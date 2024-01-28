«Гонка звезд». Малышко, Шипулин, Черезов, Зайцева, Слепцова, Журова и Борзаковский выйдут на старт

28 января в Москве пройдет «Матч ТВ Гонка звезд» по биатлону.

По итогам жеребьевки будут определены команды из 2 человек – профессионалов и любителей.

«Матч ТВ Гонка звезд»

Москва

Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ»

Профессионалы

Екатерина Юрлова-Перхт

Юлия Макарова

Антон Шипулин

Иван Черезов

Дмитрий Малышко

Андрей Маковеев

Алексей Петухов

Ольга Назарова (Беларусь)

Ольга Зайцева

Ольга Подчуфарова

Наталья Сорокина

Светлана Слепцова

Любители

Диана Терешкова (ведущая DFm)

Алексей Кондаранцев Алексей (руководитель Департамента спорта г. Москвы)

Игорь Хатьков (хирург-онколог, академик РАН)

Елена Захарова (актриса театра и кино)

Ника Жукова (актриса и певица, дочь Сергея Жукова)

Светлана Журова (олимпийская чемпиона по конькобежному спорту, депутат Госдумы)

Эмма Гаджиева (ведущая Матч ТВ)

Иван Карпов (футбольный инсайдер)

Юрий Борзаковский (олимпийский чемпион в беге на 800 м)

Кирилл Андреев (солист группы «Иванушки International»)

Никита Манец (актер)

Олег Новицкий (космонавт)

ПРИМЕЧАНИЕ: гонка пройдет в формате смешанной эстафеты из 2 человек. Участники пробегут полуфиналы и финал, в который выходят 5 лучших команд. Первыми стартуют спортсмены-профессионалы, а после передачи эстафеты – приглашенные звезды. Все участники пройдут по два огневых рубежа – лежа и стоя.