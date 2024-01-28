«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Ман Юнайтед» на выезде сыграет с «Ньюпортом» в 4-м раунде Кубка Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

При ничьей в основное время на этой стадии турнира командам предстоит переигровка на поле гостей.

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