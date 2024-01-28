«Бавария» подписала защитника «Галатасарая» Боэ за 30+5 млн евро. Контракт – до 2028 года

«Бавария» объявила о трансфере защитника «Галатасарая».

перешел в мюнхенский клуб, подписав контракт до лета 2028 года.

Сообщалось, что «Бавария» заплатит за 23-летнего футболиста 28-29 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что «Галатасарай» получит 30 млн евро и 5 млн возможныз бонусов.

В текущем сезоне Боэ провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.