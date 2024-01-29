Флик стал основным вариантом «Барселоны», на нем настаивает Лапорта. Немцу интересна работа за рубежом (Кристиан Фальк)

Ханс-Дитер Флик стал ведущим кандидатом на пост тренера «Барселоны».

Журналист Кристиан Фальк утверждает, что сейчас это самый актуальный вариант на замену Хави в конце сезона. На нем настаивает президент каталонцев .

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии готов к новому вызову, его привлекает возможность поработать за рубежом.

Сообщалось, что Лапорта уже пытался договориться с в 2021 году.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена