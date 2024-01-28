Путин и Лукашенко осмотрели новую арену СКА. Ротенберг и Беглов сопровождали президентов

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Александр Лукашенко Роман Ротенберг Политика Р-Спорт Александр Беглов Дмитрий Константинов СКА-Арена Хоккей

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили новую арену СКА.

Президенты России и Беларуси в воскресенье осмотрели «СКА-Арену» в Петербурге. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей, 11 февраля. Сейчас команда играет в Ледовом дворце. В первой игре на новой арене СКА сыграет против «Сочи». 

Почему СКА спонтанно уезжает из «Ледового» – Ротенберг считал этот стадион лучше «СКА-Арены»

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37 комментариев
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Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий удален модератором
Есть фильм "Омерзительная восьмерка", а это "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ЧЕТВЕРКА"!!!!!
+45
-11
+34
Супер серии будут проводить Россия-Беларусь
+21
-3
+18
Ответ maksim shavkun
Комментарий удален модератором
Я вот подметил, что все провластные персонажи на спортсе просто помешаны на сексуальных извращениях
+18
-4
+14
Хотели с женой съездить в московский район, погулять по парку победы. Открыл Яндекс карты, а там все красное. Перекрыли ради нашего солнцеликого
+21
-9
+12
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Для многих народов РФ это имя становится нарицательным и в будущем будет вспоминаться с раздражением. Вдобавок это патентованный пример политика, который клялся и божился, что при нем не будет некоторых вещей, но они неожиданным образом случались.
+8
0
+8
Ну без председателя БССР здесь точно не обойтись. Похвалит арену, Вову и Рому, выклянчит очередную подачку и поедет домой рассказывать по ТВ о своих успехах.
+9
-3
+6
Какой шанс у Ромы системно облабызать
+6
-2
+4
Раньше с Шойгу всюду ходил, то по грибы, то еще куда. А теперь видимо новая любимая жена появилась.
+10
-6
+4
Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
За планомерное уничтожение народов России
+4
-1
+3
Просто выборы скоро, поэтому надо больше позитива, просто увидите сколько будет потом репортажей на тему того, что у России самая большая хоккейная арена в мире
+2
-1
+1
Ответ Как дела на заводе
два будущих президента мира!! Удачи России и победы в СВО! за нами правда!
🤣🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Теперь мы знаем где произойдет следующий хет-трик таксиста
+4
-3
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Как дела на заводе
два будущих президента мира!! Удачи России и победы в СВО! за нами правда!
Для этих пересидентов Альфред Саутвик ещё в 1881 году придумал кресла.
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Ответ Как дела на заводе
два будущих президента мира!! Удачи России и победы в СВО! за нами правда!
Если бы вместо купания в ледяной воде на крещение, в России была бы традиция прыгать вниз с двенадцатого этажа с криком "На все божья воля", то через
пару праздников, Россия была бы успешной страной с развитым населением.
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Ответ Как дела на заводе
два будущих президента мира!! Удачи России и победы в СВО! за нами правда!
Комментарий удален модератором
Ответ Deathember
Комментарий удален модератором
А потому что другой власти ни в одной стране мира не и не будет. Все будут воровать и везде воруют. А предателей надо расстреливать.
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Ответ Чёрная акула
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Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
большая часть населения страны только "за" его поездку в один конец
+5
-5
0
Ответ Ovi174
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Ответ Ovi174
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Комментарий удален модератором
Ответ Ovi174
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Ответ вован63
Супер серии будут проводить Россия-Беларусь
Главное чтобы Ска побыстрее вылетел из плей-офф и Ротенберг вместе с игроками Ска сосредоточились на этой важной серии с Беларусью.
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Ответ продавец-пипец
Есть фильм "Омерзительная восьмерка", а это "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ЧЕТВЕРКА"!!!!!
так и вижу, как слюнями брызгаешь на монитор )
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Альдо Рейна на них нету.
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Значит у Ромы скоро опять орден появится.
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Прослезился...
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