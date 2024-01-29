«Атлетико» подвинул «Барсу» на 4-е место. До «Реала» – 10 очков, до «Жироны» – 11

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Атлетико» вышел на 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

В матче 22-го тура мадридцы обыграли «Валенсию» (2:0) и поднялись на 3-е место, набрав 44 очка. «Барселона», также набравшая 44 очка, опустилась на 4-е место по дополнительным показателям.

Лидирующая в турнирной таблице «Жирона» опережает «Атлетико» на 11 очков, сыграв на 1 матч больше. Отставание от «Реала», также имеющего матч в запасе, составляет 10 очков.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барса на шаг ближе к своему любимому турниру - ЛЕ.
+41
-13
+28
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Если бы не судьи, Барса бы уже играла на суперкубок галактики против сборной Альфы Центавра
+24
-4
+20
Разница мячей:
Реал +31
Барса +14
Ещё хватает совести Хави и Лапорте говорить, что играют на одном уровне с Реалом, и лишь из-за судейского произвола барса недобирает очков ..))
Балаболы те ещё, как и их глорье ..))
+22
-6
+16
«Атлетико» просто делают что должны, играют на победу. Подвинули «Барселону» своими усилиями «Вильярреал» так сказать по дружески дали «пять».
+11
-1
+10
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Перспективная новость для комментария Гномовича.
Сказал тот, кто регулярно бегает опорожняться в комментарии в новостях про Реал Мадрид. Рыбак рыбака...
+6
0
+6
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Разница мячей: Реал +31 Барса +14 Ещё хватает совести Хави и Лапорте говорить, что играют на одном уровне с Реалом, и лишь из-за судейского произвола барса недобирает очков ..)) Балаболы те ещё, как и их глорье ..))
Ничего ты не понимаешь, это ведь другое! ДРУГОЕ!!!
+6
-2
+4
Странно, по игре Атлетико гораздо сильнее Барсы смотрелась в тех сайтах что смотрел, а они в таблице вровень идут.
+5
-2
+3
Ответ Гномович!
Барса на шаг ближе к своему любимому турниру - ЛЕ.
Представитель Айнтрахта, на собрании, убеждал Хави не уходить из барселоны)
+3
0
+3
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
💊
+6
-3
+3
будут на 8-10 месте к концу сезона
+3
-3
0
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Перспективная новость для комментария Гномовича.
Да не только его. Похоже что под этой новостью будет лишь два нормальных комментария😉
+5
-5
0
Ответ Roman Betenya
Сказал тот, кто регулярно бегает опорожняться в комментарии в новостях про Реал Мадрид. Рыбак рыбака...
Этот через пару лет после ухода Пепа будет хейтить Сити
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий