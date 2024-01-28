Балотелли выложил, но вскоре удалил видео с Путиным, стоящим без зонта под дождем у Могилы Неизвестного солдата, и Байденом, смотрящим на часы на прощании с военными

Теги высшая лига Турция Владимир Путин Марио Балотелли Адана Демирспор Политика Джо Байден Футбол

Марио Балотелли объяснил видео с Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Бывший футболист сборной Италии опубликовал в соцсетях видео, на котором президент США поглядывает на часы, пока перед ним грузят на борт гробы с телами американских военных. Далее появляется видео с президентом России, который стоит под дождем без зонта во время церемонии у Могилы Неизвестного солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны. 

Видео сопровождается текстом «Разница🇷🇺🇺🇸».  

Однако вскоре форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» удалил видео и опубликовал комментарий в соцсетях: «В этом не было ничего политического, а только уважение к смерти. Перестаньте ныть и поймите суть».

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41 комментарий
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Бало красава 😂😂😂
+55
-16
+39
Трешку в подмосковном Климовске этому итальянцу!
+42
-7
+35
в рпл просится
+16
0
+16
Он же, вроде, футболист? Пусть видео с награждения ЧМ-18 выложит, где наш мачо стоит под зонтом, а дама - президент Хорватии - стоит под дождём. Это ему больше по уму и лучше должно быть понятно.
+35
-20
+15
Ответ GibsonFlyingV
А Путин к погибшим свошникам приезжал на похороны? Как он их семьям в глаза смотрит - такие видео есть?
Не приезжал, как и Байден к погибшим в Украине, Сирии и Ираке
+15
-8
+7
Ответ GibsonFlyingV
А Путин к погибшим свошникам приезжал на похороны? Как он их семьям в глаза смотрит - такие видео есть?
Много ты знаешь военных конфликтов в мировой истории, когда главы государства по похоронам разъезжали во время конфликта?
+9
-3
+6
Ответ GibsonFlyingV
А Путин к погибшим свошникам приезжал на похороны? Как он их семьям в глаза смотрит - такие видео есть?
Они жен мобилизованных то врагами назвали, о чем тут говорить 😄
+18
-12
+6
Ответ Dexter Morgan
В этом и разница. Для наших людей это святое, это память. А для Байдена это рутина, бизнес и что угодно. Пока в России будут ценить историю, помнить подвиги предков, Россия будет в порядке. А Запад давно уже превратился в общество потребления. Для них деньги важнее семьи, страны, чести, совести.
Триединая святая Русь забыл добавить
+10
-4
+6
Ответ A K
Он же, вроде, футболист? Пусть видео с награждения ЧМ-18 выложит, где наш мачо стоит под зонтом, а дама - президент Хорватии - стоит под дождём. Это ему больше по уму и лучше должно быть понятно.
Как показала дальнейшая история, хорватку можно и из ведра было дополнительно облить.
+17
-11
+6
Балотелли всегда был без мозгов
+23
-18
+5
наш слоняра!
+7
-3
+4
Джо Альцгеймерович уже давно не одупляет где вообще находится, с него спроса нет.
+6
-2
+4
Ответ GibsonFlyingV
А Путин к погибшим свошникам приезжал на похороны? Как он их семьям в глаза смотрит - такие видео есть?
Вы не в повестке, обновите методичку) видео есть, он на рождество был вместе с жёнами и матерями погибших, стояли в храме и разговоривали за круглым столом. Ну что, нежданчик? А теперь по поводу Байдена и погибших гражданах США на Украине такую же историю знаешь?))))
+6
-3
+3
А Путин к погибшим свошникам приезжал на похороны? Как он их семьям в глаза смотрит - такие видео есть?
+23
-20
+3
Под скриптонита удалил😇
+2
0
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Трешку в подмосковном Климовске этому итальянцу!
А на награждении после финала ЧМ -18 Путин тоже без зонта был? Я не сравниваю конечно ЧМ и память о погибших . Но всё-таки
+2
-1
+1
Ответ King_X
Бало красава 😂😂😂
Бало красава
---------------
Но у Бало это Было и уже нет)
Чë выкладывать, если потом заднюю включать приходится?)
+2
-1
+1
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
О да у меня несколько знакомых такие навыки имели... Сидения на диване с бутылками пива после работы лол. Один погиб даже.
+1
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+1
Марио, мы даже не сомневались
+1
0
+1
Скоро будет второй россиянин с именем Марио?
+1
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Ответ Dexter Morgan
Ложь. Потом не удивляйся.
"Понимаете, ведь эти люди [мобилизованные], они уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги." - председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

Извиняюсь - недругами.
+3
-2
+1
Ответ GibsonFlyingV
А Путин к погибшим свошникам приезжал на похороны? Как он их семьям в глаза смотрит - такие видео есть?
Они же сами к нему приезжали. И вроде очень рады были,что повод появился
0
0
0
Ответ Денис Давыдов
"Понимаете, ведь эти люди [мобилизованные], они уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги." - председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. Извиняюсь - недругами.
Комментарий удален модератором
Ответ GibsonFlyingV
А Путин к погибшим свошникам приезжал на похороны? Как он их семьям в глаза смотрит - такие видео есть?
На похороны? К каждому надо приехать? Что за бред ты выдал.
На пару мемориалов ездил, гугл в помощь.
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Ответ Виктор Бутко
а что важнее , чтить и помнить историю страны или отопление в квартирах и нормально почищенные улицы с дворами?
А у тебя нет отопления и грязно? Мой двор везде убран. Я живу в обычной пятиэтажке в провинциальном городке. Плачу за коммунальные услуги исправно. Есть газ, свет и вода. И всё остальное. Зачем выбирать? Как одно другому противоречит?
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Ответ A K
Он же, вроде, футболист? Пусть видео с награждения ЧМ-18 выложит, где наш мачо стоит под зонтом, а дама - президент Хорватии - стоит под дождём. Это ему больше по уму и лучше должно быть понятно.
Эх, ничего ты не понимаешь в мокрых футболках на женщинах🙃
0
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
В том самом, где случился обещанный прорыв, и люди без отопления остались.. Мммм. Очень тонко)
Не просто остались, а встали с колен, включили электрообогревы и вырубили еще и электрику.
0
0
0
В этом и разница. Для наших людей это святое, это память. А для Байдена это рутина, бизнес и что угодно. Пока в России будут ценить историю, помнить подвиги предков, Россия будет в порядке. А Запад давно уже превратился в общество потребления. Для них деньги важнее семьи, страны, чести, совести.
+10
-10
0
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