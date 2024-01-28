КХЛ. «Металлург» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Салават», «Авангард» против «Трактора», ЦСКА сыграет с «Северсталью»
«Металлург» сыграет с «Амуром» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Адмирал» примет «Салават», «Авангард» будет противостоять «Трактору», ЦСКА проведет гостевой матч с «Северсталью».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 28 января, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 28 января, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 28 января, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 28 января, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 28 января, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 28 января, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 28 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 28 января, 17.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 26 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 12 Муханов (Степанов, Иванцов)
- 2:0 – 13 Пилипенко ()
- 3:0 – 24 Иванцов (Степанов, Барберио)
- 4:0 – 38 Пилипенко (Лишка, Коростелев)
- Дата проведения
- 26 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 11 Зыков (Хайруллин, Никишин)
- 2:0 – 12 Грицюк (Гальченюк, Зинченко)
- 2:1 – 41 Абрамов (Светлаков)
- 3:1 – 53 Грицюк (Бардаков, Гальченюк)
- 4:1 – 57 Зыков (Хайруллин)
- 5:1 – 59 Никишин (Толчинский)
- Вратари: Серебряков 33/34 – Федотов 34/39.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.