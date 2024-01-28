Ротенберг – Путину и Лукашенко на новой арене СКА: «Россию и Беларусь никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие дворцы спорта, устремленные в будущее!»

Роман Ротенберг рассказал о визите Владимира Путина на новую арену СКА.

Сегодня президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА , гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА. Путин положительно отозвался о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

«Сегодня команда СКА встретилась с президентами нашей страны – Владимиром Владимировичем Путиным и Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.

Главы государств приехали посмотреть, как вводят в эксплуатацию нашу новую «СКА-Арену», как тренируется и адаптируется в новом дворце главная хоккейная команда Санкт-Петербурга.

Президенты осмотрели арену, побывали в раздевалке команды, поговорили с игроками и тренерским составом. Владимир Владимирович высоко оценил нашу подготовку, уровень арены и огромный вклад компании «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера в развитие хоккейного клуба.

Встреча прошла в очень позитивной обстановке. Капитан СКА Александр Никишин поблагодарил нашего президента за строительство арены и за его вклад в российский хоккей, а белорусского – за подготовку национальной сборной – нашего соперника по международным матчам.

На встрече с Владимиром Владимировичем мной было сказано: «Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени СКА, и от имени ФХР, сборной, всей огромной хоккейной семьи, а также многомиллионной армии болельщиков передать слова благодарности лично Вам, а также всем, кто участвовал в строительстве самой большой в мире хоккейной арены! Огромное Вам спасибо! И еще бы я отметил в присутствии уважаемого Александра Григорьевича, что Россию с Белоруссией никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие ледовые дворцы спорта, устремленные в будущее!»

Наши игроки и подарили президентам свитеры с надписью «Ленинград», в которых СКА завтра выйдет на лед в честь 80-летия снятия блокады.

Этот визит придаст СКА дополнительную энергию и положительных эмоций. Спасибо Владимиру Владимировичу за интерес и поддержку хоккея!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/2657