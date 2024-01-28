«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави

У «Барселоны» есть 5 кандидатов на замену Хави.

По данным Diario Sport, это Тиаго Мотта (главный тренер «Болоньи»), Рафаэль Маркес (тренер «Барсы Атлетик»), Джованни ван Бронкхорст (экс-тренер «Рейнджерс»), Мичел Санчес (тренер «Жироны») и Иманоль Альгуасиль (тренер «Реал Сосьедад»).



Напомним, после вчерашнего матча с «Вильярреалом» (3:5) тренер Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона.

Хави уйдет из «Барсы». Объявил сразу после жутких 3:5 дома

Пять проблем обороны «Барсы», добивших Хави

10 неочевидных мыслей Хави-тренера. Надеялся стать Фергюсоном для «Барсы» и говорил про мадридизм