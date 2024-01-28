«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави
У «Барселоны» есть 5 кандидатов на замену Хави.
По данным Diario Sport, это Тиаго Мотта (главный тренер «Болоньи»), Рафаэль Маркес (тренер «Барсы Атлетик»), Джованни ван Бронкхорст (экс-тренер «Рейнджерс»), Мичел Санчес (тренер «Жироны») и Иманоль Альгуасиль (тренер «Реал Сосьедад»).
Напомним, после вчерашнего матча с «Вильярреалом» (3:5) тренер Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона.
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и не получал бесплатно топов типо Канселу, Гюндогана, Феликса
и даже хороших игроков на лавку - Кристенсена, Иньиго))
у Барсы последние 2 года не было супер больших проблем с трансферами хороших игроков, почему они должны возникнуть в будущем?
Короче, лапортыч опять пытается слепить нового Гвардиолу из очередного манекена, думает, раз в первый раз такое прокатило, то и во второй прокатит.
Скорее наоборот, лапорта и ко долго сквозь пальцы смотрели на этот бред с систематическими вылетами из кубковых турниров, отсутствием внятной игры и т д.
Это журнализдский наброс.
Полгода еще до найма тренера на работу, а уже все кандидаты очерчены? Что за бред?
П.C. Причём тут Месси? Почему у некоторых так много жельчи по отношению к нему что даже под этой новостью его упоминают?
Хотя думаю его требования не осилят по зп и неустойке