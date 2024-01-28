«Барса» инициировала контакты с тренером «Сосьедада» Альгуасилем. Мечта Лапорты – Клопп (Жерар Ромеро)

«Барселона» начала работу над назначением нового тренера.

Как сообщает As со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро, «блауграна» инициировала предварительные контакты с окружением , возглавляющего « ».

Контракт специалиста рассчитан до лета 2025 года, и будет непросто договориться о его переходе. Тем не менее каталонцы попытались узнать, будет ли тренер доступен.

При этом не исключается, что президент «Барселоны» попробует уговорить Юргена Клоппа, покидающего летом « ». Немец называется «мечтой» главы каталонской команды.

уйдет с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.