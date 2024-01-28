Ротенберг подарил Путину и Лукашенко свитеры СКА: «С победой Ленинграда»

Владимиру Путину и Александру Лукашенко подарили форму СКА.

Сегодня президент России и президент Беларуси посетили новую арену СКА. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ротенберг подарил и именные свитеры, сказав: «С победой Ленинграда. Завтра играем в форме Ленинграда». Путин ответил: «Да? Отлично».

29 января клуб из Санкт-Петербурга примет «Локомотив» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 27 января отмечалось 80-летие снятия блокады Ленинграда.

Лукашенко, приняв форму от белорусского игрока СКА Степана Фальковского, заметил: «Роман говорил, что белорусы хорошо воспринимают хоккей, играя в российских клубах. А я хочу сказать, что ты за год вырос».

«Еще вырос?» – спросил Путин с улыбкой, показав рост Фальковского.

«Быстрее стал. У него же тягомотина была, я за ним наблюдал. Он же впереди уже больше играет, чем сзади, но успевает в защиту», – сказал Лукашенко.