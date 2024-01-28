Медведев – единственный, кто проиграл два финала ТБШ с 2:0 по сетам

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Пьер-Уг Эрбер Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в финале Australian Open – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Медведев третий раз в карьере проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 58 победах).

В 2019-м он уступил Пьеру-Угу Эрберу в первом круге «Ролан Гаррос», а в 2022-м – Рафаэлю Надалю в финале Australian Open.

Медведев – единственный, кто дважды упустил в финалах «Больших шлемов» преимущество 2:0 по сетам.

Кроме этих матчей, было еще шесть камбэков с 0:2 в финалах «Больших шлемов»:

• Бьорн Борг отыгрался у Мануэля Орантеса на «Ролан Гаррос»-1974;

• Иван Лендл у Джона Макинроя на «Ролан Гаррос»-1984;

• Андре Агасси у Андрея Медведева на «Ролан Гаррос»-1999;

• Гастон Гаудио у Гильермо Кории на «Ролан Гаррос»-2004;

• Доминик Тим у Александра Зверева на US Open-2020;

• Новак Джокович у Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос»-2021.

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181 комментарий
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не в чем упрекнуть, просто сегодня устал
+126
-8
+118
Ответ lebedst
не в чем упрекнуть, просто сегодня устал
Может не надо с финнами по пять сетов бегать, в этом можно найти корень накопившейся усталости
+74
-11
+63
Выложился в первых двух, потом тупо сдох((
Надеялся, что у Синнера рука дрогнет, но он кремень 💪
+59
-4
+55
Поколение рекордсменов.
Один 10 четвертьфиналов сливает, другой выигранные финалы
+46
-13
+33
За разговорами о тактике и технике часто забывают, что теннис -- это в первую очередь физический вид спорта.
Почему, например, Тим в финале РГ-19 два сета играл на равных с Надалем, а потом проиграл 6:1 6:1? Что, Надаль вдруг изобрёл новую тактику? Конечно, нет; просто Тим устал (двумя днями раньше он играл пятисетовик с Джоковичем), и Надаль снёс его с корта.
Примерно то же было тут. Медведев после второго сета упёрся в стену, он просто выдохся после трёх пятисетовиков и не мог играть так, как в первые полтора сета. На силе воли он сопротивлялся, даже организовывал себе какие-то шансы, но по сути Синнеру нужно было лишь играть в свой теннис, ничего особо не выдумывая. Итальянец справился, он молодец. Медведев тоже молодец, это был его лучший финал после победы над Джоковичем.
+37
-7
+30
Обидно так проигрывать. но он молодец, старался, но к сожалению устал под конец
+32
-3
+29
Ну не хватило у него бензина.... Уже в конце 2ого сета было понятно, что сил не осталось... Была надежда на Синнера, но он не сплоховал.
И всё равно Медведев молодчик
+21
0
+21
"Лучше проиграть в финале, чем проиграть на более ранней стадии". А много теннисистов туда вообще доходили два и более раза? А у Дани уже шестой финал.
+17
-2
+15
Был шанс в третьем дойти до тай-брейка и дотерпеть, но увы. Очень обидно.
+13
0
+13
Дане спасибо за турнир. Два сета были шикарными. Потом физуха вышла на первый план. Что ни как не умаляет отличной победы Синнера
+12
0
+12
Господи, как это забыть
+11
0
+11
Хороший матч провёл, тактика была грамотная с учётом сил. Просто если отдаешь сеты и кучу энергии на несеянных, такой исход и бывает,увы
+11
0
+11
Ответ Прокси
надо Дане с психологом работать, думаю. Ну и набирать физическую выносливость и прибавлять в тактике. Синнер отличный финал провел. чемпион АО. Молодец
Какую еще физическую выносливость? Вы из тех, кто турнир не смотрел, но пришел на финал что ли?
+11
-1
+10
Перед финалом была вот такая стата у даньки на хардовых шлемах.

50 - Daniil Medvedev is 50-1 at Grand Slams on hard court after claiming the opening set, with his only such loss coming against Rafael Nadal in the AO final in 2022. Redemption?

Иронично, что оба своих поражения он поймал в финалах, к тому же ведя 2-0.
🤣
+11
-2
+9
Ответ Замкнул в пустые
Знатно опять чокернул
С дивана виднее
+17
-10
+7
Ответ Ярик01
Может не надо с финнами по пять сетов бегать, в этом можно найти корень накопившейся усталости
Что поделать , если финн был в топовой форме ? Он в финале с Рублем только что играл перед турниром
+8
-1
+7
Ответ DonaldBrashear 2.0
Бедный Даниил, сначала Джок и Надаль не дали БШ набрать, теперь Синнер и Алькарас отбирают. Очень жаль и обидно за Медведева.
Медведев хотя бы взял один шлем. Ципа, Зверь и Рубль похоже так и останутся бесшлемниками.
+7
0
+7
Финалы данечки на GS
1-5
16,67%
днище
+8
-2
+6
У меня только один вопрос: за что?
+7
-1
+6
Медведев и так выше головы прыгнул
Но борется старается, но он никогда не умел играть 5-ти сетовики, что он здесь выиграл 3-уже аномалия.

А вот его глоры-клованы, которые наверняка позавчера злорадствовали над Кисой-получили сполна.
+7
-1
+6
в историю вошёл , 🤣🤣🤣
+11
-6
+5
Ну проиграл, и проиграл. Выиграл более сильный сегодня. 99 % теннисистов до этого финала не доберутся ни разу в жизни. А у Дани есть победы в финалах, и не одна.
+7
-2
+5
🐙ОН ЭТО СДЕЛАЛ!🏆

Даниил Медведев стал двухкратным обладателем Australian Open, обыграв в финале итальянца Янника Синнера 2:0 (6:3, 6:3).

Напомним, в 2022-м россиянин уже становился чемпионом турнира, одержав победу над легендарным Рафаэлем Надалем 2:0 (6:2, 7:6).
+7
-2
+5
Бедный Даниил, сначала Джок и Надаль не дали БШ набрать, теперь Синнер и Алькарас отбирают.

Очень жаль и обидно за Медведева.
+7
-2
+5
Ответ GLW
шикарно, идеальный вариант - два унижения в финалах, надеюсь он полностью псих. сломается
Что в бошках у таких, как ты?
+4
0
+4
Даня 💔
Спасибо тебе
+4
0
+4
Даня сделал всё что мог, а помните как на сайте парафинили экспертов предсказывающих восход Янника? Ну что ж они были правы , сможет ли рыжий также стабильно играть покажет время
+5
-1
+4
Пукнул как обычно.
Ну может обратно в Монако, тратить гонорар ))
+6
-2
+4
Про шлемы можно забыть
+4
-1
+3
Как для флажков начался турнир с попаболи со всех направлений, так он и закончился для них
+4
-1
+3
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