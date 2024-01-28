Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым («СЭ»)
Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сегодня Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
По информации издания, Трусова приехала, чтобы поддержать своего молодого человека. На турнире Игнатов занял третье место.
Трусовой 19 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине. Игнатову 23 года, он серебряный призер чемпионата России-2021.
И куда делась прежняя девушка Игнатова? они же давно вместе жили, общую собаку завели. Санта-Барбара какая-то.
у большинства парней есть девушки, у Миши даже жена, но вы хоть раз видели подобное от них?
Романтика. Эх молодость..
Юность на то и дана))
Саша кстати у Рука еще не тренировалась