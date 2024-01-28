Медведев – единственный, кто проиграл два финала ТБШ с 2:0 по сетам
Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в финале Australian Open – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.
Медведев третий раз в карьере проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 58 победах).
В 2019-м он уступил Пьеру-Угу Эрберу в первом круге «Ролан Гаррос», а в 2022-м – Рафаэлю Надалю в финале Australian Open.
Медведев – единственный, кто дважды упустил в финалах «Больших шлемов» преимущество 2:0 по сетам.
Кроме этих матчей, было еще шесть камбэков с 0:2 в финалах «Больших шлемов»:
• Бьорн Борг отыгрался у Мануэля Орантеса на «Ролан Гаррос»-1974;
• Иван Лендл у Джона Макинроя на «Ролан Гаррос»-1984;
• Андре Агасси у Андрея Медведева на «Ролан Гаррос»-1999;
• Гастон Гаудио у Гильермо Кории на «Ролан Гаррос»-2004;
• Доминик Тим у Александра Зверева на US Open-2020;
• Новак Джокович у Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос»-2021.
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Надеялся, что у Синнера рука дрогнет, но он кремень 💪
Один 10 четвертьфиналов сливает, другой выигранные финалы
Почему, например, Тим в финале РГ-19 два сета играл на равных с Надалем, а потом проиграл 6:1 6:1? Что, Надаль вдруг изобрёл новую тактику? Конечно, нет; просто Тим устал (двумя днями раньше он играл пятисетовик с Джоковичем), и Надаль снёс его с корта.
Примерно то же было тут. Медведев после второго сета упёрся в стену, он просто выдохся после трёх пятисетовиков и не мог играть так, как в первые полтора сета. На силе воли он сопротивлялся, даже организовывал себе какие-то шансы, но по сути Синнеру нужно было лишь играть в свой теннис, ничего особо не выдумывая. Итальянец справился, он молодец. Медведев тоже молодец, это был его лучший финал после победы над Джоковичем.
И всё равно Медведев молодчик
50 - Daniil Medvedev is 50-1 at Grand Slams on hard court after claiming the opening set, with his only such loss coming against Rafael Nadal in the AO final in 2022. Redemption?
Иронично, что оба своих поражения он поймал в финалах, к тому же ведя 2-0.
🤣
1-5
16,67%
днище
Но борется старается, но он никогда не умел играть 5-ти сетовики, что он здесь выиграл 3-уже аномалия.
А вот его глоры-клованы, которые наверняка позавчера злорадствовали над Кисой-получили сполна.
Даниил Медведев стал двухкратным обладателем Australian Open, обыграв в финале итальянца Янника Синнера 2:0 (6:3, 6:3).
Напомним, в 2022-м россиянин уже становился чемпионом турнира, одержав победу над легендарным Рафаэлем Надалем 2:0 (6:2, 7:6).
Очень жаль и обидно за Медведева.
Спасибо тебе
Ну может обратно в Монако, тратить гонорар ))