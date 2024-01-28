«Зенит» предложил 6 млн евро за Скопинцева. «Динамо» хочет 14 млн (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Дмитрий Скопинцев деньги Футбол

«Зенит» предлагает 6 млн евро за Дмитрия Скопинцева.

Однако «Динамо» хочет 14 млн евро за защитника, сообщает инсайдер Иван Карпов. На этом переговоры пока встали на паузу.

Ранее «Зенит» согласовал зарплату с футболистом – 1,4 млн евро в год.

В этом сезоне у Скопинцева 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику защитника можно изучить здесь.

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91 комментарий
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14
Миллионов
За
Ско-пин-це-ва..
+98
-6
+92
Ответ Виталий Попов
14 Миллионов За Ско-пин-це-ва..
Чисто для зенита цена
+77
-11
+66
Динамо молодцы!
+53
-15
+38
Ответ Виталий Попов
14 Миллионов За Ско-пин-це-ва..
Так это же мешок. Нужно доить по полной
+52
-21
+31
Через какие то время - Зенит предлагает 14 млн долларов за Кирилла Набабкина
+26
-3
+23
Аль-Итифак купил Хендерсона за 14
+18
-1
+17
За 12 в свое время купили Дугласа
+17
-1
+16
правильно ,надо доить их )Напокупали легов ,а теперь нужны русские ,которые являются ведущими ,значит надо платить
+23
-11
+12
Древесина такая дорогая оказывается. Золото, платина, нефть, антиматерия? Нет, только древесина!
+11
0
+11
Это маразм
+14
-5
+9
Ответ Виталий Попов
14 Миллионов За Ско-пин-це-ва..
А не приходит в голову, что Динамо просто не хочет отдавать игрока, и поэтому ставит за него сильно завышенную цену?
+10
-1
+9
Ответ xQcoW
Правильно, надо доить газовый мешок
а в чем доение? по-моему любой адекватный понимает, что за такую сумму скопинцев на х не нужен. а Динамо дурачки, вместо того чтобы просто отказать, сказать что мы не продаем игрока основы, устраивает подобный цирк
+10
-4
+6
Ответ Дядя ТУРА
Через какие то время - Зенит предлагает 14 млн долларов за Кирилла Набабкина
ЦСКА просит 48 и 50% от последующей продажи!)))
+7
-1
+6
Даже в АПЛ поперхнулись от такого ценника.
+6
0
+6
Если Скопинцев стоит 14 миллионов, то Вендела можно за 1,4 миллиарда продавать
+11
-5
+6
Ответ Faust Doc
ЦСКА просит 48 и 50% от последующей продажи!)))
И 5 млн долларов в случае получения золотого мяча
+6
-1
+5
Ну а в чем проблема? Не нравится ценник - до свидания. У чувака ещё три года контракта
+5
-1
+4
То о чем и говорил Семак,ну какие 14 или даже 8?Пускай в Динамо пылит до конца контракта,а там и карьера почти закончится.Хотя Карпов тот ещё...
+5
-1
+4
От такого ценника о.ренел сам Скопинцев в первую очередь.
+5
-1
+4
Извините не смотрел игру Скопинцева но разве он в двое лучше Тикнизяна?
+3
0
+3
Ответ Filipp Gorski
Нынче дорогие лимитчики пошли Уж лучше просто Караваева иногда ставить на левый фланг или юного лимитчика из академии притащить. Особой разницы не будет
Это не «дорогие лимитчики».

Просто Скопинцев сам нужен Динамо и такой суммой они решили показать Зениту, что если он так нужен им - пусть раскошелятся.
+4
-1
+3
Ценник чисто для Зенита. А так больше 4-5 млн он не стоит.
+3
0
+3
Непонятно зачем Зениту Скопинцев, даже за 6 млн, какой-то глупостью занимаются.
+3
0
+3
14 лямов.... а потом спрашивают , почему шоколадных берём......
+6
-3
+3
Ответ Антон Фалафель
Ну и правильно. Когда Зеня швыряется казёнными бабками за бразилов, надо требовать за паспортиста по максимуму.
При том, что владелец ФК Динамо - государственный банк ВЭб РФ, "швыряется казенными бабками" Зенит. Не перепутайте ;)
+3
0
+3
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Не всегда же по 50 тыс. паспортистов покупать, малина закончилась
Так за 50 тысяч же Рубин купил, в письме из сети прямо это написано. Причем тут Зенит?
+7
-4
+3
А потом удивляемся такому количеству бразил в составе…
+5
-2
+3
Ответ Иван Шуткин
правильно ,надо доить их )Напокупали легов ,а теперь нужны русские ,которые являются ведущими ,значит надо платить
ведущими чего?)) на данном этапе местные игроки сильно сдали по сравнению с 00-ми и 10-ми
+7
-5
+2
Такой вежливый отказ от "Динамо". 6 за Скопинцева уже оверпрайс.
+2
0
+2
Там и 6 - втрое больше, чем он стоит.

Зенит фигнёй страдает.
+2
0
+2
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