«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Манчестер Юнайтед Кубок Англии Ньюпорт онлайны Футбол

«Ман Юнайтед» на выезде сыграет с «Ньюпортом» в 4-м раунде Кубка Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

При ничьей в основное время на этой стадии турнира командам предстоит переигровка на поле гостей.

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
28 января, 19.30, «Rodney Parade»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Статистика Кубка Англии

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хоть Алтая увидим в воротах.
Спасибо КАН, а то купили и ни одного матча за сезон возможно не сыграл бы у этого упёртого. Чтобы сидеть на скамейке, что Хитон не так сидит как-то что ли
+2
0
+2
Ну если Онане заказать снова индивидуальный перелет то в принципе к матчу успеет. Вообще конечно классно провел КАН, посрался с ригоберкой и дагестанцем, пропустил трешку в единственном матче, после трёх ударов в створ. Ну не гений ли)) Ещё и депутат пустился во все тяжкие, дисциплина на уровне в команде
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий