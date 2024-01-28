Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым («СЭ»)

Теги сборная России светская хроника мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию. 

По информации издания, Трусова приехала, чтобы поддержать своего молодого человека. На турнире Игнатов занял третье место. 

Трусовой 19 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине. Игнатову 23 года, он серебряный призер чемпионата России-2021. 

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259 комментариев
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А Макар Игнатов встречается с Александрой Трусовой?
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Спортивная новость с пометкой молния
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Кондратюк же с Игнатовым друзья. Получается Макар теперь встречается с бывшей девушкой друга....
И куда делась прежняя девушка Игнатова? они же давно вместе жили, общую собаку завели. Санта-Барбара какая-то.
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Ответ Донован хозяин НБА
Попробуйте заняться реальной жизнью, а не стыковать детей друг с другом в голове
И тем не менее, встретились мы с вами под этой новостью
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+47
Мне вот непонятно-для чего Саша все время лезет демонстрировать в кадр свои шуры-муры))),лезет за борт к профспортсмену действующему-ну сиди ты в зрительном зале,встреть в кулуарах-нет все на показ))),
+60
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+46
Ответ Наталия Васильева
Ого, никогда бы не подумала. в моём мозгу они пока как-то не состыкуются
Попробуйте заняться реальной жизнью, а не стыковать детей друг с другом в голове
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Ну скамейка запасных в МО у нас достаточно длинная, пиара надолго хватит.
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Ответ Дружба11
Мне вот непонятно-для чего Саша все время лезет демонстрировать в кадр свои шуры-муры))),лезет за борт к профспортсмену действующему-ну сиди ты в зрительном зале,встреть в кулуарах-нет все на показ))),
+++, ей прям НАДО это показать
у большинства парней есть девушки, у Миши даже жена, но вы хоть раз видели подобное от них?
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Ого, никогда бы не подумала. в моём мозгу они пока как-то не состыкуются
+33
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+26
Внешне мне Макар больше нравится, не знаю какой он по характеру. :) Когда ещё влюбляться, расставаться, пробовать яркие цвета :) А то в молодости зачастую держат себя под давлением родителей, а потом после 30 начинаются подростковые протесты и загулы.
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Желтушники с СЭ пошустрее чем со спортса
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Наконец спортивные новости
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Жаль. Когда-то читали про квады от Трусовой, а теперь один мусор - дурацкие песни и романтические отношения. Да я лучше Сашины выступления даже без квадов на соревнованиях буду смотреть, чем тысячу новостей читать про то, как она там с кем-то за руки подержалась или спела еще одну фигню. Хорошо, что хоть про ее росомахи не пишут.
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Вот это да)) Ну, Макар симпатичный и высокий. У него же вроде девушка была.
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Пиар-роман, часть 2. Питерская.
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Странно, у Макара же девушка была!
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Поезда ходят, самолёты летают..
Романтика. Эх молодость..
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Ответ Леди Брэкнелл
Новость для спортивного сайта, ага. А потом особо одаренные скажут, что это Саша пиарится.
Ну Саша уже второй раз выставляет свои отношения на публику. И она прекрасно понимает, что пойдут эти заголовки, новости, обсуждения фанаток в телеграме и так далее, а значит, ее весь этот хайп вполне устраивает.
+27
-9
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Молодец Сашка. Макар красивый парень)
+29
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Ответ Оз
Кондратюк же с Игнатовым друзья. Получается Макар теперь встречается с бывшей девушкой друга.... И куда делась прежняя девушка Игнатова? они же давно вместе жили, общую собаку завели. Санта-Барбара какая-то.
Чего только в жизни не бывает. У меня вот тоже есть двое знакомых, которые махнулись девушками. Ну или девушки ими - это уж с какой стороны посмотреть 😂
+19
-3
+16
Ответ Блинчик
Ужас! Что Игнатов может Сашке предложить? Зарплату члена сборной Санкт-Петербурга?
А почему кто-то кому-то должен что-либо "предлагать"? Что за странная концепция непременной проституции?
+18
-3
+15
Ну пусть встречается. Мне всегда Саша как спортсменка нравилась, а до ее личной жизни мне дела нет.
+19
-4
+15
Ну, похоже на то. На последнем шоу "Русалочка" с Иванушкой-Игнатовым Саша вся светилась счастьем и радостью. Пара была очень красивая, оба статные, фигуристые, симпатичные, доброжелательные и жизнерадостные, внешне сдержанные, в душе эмоциональные. Подходят друг другу. Даже слишком подходят.
+28
-13
+15
Включаю таймер, через сколько появится новость, что Макар перешёл к Плющенко или Саша переехала в Питер и перешла к Рукавицыну)
+22
-7
+15
Ответ MaXiMuM
Это очень важно. Держите в курсе
Вас и держат.
+17
-3
+14
Я понял. В фигурном катании только Трусова с кем-то встречается.
+16
-2
+14
Ответ Свет19
Внешне мне Макар больше нравится, не знаю какой он по характеру. :) Когда ещё влюбляться, расставаться, пробовать яркие цвета :) А то в молодости зачастую держат себя под давлением родителей, а потом после 30 начинаются подростковые протесты и загулы.
Внешне Макар великолепен, так что я за Сашку очень рада))
Юность на то и дана))
+18
-4
+14
Только Ягудину не звоните на счёт этой новости , а то опять начнет свое :" мне все равно кто с кем спит " 🙈
+15
-1
+14
Ответ Оз
Кондратюк же с Игнатовым друзья. Получается Макар теперь встречается с бывшей девушкой друга.... И куда делась прежняя девушка Игнатова? они же давно вместе жили, общую собаку завели. Санта-Барбара какая-то.
Совместные сборы Рукавицына и Соколовской будут жаркими)))😂
Саша кстати у Рука еще не тренировалась
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