«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Ман Юнайтед» на выезде сыграет с «Ньюпортом» в 4-м раунде Кубка Англии.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
При ничьей в основное время на этой стадии турнира командам предстоит переигровка на поле гостей.
- Дата проведения
- 28 января, 19.30, «Rodney Parade»
Спасибо КАН, а то купили и ни одного матча за сезон возможно не сыграл бы у этого упёртого. Чтобы сидеть на скамейке, что Хитон не так сидит как-то что ли