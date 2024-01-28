Путин и Лукашенко осмотрели новую арену СКА. Ротенберг и Беглов сопровождали президентов

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили новую арену СКА.

Президенты России и Беларуси в воскресенье осмотрели «СКА-Арену» в Петербурге. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей, 11 февраля. Сейчас команда играет в Ледовом дворце. В первой игре на новой арене СКА сыграет против «Сочи».

Почему СКА спонтанно уезжает из «Ледового» – Ротенберг считал этот стадион лучше «СКА-Арены»