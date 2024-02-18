«Бохум» – «Бавария». 3:1 – Штегер забил с пенальти, Упамекано удалили. Онлайн-трансляция

«Бавария» играет в гостях с «Бохумом» в 22-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й счет открыл хавбек гостей . На 38-й забил хавбек , а на 44-й защитник вывел хозяев вперед.

На 83-й за фол в своей штрафной в ворота мюнхенцев был назначен пенальти, а защитника удалили за вторую желтую. с точки удвоил преимущество хозяев.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Футбол 3».

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