«Зенит» может подписать экс-защитника «Краснодара» Рамиреса. Он хочет 1 млн евро в год (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Краснодар Ференцварош Кристиан Рамирес деньги Футбол

Кристиан Рамирес может стать футболистом «Зенита».

Экс-защитник «Краснодара», выступающий за «Ференцварош», предложен петербуржцам его агентом, передает инсайдер Иван Карпов.

Эквадорец может быть арендован с правом выкупа или приобретен сразу за сумму около той, что венгерский клуб выплатил «быкам» минувшим летом (2 млн евро).

В «Зените» Рамирес хочет получать около миллиона евро в год.

Однако Кристиан – запасной вариант на тот случай, если не удастся договориться с футболистом без статуса легионера.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 13 матчей в чемпионате Венгрии и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев
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Ответ Ваге Геворгян
Зенит начал бегать за футболистами Краснодара, не только за теми кто играет сейчас, но и за бывшими....
Это карпов начал бегать с бредовыми набросами.
+29
-8
+21
А можно никого не брать,как вариант) у Зенита достаточно внутренних ресурсов,чтобы золото брать в этом сезоне. Сантос,в принципе,надежен и редко ломается,а в случае форс-мажора слева Караваев может сыграть (для уровня рпл вполне качественно)
+16
-2
+14
Ответ Ваге Геворгян
Зенит начал бегать за футболистами Краснодара, не только за теми кто играет сейчас, но и за бывшими....
Чукча не читатель? Зениту ПРЕДЛОЖИЛИ
+5
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Комментарий скрыт
зачем здесь твой распорядок дня?
+4
0
+4
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Кто тебе мешает?
+5
-1
+4
Откуда карп инфу берёт? Он что, в клубах этих сидит на скамейке и с обслугой и тренерами вась-вась?
+5
-3
+2
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Комментарий скрыт
Генератор фраз в боте настрой
+2
0
+2
Что-то Карпов зачастил.
+2
0
+2
Ответ paskal-instrument.ru
Комментарий удален модератором
Он заигран за Эквадор
+1
0
+1
Это хороший футбрлист
+1
0
+1
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
дружище главное чтобы вы могли выбрать а то совсем уже не интересно просто не команда а шапито какое-то
+2
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+1
чего не Жоазиньо?
0
0
0
Ответ Otto Kretschmer
Что-то Карпов зачастил.
Наверное чего то перебрал.....
+1
-1
0
Ответ paskal-instrument.ru
Комментарий удален модератором
https://m.sports.ru/football/1097695376-zashhitnik-krasnodara-kristian-ramires-poluchil-rossijskoe-grazhdanstv.html
+2
-2
0
Ответ kilo_gilo
А можно никого не брать,как вариант) у Зенита достаточно внутренних ресурсов,чтобы золото брать в этом сезоне. Сантос,в принципе,надежен и редко ломается,а в случае форс-мажора слева Караваев может сыграть (для уровня рпл вполне качественно)
Ю
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Комментарий скрыт
И это пишет болельщик клуба, который благодаря великолепной селекции взял меньше трофеев за последние 20 лет, чем "Рубин"?
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академия Зенита может же на лавку парня выдать, все равно Дуглас будет играть
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Не лучше молодого перспективного бразильца поискать,, да даже европейца, например Renato Veiga, чем покупать 30 летний мусор или лавочника с паспортом искать, переплачивая в разы
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Ну это чистый бред. Сообщаю для наивных, кто допускает реальность в этой "новости": Рамирес поехал в город своей жены жить. Из-за подрастащих детей и потому что у него там дом. Он получал свой миллион и в Краснодаре и его отпустили за небольшие деньги в благодарность за много лет отданных клубу.

Кристиан Рамирес не вернётся в Россию. А если и вернулся бы, то в Краснодар. Это вам не Фернандес. Так что ищите дальше левого защитника, удачи)
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Лучший вариант для всех!
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Верните Жиркова на роль дублера железного Дугласа и всех делов!
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Комментарий удален модератором
а зачем им 30 летний легионер?
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