Балотелли выложил, но вскоре удалил видео с Путиным, стоящим без зонта под дождем у Могилы Неизвестного солдата, и Байденом, смотрящим на часы на прощании с военными

Марио Балотелли объяснил видео с Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Бывший футболист сборной Италии опубликовал в соцсетях видео, на котором президент США поглядывает на часы, пока перед ним грузят на борт гробы с телами американских военных. Далее появляется видео с президентом России, который стоит под дождем без зонта во время церемонии у Могилы Неизвестного солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Видео сопровождается текстом «Разница🇷🇺🇺🇸».

Однако вскоре форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» удалил видео и опубликовал комментарий в соцсетях: «В этом не было ничего политического, а только уважение к смерти. Перестаньте ныть и поймите суть».