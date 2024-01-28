Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым («СЭ»)

Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

По информации издания, Трусова приехала, чтобы поддержать своего молодого человека. На турнире занял третье место.

Трусовой 19 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине. Игнатову 23 года, он серебряный призер чемпионата России-2021.