Медведев уступил Синнеру с 2-0 в финале Australian Open, Путин посетил новую арену СКА, победы «Ливерпуля» и «МЮ», новый роман Трусовой и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open, ведя 2-0 по сетам. Даниил – единственный, кто проиграл два финала «Больших шлемов» с 2-0 по сетам.

2. В 4-м раунде Кубка Англии «Ливерпуль» дома разгромил «Норвич» (5:2), «Манчестер Юнайтед» на выезде справился с «Ньюпортом» (4:2) из четвертого дивизиона.

3. «Авангард» уступил «Трактору» (4:5), «Металлург» победил «Амур» (3:2) в гостях, «Адмирал» обыграл «Салават» (5:4 ОТ), ЦСКА был сильнее «Северстали» (6:2) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

4. В 22-м туре Серии А «Интер» в гостях победил «Фиорентину» (1:0) и вернулся на первое место, «Лацио» и «Наполи» сыграли вничью (0:0).

5. Йоханнес Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 20 км на 6-м этапе Кубке мира по лыжам в Гомсе, его соотечественник Симен Хегстад Крюгер – 2-й, француз Жюль Лапьер – 3-й. У женщин победила американка Джесси Диггинс, шведка Фрида Карлссон – 2-я, Надин Фендрих из Швейцарии – 3-я.

6. В 22-м туре лидер Ла Лиги «Жирона» победила «Сельту» (1:0) и продлила серию без поражений до 14 матчей. «Атлетико» обыграл «Валенсию» (2:0) и подвинул «Барселону» на 4-е место.

7. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили новую арену СКА. Роман Ротенберг подарил президентам именные свитеры СКА. Президент России остался доволен увиденным: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

8. НХЛ. «Сент-Луис» победил «Лос-Анджелес», «Коламбус» проиграл «Сиэтлу».

9. Трансферы. «Зенит» предложил 6 млн евро за Скопинцева, «Динамо» хочет 14 млн. Клуб из Петербурга может подписать экс-защитника «Краснодара» Рамиреса. «Бавария» купила защитника «Галатасарая» Боэ за 30+5 млн евро. Серджи Роберто покинет «Барселону» по окончании сезона.

На замену Хави в «Барсу» сватают Ханси Флика, Микеля Артету («Арсенал»), Иманоля Альгуасиля («Реал Сосьедад»), а также Тиаго Мотту («Болонья»), Рафаэля Маркеса («Барса Атлетик»), Джованни ван Бронкхорста и Мичела Санчеса («Жирона»)

10. НБА. 22+21 от Дюрена помогли «Детройту» прервать победную серию «Оклахомы», «Индиана» была сильнее «Мемфиса» и другие результаты.

11. Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова встречается с коллегой Макаром Игнатовым. Матвей Ветлугин в образе Аллы Пугачевой выступил на гала-шоу чемпионата Санкт-Петербурга. 

12. «Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Бохум» (3:1) в 19-м туре Бундеслиги благодаря хет-трику Никласа Фюллькруга и поднялась в топ-4.

13. Египет вылетел в 1/8 финала Кубка Африки, уступив ДР Конго по пенальти. На Кубке Азии ОАЭ уступили Таджикистану по пенальти в 1/8 финала, Австралия разгромила Индонезию.

14. Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Кондаранцев выиграли «Матч ТВ Гонку звезд» по биатлону, Дмитрий Малышко и Светлана Журова – 2-е, Андрей Маковеев и Ника Жукова – 3-и.

15. Боец ММА Александр Емельяненко оплатит восстановление храма: «Я как истинный христианин должен помочь».

16. «ПСЖ» не выиграл у «Бреста» (2:2) в 19-м туре Лиги 1, хотя вел 2:0. «Гавр» Далера Кузяева сыграл 3:3 с «Лорьяном».

17. Мужская сборная Франции выиграла чемпионат Европы по гандболу, победив Данию в финале (33:31), Швеция взяла бронзу.

Цитаты дня:

Ротенберг – Путину и Лукашенко на новой арене СКА: «Россию и Беларусь никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие дворцы спорта, устремленные в будущее!»

Главы НХЛ, МЛС, НБА, НФЛ, MLB и NASCAR поддержали борьбу с антисемитизмом в США: «Спорт способен объединять и сводить на нет расовые, этнические и религиозные различия»

Президент УЕФА: «Бан России будет действовать, пока конфликт продолжается. Жаль спортсменов, они жертвы. От России давления нет, только от другой стороны»

«Разница 🇷🇺 🇺🇸». Балотелли выложил и удалил видео с Путиным, стоящим без зонта под дождем у Могилы Неизвестного солдата, и Байденом, смотрящим на часы на прощании с военными

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Финалы конференций (полуфиналы чемпионата) в NFL специально игнорируются?
+6
-4
+2
Ответ Трент Резнор
Все мировые религии бьются за душу Александра. Отвезите уже Емельяненко на трип в Гоа. Возможно по итогу на индуизме остановится.
В Гоа преимущественно христиане, католики. Если уж куда везти Сашу, так это в Варанаси, посидеть на смашане, подумать о вечном. Но как бы в агхори не подался ))
+4
-2
+2
Все мировые религии бьются за душу Александра. Отвезите уже Емельяненко на трип в Гоа. Возможно по итогу на индуизме остановится.
+5
-5
0
Ответ Cruel Snake
Тише 🤫 😶 🤫 😲 Апокалипсис уже рядом! Конец сайта! Вердикт по Валиевой! Бегите глупцы! Спасайтесь братцы!
Да что там сайт…время может схлопнуться
+2
-2
0
Ответ Dinamik1
Афганская война длилась десять лет и нас ни кто ни куда не выгонял потому что боялись а теперь что?
потому что тогда мы были не одни, с нами был весь восток Европы, Куба, Вьетнам, КНДР. А сейчас по сути одна Белоруссия, и то Лукашенко боится признать Крым российским. Да и Союз в то время был в два раза больше нынешней России.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий