Ротенберг подарил Путину и Лукашенко свитеры СКА: «С победой Ленинграда»

Теги Локомотив СКА Владимир Путин КХЛ Александр Лукашенко Роман Ротенберг игровая форма Политика Степан Фальковский стиль СКА-Арена Хоккей

Владимиру Путину и Александру Лукашенко подарили форму СКА.

Сегодня президент России и президент Беларуси посетили новую арену СКА. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ротенберг подарил Путину и Лукашенко именные свитеры, сказав: «С победой Ленинграда. Завтра играем в форме Ленинграда». Путин ответил: «Да? Отлично».

29 января клуб из Санкт-Петербурга примет «Локомотив» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 27 января отмечалось 80-летие снятия блокады Ленинграда.

Лукашенко, приняв форму от белорусского игрока СКА Степана Фальковского, заметил: «Роман говорил, что белорусы хорошо воспринимают хоккей, играя в российских клубах. А я хочу сказать, что ты за год вырос».

«Еще вырос?» – спросил Путин с улыбкой, показав рост Фальковского.

«Быстрее стал. У него же тягомотина была, я за ним наблюдал. Он же впереди уже больше играет, чем сзади, но успевает в защиту», – сказал Лукашенко.

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37 комментариев
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Блин, ну я же ем!
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Все. Бросаю пить и курить - хочу дожить до того времени, когда обыски одновременно начнутся у собяниных-бастрыкиных-золотовых-чаек-роттенбергов и разных-прочих уродов.
А ругаться матом не брошу. Ещё пригодится - эмоции выражать, когда буду смотреть их аресты по Первому каналу.
+26
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+21
Смотрел телевизор на дни снятия блокады Ленинграда... Это очень патриотично))))
Подтекст - путин освободил Ленинград. Вернём городу историческое название Ленинград. Пётр Первый не строил Ленинград, его строил путин. Праздник, блокада, путин. Блокада, путин, праздник.
+19
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+17
Ответ buba 99
Смотрел телевизор на дни снятия блокады Ленинграда... Это очень патриотично)))) Подтекст - путин освободил Ленинград. Вернём городу историческое название Ленинград. Пётр Первый не строил Ленинград, его строил путин. Праздник, блокада, путин. Блокада, путин, праздник.
Не удивлюсь, если с мест посыпятся предложения о переименовании Ленинграда в Путинбург.
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-2
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Блевотина
+17
-4
+13
Сложно смотреть в будущее, если голова все время повернута назад, к прошлым далеким событиям и достижениям.
"Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым". (Оруэлл, 1984)
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Чем не первая пятёрка ска?
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+5
Как-то вяло посмеялись над шуткой, не засели ли там в СКА граждане агрессивного блока НАТО?
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+5
Ответ Savarona25
Сложно смотреть в будущее, если голова все время повернута назад, к прошлым далеким событиям и достижениям. "Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым". (Оруэлл, 1984)
Такой бред!
Не помнить подвиг наших дедов. Если бы не подвиг, который они совершили, то нас бы не было.
И это вечная память!
+4
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+2
Ответ Howard Norfolk
Не удивлюсь, если с мест посыпятся предложения о переименовании Ленинграда в Путинбург.
неподалеку от которого будет ротенбергская губерния
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Ответ mfbwrdw2vj
Все. Бросаю пить и курить - хочу дожить до того времени, когда обыски одновременно начнутся у собяниных-бастрыкиных-золотовых-чаек-роттенбергов и разных-прочих уродов. А ругаться матом не брошу. Ещё пригодится - эмоции выражать, когда буду смотреть их аресты по Первому каналу.
Сколько же тебе придется пересадить себе органов, сожрать тонн молодильных белорусских яблочек, и выпить галлонов живительной байкальской водички.
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Ответ vovandor
Такой бред! Не помнить подвиг наших дедов. Если бы не подвиг, который они совершили, то нас бы не было. И это вечная память!
чувак, ты не путай память и паразитирование на ней.
Подвиг – примитивное, а часто и преступное действие. На него способны даже алкоголики, дикари и террористы. Имеет значение лишь то, чему послужил подвиг. И какой в нем содержится урок.
Глядя сейчас на то ,что творят потомки победителей, теперь все по другому смотрится и слышится.
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Ответ Грегори Хауз
Сколько же тебе придется пересадить себе органов, сожрать тонн молодильных белорусских яблочек, и выпить галлонов живительной байкальской водички.
все это произойдет намног-намного быстрее. Политология 0такая же наука ,как и физика и в ней тоже есть свои законны. Почитайте 6а досуге ,как заканчиваются подобные режимы
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Ответ buba 99
Смотрел телевизор на дни снятия блокады Ленинграда... Это очень патриотично)))) Подтекст - путин освободил Ленинград. Вернём городу историческое название Ленинград. Пётр Первый не строил Ленинград, его строил путин. Праздник, блокада, путин. Блокада, путин, праздник.
обратись к врачу
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Ответ buba 99
Смотрел телевизор на дни снятия блокады Ленинграда... Это очень патриотично)))) Подтекст - путин освободил Ленинград. Вернём городу историческое название Ленинград. Пётр Первый не строил Ленинград, его строил путин. Праздник, блокада, путин. Блокада, путин, праздник.
Не смешно.набери ещё в рот дерьма и плюнь! И будет тебе счастье
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Ответ mfbwrdw2vj
Все. Бросаю пить и курить - хочу дожить до того времени, когда обыски одновременно начнутся у собяниных-бастрыкиных-золотовых-чаек-роттенбергов и разных-прочих уродов. А ругаться матом не брошу. Ещё пригодится - эмоции выражать, когда буду смотреть их аресты по Первому каналу.
А потом будешь плакать и рыдать от несправедливости...
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Ответ mfbwrdw2vj
Все. Бросаю пить и курить - хочу дожить до того времени, когда обыски одновременно начнутся у собяниных-бастрыкиных-золотовых-чаек-роттенбергов и разных-прочих уродов. А ругаться матом не брошу. Ещё пригодится - эмоции выражать, когда буду смотреть их аресты по Первому каналу.
так ведь Путин заболел и умер
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Ответ sla3138
А потом будешь плакать и рыдать от несправедливости...
ну, расскажи давай про сегодняшнюю справедливость- попадаем вместе
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Ответ vovandor
Такой бред! Не помнить подвиг наших дедов. Если бы не подвиг, который они совершили, то нас бы не было. И это вечная память!
можно помнить и делать всё возможное, чтобы этого никто больше не испытывал, а можно помнить и стремиться к тому состоянию.
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Достаточно только заголовок прочитать, чтобы поплахело.
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Прогнулся!теперь ска чемпионом станет,а ротенберг главным тренером всех команд россии
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Финн подарил расеянину и беларусу свитера.
Вот такая вот дружба народов)
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Письмо ветеранов дошло!!!!!
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Почему не позвали Юдина и Назарова?
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Мерзость
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Подарок не в тему. СКА не для ваших игр. Они в хоккей играют.
+2
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По такому случаю нужно обязательно организовать матч НХЛ, правда есть нюанс!
+1
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