не новые контракты выписывать. Толку от них с каждым годом все меньше, а жрет каждый за троих. Дедам по 20м не пожалели, а дэвису который может на 5 плюс лет закрыть фланг денег на зп пожалели. Так же и с паваром и ранее с алабой. Зато символы немецкого футбола нойер и мюллер будут получать деньги за прошлые заслуги и статус.
С мюллером не соглашусь, он по прежнему один из луч их в команде (что многое говорит о качестве игроков баварии), а вот нойера по мне так надо было сливать после лыж.
+14
-1
+13
Упамекано ударную неделю выдал 💪🏾
Два пенальти + 2 два удаления за две игры
+9
0
+9
А Упамекано так каждый матч привозит? Я просто новенький
+9
-1
+8
Упамекано -памятник на Альянц-Арене!
Выйти на замену и зарешать многого стоит.
А особенно после подвига в Риме.
+8
0
+8
Ответ Marcus Dupree
Последний шанс Тухеля
Без шансов, слив от игроков, против этого нет ничего.
+7
0
+7
Упамекано теперь будет привозить пока Тухеля не уберут. Сливают очередного тренера как мастера
+7
0
+7
лол, я конечно желаю победы Байеру, но не к 8 марта же.)
+6
0
+6
Ответ Замкнул в пустые
Тухлый красава, помогает как может Байеру
он скажет, что во всём виноват безтрофейный Кейн
+5
0
+5
Ответ Замкнул в пустые
Тухлый красава, помогает как может Байеру
В прошлом сезоне Боруссия ему помогла)
+5
0
+5
Ответ Kubinec_
плевать на Баварию, но Тухелю удачи выиграть чемп (шансов мало), чтоб на лица его хейтеров посмотреть )))
а что хейт не по делу?
+4
0
+4
Жду, когда уже Тухеля выгонят
+5
-1
+4
Последний шанс Тухеля
+5
-1
+4
Только пенка поможет баварии с игры ооочень сложно забить одному из лидеров подвала турнирной таблицы
+3
0
+3
вы меня извините, но Упамекано - это вааххахахаххахаххахаахахах

сказочный...
впервые в жизни вижу игрока, который второй матч подряд привозит ригоре и удаляется следом же😂
самое смешное, что он на замену вышел, а не в старте начал
+3
0
+3
Тут мне говорили Лацио это супер команда,и ей не зазорно проиграть,Я говорил Лацио это уг,Сити ,арсенал,ей бы штук 5 без проблем положили,Лацио кому то дома слилось бездарно,а сейчас уже и Бохум дрюкает Баварию,все сказал Мюллер нет яиц и всё,ну а Тухель доказал что он слишком переоценен вернётся в Майнц откуда и начинал.
+3
0
+3
Думаю отставка будет после матча
+3
0
+3
Еще раз Хайнкеса вернут?)
+3
0
+3
Набежали болельщики Бохума.
+6
-3
+3
Ответ Rjcnbr
А Упамекано так каждый матч привозит? Я просто новенький
В каждом матче ему тяжело, учитывая то, что он их из-за карточек пропускает. Но и без этого иногда даже такому выдающемуся голедадору не удается организовать гол. Нельзя каждый матч проводить на высочайшем уровне.
+3
0
+3
Упомекано это вредитель какой-то
+3
0
+3
Зачем болельщики занимаются этой фигней с мячами? Я знаю ситуацию но их не понимаю
+5
-2
+3
Ответ Эразм
Тухель там ещё жив? Три подряд экспресса за последнюю неделю ломает именно Бавария...300 рублей за неделю я проигрываю первый раз)
завязывай со ставками
+3
0
+3
Упамекано 🤣
+2
0
+2
2 удаления за 4 дня - фееричный
+2
0
+2
Пора вернуть Нагельсмана
+2
0
+2
Такума Асано (Бохум), приняв мяч, забил ударом с угла штрафной в нижний угол ворот. Счет 1:1.
+2
0
+2
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