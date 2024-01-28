Медведев – единственный, кто проиграл два финала ТБШ с 2:0 по сетам

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в финале Australian Open – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Медведев третий раз в карьере проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 58 победах).

В 2019-м он уступил Пьеру-Угу Эрберу в первом круге «Ролан Гаррос», а в 2022-м – Рафаэлю Надалю в финале Australian Open.

Медведев – единственный, кто дважды упустил в финалах «Больших шлемов» преимущество 2:0 по сетам.

Кроме этих матчей, было еще шесть камбэков с 0:2 в финалах «Больших шлемов»:

• Бьорн Борг отыгрался у Мануэля Орантеса на «Ролан Гаррос»-1974;

• Иван Лендл у Джона Макинроя на «Ролан Гаррос»-1984;

• Андре Агасси у Андрея Медведева на «Ролан Гаррос»-1999;

• Гастон Гаудио у Гильермо Кории на «Ролан Гаррос»-2004;

• Доминик Тим у Александра Зверева на US Open-2020;

• Новак Джокович у Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос»-2021.

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