Флик стал основным вариантом «Барселоны», на нем настаивает Лапорта. Немцу интересна работа за рубежом (Кристиан Фальк)
Ханс-Дитер Флик стал ведущим кандидатом на пост тренера «Барселоны».
Журналист Кристиан Фальк утверждает, что сейчас это самый актуальный вариант на замену Хави в конце сезона. На нем настаивает президент каталонцев Жоан Лапорта.
Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии готов к новому вызову, его привлекает возможность поработать за рубежом.
Сообщалось, что Лапорта уже пытался договориться с Фликом в 2021 году.
Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена
Лапорта все таки мастер в своем амплуа, не чета мадридским молчаливым дядечкам: то у него Флик в идеалах, то Артета, то он в своих фантазиях видит Клоппа...Тут ведь еще на подхвате будет всякие Романо, Фальки и прочая истеричная братва...