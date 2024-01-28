«Зенит» может подписать экс-защитника «Краснодара» Рамиреса. Он хочет 1 млн евро в год (Иван Карпов)
Кристиан Рамирес может стать футболистом «Зенита».
Экс-защитник «Краснодара», выступающий за «Ференцварош», предложен петербуржцам его агентом, передает инсайдер Иван Карпов.
Эквадорец может быть арендован с правом выкупа или приобретен сразу за сумму около той, что венгерский клуб выплатил «быкам» минувшим летом (2 млн евро).
В «Зените» Рамирес хочет получать около миллиона евро в год.
Однако Кристиан – запасной вариант на тот случай, если не удастся договориться с футболистом без статуса легионера.
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 13 матчей в чемпионате Венгрии и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кристиан Рамирес не вернётся в Россию. А если и вернулся бы, то в Краснодар. Это вам не Фернандес. Так что ищите дальше левого защитника, удачи)