«Барса» инициировала контакты с тренером «Сосьедада» Альгуасилем. Мечта Лапорты – Клопп (Жерар Ромеро)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Жоан Лапорта Иманоль Альгуасиль Футбол

«Барселона» начала работу над назначением нового тренера.

Как сообщает As со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро, «блауграна» инициировала предварительные контакты с окружением Иманоля Альгуасиля, возглавляющего «Реал Сосьедад».

Контракт специалиста рассчитан до лета 2025 года, и будет непросто договориться о его переходе. Тем не менее каталонцы попытались узнать, будет ли тренер доступен.

При этом не исключается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта попробует уговорить Юргена Клоппа, покидающего летом «Ливерпуль». Немец называется «мечтой» главы каталонской команды.

Хави уйдет с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.

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59 комментариев
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Я инициировал контакты с продавщицей в КБ. Но моя мечта - Ана де Армас.
+138
-9
+129
Ответ Buharoid
Я инициировал контакты с продавщицей в КБ. Но моя мечта - Ана де Армас.
Бывают продавщицы кб, красивее чем сама Армас 🤣
+98
-7
+91
Мечта Клоппа не приближаться к этому токсичному гадюшнику на километр
+44
-15
+29
Ответ Евгений Суворов
Бывают продавщицы кб, красивее чем сама Армас 🤣
Сколько КБ обошел для проверки гипотезы?
+25
-3
+22
Еще 30 рычагов и можно брать Клоппа
+22
-3
+19
Клопп это шик, но назначат скорее Кркича или ещё кого в этом духе
+11
0
+11
Ответ kaka10
Клопп слишком адекватный, чтобы идти в эту команду
Клопп настолько хорошо, что бросает себе настоящие вызовы а не гуляет по готовым клубам
+11
-1
+10
ммм второй Сетьен каеф.
+7
0
+7
Клопп слишком адекватный, чтобы идти в эту команду
+10
-5
+5
Реальная возможность рассматривать Барселону как местом работы для топ тренера будет если только Лапорта сам подаст в отставку и выберут незапятнанного кандидата. Плюс должна быть подведена черта с судейскими скандалами и решится вопрос с финансами. Честно, как болельщику Барселоны, мне уму не постижимо, как за 10 лет из гранда мирового футбола сделали какое-то посмешище. Я бы на месте любого серьезного тренера пока это все обходил стороной.
Но иллюзий давно никаких нет, возможно некоторые опьянели от прошлогоднего чемпионства, но реалии таковые что нам бы избежать банкротства, серьезных санкции после расследований и потихоньку восстановить состав благодаря Ла Масии. Ну в общем еще пару лет потерпеть шутки местной школоты.
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Ответ Бацька
Комментарий удален модератором
К такому мягко говоря «юмору», так «токсично» язвить, будь добрее к людям…
+5
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+3
Ответ граф Якунин
Сколько КБ обошел для проверки гипотезы?
скорей сколько выпил в этом КБ
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Теперь буду использовать словосочетание мечта Лапорты вместо Юргена Клоппа
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Ответ Тарас Пердак
Деньги не пахнут.
Так у Барсы денег нет.
Зарплата Хави 4 млн евро в год.
Зарплата Клоппа в Ливерпуле практически 18 млн евро.
Нужны были бы деньги, то остался бы в Ливерпуле.
У Барсы нет ничего чем бы можно было заманить Клоппа.
+3
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Почитал комментарии... все знатоки психологии и, наверняка, не меньше половины знают лично Клоппа и обсуждают с ним его планы...
+5
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Скорее поверю в Перевертайло или Мостового в Барсе, чем в Клоппа
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+2
Ответ Scorpio
Комментарий удален модератором
Судя по минусам, нашлись прыщедроты😂
Сидят тихонько скролят ветки
+3
-2
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кто-то реально верит в Клоппа в барсе сейчас? ахахаха
+5
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Клопп следующие года 2-3 вообще не будет тему возвращения поднимать, а после отдыха ну уж точно не пойдет в такую проблемную и геморрную команду как Барса.
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да, Клопп сбежал от американских скряг, чтобы броситься в объятия толстого рычажника, без пяти минут банкрота
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Мечта - Клопп
Реальность - Мостовой )
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Клопп - мечта любого президента футбольного клуба. Даже Уткина, думаю.
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Ответ predMBAPPE
Пойдёт, если по контракту дадут несколько лет и убрать ненужных стариков
Нет, он года полтора ни о каком клубн и думать не будет. Я смотрю его пресс-конференции с самого начала в Ливерпуле и таким уставшим не видел его никогда. Я вообще думаю, что дальше он сборную будет тренировать.
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Ответ predMBAPPE
Клопп это шик, но назначат скорее Кркича или ещё кого в этом духе
орнул с Кркича))
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Ответ бенедикт
Почитал комментарии... все знатоки психологии и, наверняка, не меньше половины знают лично Клоппа и обсуждают с ним его планы...
А для чего тут коменты созданы. Лапорта мечтает, мы его и болельщиков барсы приземляем. Зачем обманываться клопом и верить в "больше чем клуб"?
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Ответ predMBAPPE
Клопп настолько хорошо, что бросает себе настоящие вызовы а не гуляет по готовым клубам
То есть в теории Барселона Клоппа может встретится МС Гвардиолы, ради этого Клопп может рискнуть и возглавить БЧК.
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Ответ Buharoid
Я инициировал контакты с продавщицей в КБ. Но моя мечта - Ана де Армас.
Вот ты конечно молодец))
Полез гуглить, кто это такая))
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Ответ Бацька
Комментарий удален модератором
Ахахаха. Ну клопп не дурак, чтобы в нынешнюю барсу идти. Юргена никто не подпишет в ближайшии год-два
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Ответ moscow_scouser
Клопп следующие года 2-3 вообще не будет тему возвращения поднимать, а после отдыха ну уж точно не пойдет в такую проблемную и геморрную команду как Барса.
Пойдёт, если по контракту дадут несколько лет и убрать ненужных стариков
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Ответ Aleksandr Alferov
Лучше бы всеми силами и любыми способами попробовали вернуть Гвардиолу. Только он один может вернуть Барселону на вершину
🥰
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