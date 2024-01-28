Роберто покинет «Барселону» летом. Сохранить капитана хотел Хави – теперь предлагать контракт не будут

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто покинет «Барселону» по окончании сезона.

Как сообщает As, капитан был готов еще на год и обсуждал это с Хави, желавшим сохранить его в составе.

Однако на фоне решения главного тренера летом покинуть свою должность в «блаугране» приняли решение не продлевать контракт с защитником.

Роберто выступает за основу «Барселоны» с 2010 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

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26 комментариев
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Причина по которой плакал Роберто и просил Хави остаться 😂
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Вот и ничего не осталось от той Барселоны
+25
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В Интер Майями давай
+20
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+17
Роберто ассоциируется с лабрадором. Хороший мальчик с добрыми глазами, иногда радостно бегающий с капитанской повязкой. Что-то футбольное,к сожалению, вспомнить не получается.
+19
-5
+14
Ответ Amsterdam
Роберто ассоциируется с лабрадором. Хороший мальчик с добрыми глазами, иногда радостно бегающий с капитанской повязкой. Что-то футбольное,к сожалению, вспомнить не получается.
Тоже так думаю. Но из футбольного только гол ПСЖ в камбэке вспоминается. Маловато...
+10
-1
+9
Ответ Amsterdam
Роберто ассоциируется с лабрадором. Хороший мальчик с добрыми глазами, иногда радостно бегающий с капитанской повязкой. Что-то футбольное,к сожалению, вспомнить не получается.
раньше отлично играл в центре полузащиты,пока его не стали по всем позициям ставить,вплоть до защитника,он просто физически и морально выгорел от таких перегрузок,был очень работоспособным игроком,гол Псж на последних секундах не забудут болелы клуба) отлично провел столько лет в клубе,и никогда не жаловался на недостаток практики) был всегда верен клубу
+6
0
+6
В некотором смысле легенда Барселоны. Человек поиграл чуть ли не на всех позициях в команде. Ну и, конечно, его гол ПСЖ навсегда останется в истории футбола. Оставит о себе только приятные воспоминания. Спасибо за все!
+6
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+5
Барселона никакой тренер не поможет, без финансовой перезагрузки и полной перестройки введения бизнеса, надо приглашать компетентных людей из данной сферы, а не только обладателей ДНК Барселоны.
+6
-1
+5
Ответ error505
Вот и ничего не осталось от той Барселоны
Тер Стеген
+4
0
+4
Напоминает мне Жору Щенникова. Вроде в клубе очень долго, вроде играл, но назвать его футболистом уровня клуба язык не повернётся. Но, спасибо за тот 6ой гол
+3
0
+3
Ответ Amsterdam
Роберто ассоциируется с лабрадором. Хороший мальчик с добрыми глазами, иногда радостно бегающий с капитанской повязкой. Что-то футбольное,к сожалению, вспомнить не получается.
Человек много лет закрывал разные позиции. А перфоманс при Энрике в классико где он играл ложного вингера сложно забыть если ты настоящий фанат.
+3
0
+3
в Интер Маями пригодился бы
+3
-1
+2
Зря. Вполне крепкий игрок замены, способный закрывать несколько позиций. В середняке примеры будет однозначно одним из лидеров
+2
0
+2
Ответ mad max
раньше отлично играл в центре полузащиты,пока его не стали по всем позициям ставить,вплоть до защитника,он просто физически и морально выгорел от таких перегрузок,был очень работоспособным игроком,гол Псж на последних секундах не забудут болелы клуба) отлично провел столько лет в клубе,и никогда не жаловался на недостаток практики) был всегда верен клубу
"икогда не жаловался на недостаток практики) был всегда верен клубу"
Ему бы жаловаться,он последние 5 лет из лазарета не вылезает,до недавнего времени имел довольно-таки конский контракт.Сказка просто
+2
0
+2
Ответ error505
Вот и ничего не осталось от той Барселоны
Тер Штеген
+1
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Ответ Amsterdam
Роберто ассоциируется с лабрадором. Хороший мальчик с добрыми глазами, иногда радостно бегающий с капитанской повязкой. Что-то футбольное,к сожалению, вспомнить не получается.
Убежал от Марсело в голевой атаке, тогда ещё Месси забил победный 4-3 вроде счёт.
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Ответ Бронислав Каминский
"икогда не жаловался на недостаток практики) был всегда верен клубу" Ему бы жаловаться,он последние 5 лет из лазарета не вылезает,до недавнего времени имел довольно-таки конский контракт.Сказка просто
он этот контракт и скосил себе,как и другие игроки) да последние годы а основном лечился,но и задействовали его почти на всех позициях,а так с игроком нельзя) при том что он был чистым центр полузащитником
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Ответ ivashka
Тоже так думаю. Но из футбольного только гол ПСЖ в камбэке вспоминается. Маловато...
А мне Айтекин вспоминается …
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Ответ Amsterdam
Роберто ассоциируется с лабрадором. Хороший мальчик с добрыми глазами, иногда радостно бегающий с капитанской повязкой. Что-то футбольное,к сожалению, вспомнить не получается.
Именно так и есть, не знаю почему он в Барсе почти 14 лет, но за то можно понять почему у него капитанская повязка
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Ответ error505
Вот и ничего не осталось от той Барселоны
От какой?
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Хоть одна хорошая новость для болельщиков Барселоны.
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Всегда смешно,когда он с капитанской повязкой выходит...Хотя еще смешнее было,когда Дембеле 2 или 3 раза с ней играл)
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давно пора! Никогда не понимал, как Роберто может выходить в основе...
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Понятно теперь почему умолял
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