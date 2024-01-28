«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави

Теги Барселона Реал Сосьедад Рафаэль Маркес Джованни ван Бронкхорст Тиаго Мотта Хави Ла Лига Жирона Мичел Санчес Иманоль Альгуасиль Футбол

У «Барселоны» есть 5 кандидатов на замену Хави.

По данным Diario Sport, это Тиаго Мотта (главный тренер «Болоньи»), Рафаэль Маркес (тренер «Барсы Атлетик»), Джованни ван Бронкхорст (экс-тренер «Рейнджерс»), Мичел Санчес (тренер «Жироны») и Иманоль Альгуасиль (тренер «Реал Сосьедад»).
 
Напомним, после вчерашнего матча с «Вильярреалом» (3:5) тренер Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона.

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55 комментариев
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Игроки у Барселоны хорошие ,нужен реально хороший тренер с характером.
+37
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+34
Учитывая финансовое положение Барселоны и хаос вокруг клуба тот тут должен прийти тренер уровня Клоппа который не побоялся прийти в Ливерпуль и сделать его грандом
+34
-9
+25
Ответ Melissa Parker
Учитывая финансовое положение Барселоны и хаос вокруг клуба тот тут должен прийти тренер уровня Клоппа который не побоялся прийти в Ливерпуль и сделать его грандом
да, Хави же за 2 года не купил 4 игроков за 50+ млн
и не получал бесплатно топов типо Канселу, Гюндогана, Феликса
и даже хороших игроков на лавку - Кристенсена, Иньиго))

у Барсы последние 2 года не было супер больших проблем с трансферами хороших игроков, почему они должны возникнуть в будущем?
+24
-5
+19
В списке нет ни одного тренера. Мотта первый год работает в клубе, в котором нет таких высоких требований, как в Барсе. Мичел хоть и идёт сейчас на 1-2 месте с Жироной, но до этого проваливался в клубах вроде Уэски, да и в прошлом сезоне занял 10-е место, он тоже не работал в топ-клубах. Альгуасиль до мозга костей человек Сосьедада и он тоже не работал в топ-клубе с высоким уровнем давления. Маркес и ван Бронкхорст - это очередные манекены, а Барселоне нужен тренер.

Короче, лапортыч опять пытается слепить нового Гвардиолу из очередного манекена, думает, раз в первый раз такое прокатило, то и во второй прокатит.
+9
-2
+7
из этих вариантов самый нормальный это Мичел
+6
-1
+5
Ответ Любезный Коссутий
Оле Гуннар
Почему?
+4
0
+4
Ответ Читай сверху
Игроки у Барселоны хорошие ,нужен реально хороший тренер с характером.
Оле Гуннар
+7
-4
+3
Ответ Ramin Mamedov
да, Хави же за 2 года не купил 4 игроков за 50+ млн и не получал бесплатно топов типо Канселу, Гюндогана, Феликса и даже хороших игроков на лавку - Кристенсена, Иньиго)) у Барсы последние 2 года не было супер больших проблем с трансферами хороших игроков, почему они должны возникнуть в будущем?
лайк
+3
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+3
Ответ Ramin Mamedov
да, Хави же за 2 года не купил 4 игроков за 50+ млн и не получал бесплатно топов типо Канселу, Гюндогана, Феликса и даже хороших игроков на лавку - Кристенсена, Иньиго)) у Барсы последние 2 года не было супер больших проблем с трансферами хороших игроков, почему они должны возникнуть в будущем?
Этим глупцам не понять твою правильную позицию.
+4
-1
+3
Мичела интересно было бы глянуть в Барсе
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Ответ Роман
А по факту придет Хаг
Это будет ужас. Хотя, он не придёт, у Барсы нет денег покупать его ребят из Голландии.
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и стоило гнать на хави, при таких то кандидатах на пост тренера
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Под давлением как в Барсе, и без трансферов, кажется нужен кто-то поопытнее, задушат этих неопытных чуваков..
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Ответ Иван Иванов
в Барселону щас идти, значит нужно что тебя ожидает оглушительный провал, потому что Лапорта и остальные не дадут нормально работать
Ну ну, так" не давали работать", что хави аж саморучно свой штаб из приятелей по катару собрал))... Плюс по максимуму хотелки его старались исполнять - поляк, торрес, рафинья, кунде - чьи пожелания?? И почему эти покупки не сработали? Лапорта мешал?

Скорее наоборот, лапорта и ко долго сквозь пальцы смотрели на этот бред с систематическими вылетами из кубковых турниров, отсутствием внятной игры и т д.
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Фантазии репортеров - нужно ждать верное сообщение от Фабрицио Романо:)
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Ответ blaugrana_man
В списке нет ни одного тренера. Мотта первый год работает в клубе, в котором нет таких высоких требований, как в Барсе. Мичел хоть и идёт сейчас на 1-2 месте с Жироной, но до этого проваливался в клубах вроде Уэски, да и в прошлом сезоне занял 10-е место, он тоже не работал в топ-клубах. Альгуасиль до мозга костей человек Сосьедада и он тоже не работал в топ-клубе с высоким уровнем давления. Маркес и ван Бронкхорст - это очередные манекены, а Барселоне нужен тренер. Короче, лапортыч опять пытается слепить нового Гвардиолу из очередного манекена, думает, раз в первый раз такое прокатило, то и во второй прокатит.
При чем тут Лапортыч?
Это журнализдский наброс.
Полгода еще до найма тренера на работу, а уже все кандидаты очерчены? Что за бред?
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Ответ Kubinec_
Клопп сам в барсу не пойдет
пойдет конечно, куда он денется
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Ответ Filipp Gorski
Жозе ради интереса пускай позовут Хотя думаю его требования не осилят по зп и неустойке
а ведь как хотел когда-то....
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Ответ Pelerin
Я за Маркеса! Ну, или хотя бы по результатам конкурса "Кто больше всех любит Месси" ) Клопп, Моуриньо или кто-то из занятых совсем не рассматриваются? Конечно, куда им до этих носителей днк...
Клопп очевидно идёт отдыхать 1 сезон, каким местом нужно смотреть футбол чтобы не понимать этого.
П.C. Причём тут Месси? Почему у некоторых так много жельчи по отношению к нему что даже под этой новостью его упоминают?
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Противогаза можно
а причем тут Райцигер???
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Ответ Ramin Mamedov
да, Хави же за 2 года не купил 4 игроков за 50+ млн и не получал бесплатно топов типо Канселу, Гюндогана, Феликса и даже хороших игроков на лавку - Кристенсена, Иньиго)) у Барсы последние 2 года не было супер больших проблем с трансферами хороших игроков, почему они должны возникнуть в будущем?
как вы вообще Феликса к топам приплели?
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Ответ Ramin Mamedov
да, Хави же за 2 года не купил 4 игроков за 50+ млн и не получал бесплатно топов типо Канселу, Гюндогана, Феликса и даже хороших игроков на лавку - Кристенсена, Иньиго)) у Барсы последние 2 года не было супер больших проблем с трансферами хороших игроков, почему они должны возникнуть в будущем?
Топ Канселу вчера две банки на ровном месте привез.
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А по факту придет Хаг
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Жозе ради интереса пускай позовут
Хотя думаю его требования не осилят по зп и неустойке
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Ответ Melissa Parker
Учитывая финансовое положение Барселоны и хаос вокруг клуба тот тут должен прийти тренер уровня Клоппа который не побоялся прийти в Ливерпуль и сделать его грандом
Да, это было бы здорово, но Клопп не любит когда ему указывают кого покупать в команду и кого выставлять на поле, всякие Лапорты и Деку. Барса нынче выглядит как тонущий корабль, требующий перестройки, а не как амбициозный проект, к сожалению
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Ответ Melissa Parker
Учитывая финансовое положение Барселоны и хаос вокруг клуба тот тут должен прийти тренер уровня Клоппа который не побоялся прийти в Ливерпуль и сделать его грандом
У Ливерпуля то как раз вме в порядке с деньгами было
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Ответ Читай сверху
Игроки у Барселоны хорошие ,нужен реально хороший тренер с характером.
Чави летом будет свободен .
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Ответ Читай сверху
Игроки у Барселоны хорошие ,нужен реально хороший тренер с характером.
Нет, нужен системный тренер с принципами, способный построить игру.
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Клопп?
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Нужен Моуринью, я бы посмотрел на эту Барсу под его руководством
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