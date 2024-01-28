Президент УЕФА: «Бан России будет действовать, пока конфликт продолжается. Жаль спортсменов, они жертвы. От России давления нет, только от другой стороны»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу Политика Александер Чеферин Лига Конференций УЕФА Футбол

Президент УЕФА выразил позицию по отстранению российских команд.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.

– Вы решительно запретили российским командам участвовать в соревнованиях до тех пор, пока продолжается ситуация на Украине (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Насколько сильное давление на вас оказывается, чтобы вы ослабили этот запрет?

– Давление исходит только от другой стороны: не допускать их. Со стороны России я никогда не испытывал никакого давления.

Этот запрет будет действовать, пока продолжается конфликт. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие.

Поэтому им нелегко, они жертвы.

Это всегда плохо для спортсменов, всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, пугает, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.

17 комментариев
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Даже президент УЕФА говорит, что давление оказывает только одна сторона, и все мы прекрасно понимаем какая.

Но футбол вне политики, да
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Теперь скажите что Путин не прав был... Эти по хорошему не понимают
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вот это да! чуть ли не самое его адекватное и достойное вью за все время!!!
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Интересно даже чего ещё хочешь «другая сторона» если российские спортсмены и так не выступают? Ещё больше золота (грошей)?
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Что на счёт Израиля???
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признаёт наличие давления с "другой стороны", это уже шаг к адекватности, особенно в купе с пониманием и сожалением по отношению к российским футболистам
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А про Израиль что нибудь сказать слабо
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Не уже ли мы доживем до того момента когда запад прозреет очень удивительно его заявления правда ему после этого походу весь мозг вынесут эти дибилы
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Забавно, что давление оказывает не та сторона, которую забанили во всех футбольных соревнованиях ))))))
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Если от России давления нет, тогда почему бан только у России? 😎
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дальше будет только лучше, вот увидите, это же очевидно было с самого начала.
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Ответ Стахович
Границы 1991 года и репарации.Только потом можно думать о возвращении
Вы живете в каком-то выдуманном альтернативном мире
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