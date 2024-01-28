Ротенберг – Путину и Лукашенко на новой арене СКА: «Россию и Беларусь никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие дворцы спорта, устремленные в будущее!»

Теги СКА Газпром Владимир Путин Алексей Миллер КХЛ Александр Лукашенко Роман Ротенберг Политика Степан Фальковский Александр Никишин СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о визите Владимира Путина на новую арену СКА.

Сегодня президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА. Путин положительно отозвался о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

«Сегодня команда СКА встретилась с президентами нашей страны – Владимиром Владимировичем Путиным и Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.

Главы государств приехали посмотреть, как вводят в эксплуатацию нашу новую «СКА-Арену», как тренируется и адаптируется в новом дворце главная хоккейная команда Санкт-Петербурга.

Президенты осмотрели арену, побывали в раздевалке команды, поговорили с игроками и тренерским составом. Владимир Владимирович высоко оценил нашу подготовку, уровень арены и огромный вклад компании «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера в развитие хоккейного клуба.

Встреча прошла в очень позитивной обстановке. Капитан СКА Александр Никишин поблагодарил нашего президента за строительство арены и за его вклад в российский хоккей, а белорусского – за подготовку национальной сборной – нашего соперника по международным матчам.

На встрече с Владимиром Владимировичем мной было сказано: «Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени СКА, и от имени ФХР, сборной, всей огромной хоккейной семьи, а также многомиллионной армии болельщиков передать слова благодарности лично Вам, а также всем, кто участвовал в строительстве самой большой в мире хоккейной арены! Огромное Вам спасибо! И еще бы я отметил в присутствии уважаемого Александра Григорьевича, что Россию с Белоруссией никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие ледовые дворцы спорта, устремленные в будущее!»

Наши игроки Александр Никишин и Степан Фальковский подарили президентам свитеры с надписью «Ленинград», в которых СКА завтра выйдет на лед в честь 80-летия снятия блокады.

Этот визит придаст СКА дополнительную энергию и положительных эмоций. Спасибо Владимиру Владимировичу за интерес и поддержку хоккея!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/2657

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57 комментариев
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За глубину
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Оскара ему!
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Пукину сегодня даже в душ не надо ходить, его с ног до пяток вылизали
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Ответ vzi
Дворец же на частные деньги построили - только недавно об этом говорили. За что тогда спасибо гаранту?)
За то. что позволил этому лицу заниматься бизнесом. а не посадил или не отжал бизнес.
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+16
В этом тексте все прекрасно. Когда такие достойнейшие люди как РР составляют "элиту" страны - за ее будущее можно быть спокойным. За что возьмутся - все провалят и все разворуют.
+16
-1
+15
Ответ vzi
Дворец же на частные деньги построили - только недавно об этом говорили. За что тогда спасибо гаранту?)
Если женщина красива и в постели горяча - в этом личная заслуга владимвладимыча!
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Потемкинские деревни в России похорошели, стали дороже и масштабнее, а вот подхалимаж все тот же, традиционный, победобесный.
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Дворец же на частные деньги построили - только недавно об этом говорили.
За что тогда спасибо гаранту?)
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Эти уже победили. И Россию, и Белорусь
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Ответ Savardus
Пукину сегодня даже в душ не надо ходить, его с ног до пяток вылизали
Моль уже больше 20 лет в душ не ходил . Весь в мозолях от лизунов . Этот институт в стране развит веками , очереди лизунов
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Красиво, высокопарно, патриотично. И это вещает личность с тройным гражданством и бизнесом и недвижимостью во враждебной стране.
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Даже Саша Грэй не может так глубоко, как может Йозе Марино
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Дед растет на глазах, после открытия дороги, остановки и бювета - целый дворец спорта доверили открыть. Моща
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Эх побольше бы таких людей как Ромка Вротенбергович….. взять да и посадить как врагов народа лет на 110 каждого.
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путька: так я не понял... а где аквадискотека?
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А как же Англия и Финляндия, товарищ Ротенберг?
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Ответ buba 99
А разве кто-то хочет? В 21 веке за земли только дикари воюют. Сейчас в тренде торговать. Так выгодней
Все воевали воюют и будут воевать...получается дикари все и постоянно🤣🤣🤣🤣
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Скоро будут благодарить за то. что в туалет могут ходить, без него ничего не может в стране происходить.
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Ответ JPM
Если женщина красива и в постели горяча - в этом личная заслуга владимвладимыча!
Вадим Василича!)
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Как будто восковая кукла стоит в центре, а не живой человек.
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Вылизал так как и свою шевелюру.
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Ощущение приятности полностью зависит от степени шершавости его языка
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А за что Путина благодарили?Он же сказал что построили на частные деньги..)
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Кто разрешил по эмблеме ходить
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Дворец устремлён в будущее... Он сам понял, что сказал!
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фарисейство...
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Пу и Лу через пару лет не будет вот и за Ромкой придут.
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Зря он про дворцы во множественном числе, сразу про Геленджикский вспоминается)))
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Словоблудие забавно в меру.
Сол Беллоу.
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Речь не о спортивных победах, разумеется. Многочисленные комментаторы, вы хотя бы думайте прежде, чем глупости писать)
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