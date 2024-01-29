«Атлетико» подвинул «Барсу» на 4-е место. До «Реала» – 10 очков, до «Жироны» – 11
«Атлетико» вышел на 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
В матче 22-го тура мадридцы обыграли «Валенсию» (2:0) и поднялись на 3-е место, набрав 44 очка. «Барселона», также набравшая 44 очка, опустилась на 4-е место по дополнительным показателям.
Лидирующая в турнирной таблице «Жирона» опережает «Атлетико» на 11 очков, сыграв на 1 матч больше. Отставание от «Реала», также имеющего матч в запасе, составляет 10 очков.
Реал +31
Барса +14
Ещё хватает совести Хави и Лапорте говорить, что играют на одном уровне с Реалом, и лишь из-за судейского произвола барса недобирает очков ..))
Балаболы те ещё, как и их глорье ..))