Президент УЕФА: «Бан России будет действовать, пока конфликт продолжается. Жаль спортсменов, они жертвы. От России давления нет, только от другой стороны»

Президент УЕФА выразил позицию по отстранению российских команд.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой с февраля 2022 года.

– Вы решительно запретили российским командам участвовать в соревнованиях до тех пор, пока продолжается ситуация на Украине (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Насколько сильное давление на вас оказывается, чтобы вы ослабили этот запрет?

– Давление исходит только от другой стороны: не допускать их. Со стороны России я никогда не испытывал никакого давления.

Этот запрет будет действовать, пока продолжается конфликт. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие.

Поэтому им нелегко, они жертвы.

Это всегда плохо для спортсменов, всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, пугает, – сказал в интервью The Guardian.