Медведев уступил Синнеру с 2-0 в финале Australian Open, Путин посетил новую арену СКА, победы «Ливерпуля» и «МЮ», новый роман Трусовой и другие новости

1. Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open, ведя 2-0 по сетам. Даниил – единственный, кто проиграл два финала «Больших шлемов» с 2-0 по сетам.

2. В 4-м раунде Кубка Англии «Ливерпуль» дома разгромил «Норвич» (5:2), «Манчестер Юнайтед» на выезде справился с «Ньюпортом» (4:2) из четвертого дивизиона.

3. «Авангард» уступил «Трактору» (4:5), «Металлург» победил «Амур» (3:2) в гостях, «Адмирал» обыграл «Салават» (5:4 ОТ), ЦСКА был сильнее «Северстали» (6:2) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

4. В 22-м туре Серии А «Интер» в гостях победил «Фиорентину» (1:0) и вернулся на первое место, «Лацио» и «Наполи» сыграли вничью (0:0).

5. Йоханнес Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 20 км на 6-м этапе Кубке мира по лыжам в Гомсе, его соотечественник Симен Хегстад Крюгер – 2-й, француз Жюль Лапьер – 3-й. У женщин победила американка Джесси Диггинс, шведка Фрида Карлссон – 2-я, Надин Фендрих из Швейцарии – 3-я.

6. В 22-м туре лидер Ла Лиги «Жирона» победила «Сельту» (1:0) и продлила серию без поражений до 14 матчей. «Атлетико» обыграл «Валенсию» (2:0) и подвинул «Барселону» на 4-е место.

7. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили новую арену СКА. Роман Ротенберг подарил президентам именные свитеры СКА. Президент России остался доволен увиденным: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

8. НХЛ. «Сент-Луис» победил «Лос-Анджелес», «Коламбус» проиграл «Сиэтлу».

9. Трансферы. «Зенит» предложил 6 млн евро за Скопинцева, «Динамо» хочет 14 млн. Клуб из Петербурга может подписать экс-защитника «Краснодара» Рамиреса. «Бавария» купила защитника «Галатасарая» Боэ за 30+5 млн евро. Серджи Роберто покинет «Барселону» по окончании сезона.

На замену Хави в «Барсу» сватают Ханси Флика, Микеля Артету («Арсенал»), Иманоля Альгуасиля («Реал Сосьедад»), а также Тиаго Мотту («Болонья»), Рафаэля Маркеса («Барса Атлетик»), Джованни ван Бронкхорста и Мичела Санчеса («Жирона»)

10. НБА. 22+21 от Дюрена помогли «Детройту» прервать победную серию «Оклахомы», «Индиана» была сильнее «Мемфиса» и другие результаты.

11. Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова встречается с коллегой Макаром Игнатовым. Матвей Ветлугин в образе Аллы Пугачевой выступил на гала-шоу чемпионата Санкт-Петербурга.

12. «Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Бохум» (3:1) в 19-м туре Бундеслиги благодаря хет-трику Никласа Фюллькруга и поднялась в топ-4.

13. Египет вылетел в 1/8 финала Кубка Африки, уступив ДР Конго по пенальти. На Кубке Азии ОАЭ уступили Таджикистану по пенальти в 1/8 финала, Австралия разгромила Индонезию.

14. Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Кондаранцев выиграли «Матч ТВ Гонку звезд» по биатлону, Дмитрий Малышко и Светлана Журова – 2-е, Андрей Маковеев и Ника Жукова – 3-и.

15. Боец ММА Александр Емельяненко оплатит восстановление храма: «Я как истинный христианин должен помочь».

16. «ПСЖ» не выиграл у «Бреста» (2:2) в 19-м туре Лиги 1, хотя вел 2:0. «Гавр» Далера Кузяева сыграл 3:3 с «Лорьяном».

17. Мужская сборная Франции выиграла чемпионат Европы по гандболу, победив Данию в финале (33:31), Швеция взяла бронзу.

Цитаты дня:

Ротенберг – Путину и Лукашенко на новой арене СКА: «Россию и Беларусь никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие дворцы спорта, устремленные в будущее!»

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