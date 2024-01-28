«Зенит» предложил 6 млн евро за Скопинцева. «Динамо» хочет 14 млн (Иван Карпов)

«Зенит» предлагает 6 млн евро за Дмитрия Скопинцева.

Однако «Динамо» хочет 14 млн евро за защитника, сообщает инсайдер Иван Карпов. На этом переговоры пока встали на паузу.

Ранее «Зенит» согласовал зарплату с футболистом – 1,4 млн евро в год.

В этом сезоне у Скопинцева 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику защитника можно изучить здесь.