«Бавария» подписала защитника «Галатасарая» Боэ за 30+5 млн евро. Контракт – до 2028 года
«Бавария» объявила о трансфере защитника «Галатасарая».
Саша Боэ перешел в мюнхенский клуб, подписав контракт до лета 2028 года.
Сообщалось, что «Бавария» заплатит за 23-летнего футболиста 28-29 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что «Галатасарай» получит 30 млн евро и 5 млн возможныз бонусов.
В текущем сезоне Боэ провел 19 игр в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
По-идее это должно быть неплохим приобретением. Будем надеяться, что он не провалиться.