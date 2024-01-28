Роберто покинет «Барселону» летом. Сохранить капитана хотел Хави – теперь предлагать контракт не будут
Серджи Роберто покинет «Барселону» по окончании сезона.
Как сообщает As, капитан был готов еще на год и обсуждал это с Хави, желавшим сохранить его в составе.
Однако на фоне решения главного тренера летом покинуть свою должность в «блаугране» приняли решение не продлевать контракт с защитником.
Роберто выступает за основу «Барселоны» с 2010 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена
Ему бы жаловаться,он последние 5 лет из лазарета не вылезает,до недавнего времени имел довольно-таки конский контракт.Сказка просто