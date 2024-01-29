Флик стал основным вариантом «Барселоны», на нем настаивает Лапорта. Немцу интересна работа за рубежом (Кристиан Фальк)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик стал ведущим кандидатом на пост тренера «Барселоны».

Журналист Кристиан Фальк утверждает, что сейчас это самый актуальный вариант на замену Хави в конце сезона. На нем настаивает президент каталонцев Жоан Лапорта.

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии готов к новому вызову, его привлекает возможность поработать за рубежом.

Сообщалось, что Лапорта уже пытался договориться с Фликом в 2021 году.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

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4 комментария
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Стокгольмский синдром
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Лапорте все нравятся, судя по газетам
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Новая сага начинается, всем запастись попкорном...
Лапорта все таки мастер в своем амплуа, не чета мадридским молчаливым дядечкам: то у него Флик в идеалах, то Артета, то он в своих фантазиях видит Клоппа...Тут ведь еще на подхвате будет всякие Романо, Фальки и прочая истеричная братва...
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Флик может. Тогда его увольнение из Баварии было большой ошибкой.
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