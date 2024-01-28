«Зенит» может подписать экс-защитника «Краснодара» Рамиреса. Он хочет 1 млн евро в год (Иван Карпов)

Кристиан Рамирес может стать футболистом «Зенита».

Экс-защитник «Краснодара», выступающий за « », предложен петербуржцам его агентом, передает инсайдер Иван Карпов.

Эквадорец может быть арендован с правом выкупа или приобретен сразу за сумму около той, что венгерский клуб выплатил «быкам» минувшим летом (2 млн евро).

В « » хочет получать около миллиона евро в год.

Однако Кристиан – запасной вариант на тот случай, если не удастся договориться с футболистом без статуса легионера.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 13 матчей в чемпионате Венгрии и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.