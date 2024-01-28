«Бавария» подписала защитника «Галатасарая» Боэ за 30+5 млн евро. Контракт – до 2028 года

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция трансферы Саша Боэ Футбол

«Бавария» объявила о трансфере защитника «Галатасарая».

Саша Боэ перешел в мюнхенский клуб, подписав контракт до лета 2028 года.

Сообщалось, что «Бавария» заплатит за 23-летнего футболиста 28-29 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что «Галатасарай» получит 30 млн евро и 5 млн возможныз бонусов.

В текущем сезоне Боэ провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария
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Ответ Great ManUtd
Почему его в сборной не было на КАНе?
Франция не участвует в КАНе
+8
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+8
Ответ Влад Шестаков
Ну что ж... По-идее это должно быть неплохим приобретением. Будем надеяться, что он не провалиться.
провалиТСЯ
+8
-1
+7
Ответ Restart Serdobsk
согласен 100%. но сможет ли он этот уровень перенести на постоянку в мюнхен - это большой вопрос , ибо платить 30 лямов за потенциального лавочника - как по мне перебор, так как их всегда можно найти в бундеслиге свободными агентами))
Он и против МЮ круто сыграл
+4
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+4
Ответ DiMANUTD
Саша Буй уплыл за буй
Он, кстати, МЮ туда самолично отправлял
+4
0
+4
Ну что ж...
По-идее это должно быть неплохим приобретением. Будем надеяться, что он не провалиться.
+4
-1
+3
Добро пожаловать в Баварию! В Галатасарае выглядел очень прилично. Надеюсь, что в Мюнхене сможет ещё прибавить, выйдет на более высокий уровень.
+2
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Ответ Great ManUtd
Ну у него в профиле первый флаг Камерунский, значит футбольное гражданство камерунское.
это в каком профиле,на спортсе что-ли? зайди на трансфермаркт - там он француз)
+2
0
+2
Удачи Саньку. Наконец-то адекватный трансфер, после Дайера и слухов о Триппьере
+2
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В матчах ЛЧ против Баварии он круто смотрелся, поэтому и взяли, мне кажется
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Отличное подписание. Достойный латераль, который в силах еще прибавить.
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Дороговато за ноунейма, но в принципе Мадрид эти же деньги им вернёт, забрав Дэвиса.
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Ответ Restart Serdobsk
ну это вообще не аргумент, в этом году кто только против мю круто не играл )))
Ну таки аргумент. Все таки выйти в ЛЧ на Олд Траффорд и не поплыть это дорогого стоит, даже с учетом состояния МЮ
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Ответ Great ManUtd
Почему его в сборной не было на КАНе?
Он родился во Франции и за молодёжные сборные Франции играл.
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Ответ Great ManUtd
Ну у него в профиле первый флаг Камерунский, значит футбольное гражданство камерунское.
За основную сборную он ещё не играл, поэтому может выбирать.
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Ответ заратустра-будрайтис
Он, кстати, МЮ туда самолично отправлял
Помню помню
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Ответ che kaif
Галатасарай просил за него 20 бавар мешок отдал все 35💪😅
да да,так оно и было! просто ради смеха 15 лямов переплатили.С таким любимым клубом в профиле как у тебя - я бы вообще слово мешок вывел из своего лексикона навсегда)
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