«Атлетико» подвинул «Барсу» на 4-е место. До «Реала» – 10 очков, до «Жироны» – 11

«Атлетико» вышел на 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

В матче 22-го тура мадридцы обыграли «Валенсию» (2:0) и поднялись на 3-е место, набрав 44 очка. « », также набравшая 44 очка, опустилась на 4-е место по дополнительным показателям.

Лидирующая в турнирной таблице « » опережает « » на 11 очков, сыграв на 1 матч больше. Отставание от « », также имеющего матч в запасе, составляет 10 очков.