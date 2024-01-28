КХЛ. «Металлург» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Салават», «Авангард» против «Трактора», ЦСКА сыграет с «Северсталью»

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«Металлург» сыграет с «Амуром» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Адмирал» примет «Салават», «Авангард» будет противостоять «Трактору», ЦСКА проведет гостевой матч с «Северсталью». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Металлург Мг
Дата проведения
28 января, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Адмирал – Салават Юлаев
Дата проведения
28 января, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Барыс – Ак Барс
Дата проведения
28 января, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Авангард – Трактор
Дата проведения
28 января, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – ЦСКА
Дата проведения
28 января, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Сочи – Куньлунь
Дата проведения
28 января, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Лада
Дата проведения
28 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Сибирь
Дата проведения
28 января, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Сибирь 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Дата проведения
26 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Муханов (Степанов, Иванцов)
2:0 – 13 Пилипенко ()
3:0 – 24 Иванцов (Степанов, Барберио)
4:0 – 38 Пилипенко (Лишка, Коростелев)
Вратари: Самойлов 17/17 – Костин 37/41.

СКА – ЦСКА 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Дата проведения
26 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Зыков (Хайруллин, Никишин)
2:0 – 12 Грицюк (Гальченюк, Зинченко)
2:1 – 41 Абрамов (Светлаков)
3:1 – 53 Грицюк (Бардаков, Гальченюк)
4:1 – 57 Зыков (Хайруллин)
5:1 – 59 Никишин (Толчинский)
Вратари: Серебряков 33/34 – Федотов 34/39.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

3 комментария
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Ждем победы и хорошей игры в упорной борьбе. Вперед Салават Юлаев!
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Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
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Ждём уверенной победы и спортивной удачи!! Салават Юлаев!! И без травм!!
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