Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Тириль Венг, Карл, Сван, Хенниг и Нисканен пробегут масс-старт на 20 км свободным стилем

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28 января на Кубке мира по лыжам пройдет женский коньковый масс-старт на 20 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

6-й этап

Гомс, Швейцария

Женщины

20 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 11:30 по московскому времени,  прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Виктория Карл (Германия)

3. Рози Бреннан (США)

4. Эбба Андерссон (Швеция)

5. Кертту Нисканен (Финляндия)

6. Фрида Карлссон (Швеция)

7. Эмма Рибом (Швеция)

8. Линн Сван (Швеция)

9. Мои Илар (Швеция)

10. Тереза Штадлобер (Австрия)

11. Дельфин Клодель (Франция)

12. Маргрете Бергане (Норвегия)

13. Катарина Хенниг (Германия)

14. Кристин Фоснес (Норвегия)

15. Криста Пярмякоски (Финляндия)

19. Тириль Венг (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

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2 комментария
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Дотянет ли Сван до финиша? Если да, то может и победить.

А так наверно выиграет Фрида или Джесс. Может ещё Карл в призы заедет. Эбба в непонятной форме сейчас.
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Это будет борьба между Джесс, Карль и Фридой. Врядли Сванн, Сундлинг удержаться. На Эббу в коньке надежд нет судя по эстафете.
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