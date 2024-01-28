Ротенберг подарил Путину и Лукашенко свитеры СКА: «С победой Ленинграда»
Владимиру Путину и Александру Лукашенко подарили форму СКА.
Сегодня президент России и президент Беларуси посетили новую арену СКА. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ротенберг подарил Путину и Лукашенко именные свитеры, сказав: «С победой Ленинграда. Завтра играем в форме Ленинграда». Путин ответил: «Да? Отлично».
29 января клуб из Санкт-Петербурга примет «Локомотив» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 27 января отмечалось 80-летие снятия блокады Ленинграда.
Лукашенко, приняв форму от белорусского игрока СКА Степана Фальковского, заметил: «Роман говорил, что белорусы хорошо воспринимают хоккей, играя в российских клубах. А я хочу сказать, что ты за год вырос».
«Еще вырос?» – спросил Путин с улыбкой, показав рост Фальковского.
«Быстрее стал. У него же тягомотина была, я за ним наблюдал. Он же впереди уже больше играет, чем сзади, но успевает в защиту», – сказал Лукашенко.
А ругаться матом не брошу. Ещё пригодится - эмоции выражать, когда буду смотреть их аресты по Первому каналу.
Подтекст - путин освободил Ленинград. Вернём городу историческое название Ленинград. Пётр Первый не строил Ленинград, его строил путин. Праздник, блокада, путин. Блокада, путин, праздник.
"Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым". (Оруэлл, 1984)
Не помнить подвиг наших дедов. Если бы не подвиг, который они совершили, то нас бы не было.
И это вечная память!
Подвиг – примитивное, а часто и преступное действие. На него способны даже алкоголики, дикари и террористы. Имеет значение лишь то, чему послужил подвиг. И какой в нем содержится урок.
Глядя сейчас на то ,что творят потомки победителей, теперь все по другому смотрится и слышится.
Вот такая вот дружба народов)