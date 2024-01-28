«Барса» инициировала контакты с тренером «Сосьедада» Альгуасилем. Мечта Лапорты – Клопп (Жерар Ромеро)
«Барселона» начала работу над назначением нового тренера.
Как сообщает As со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро, «блауграна» инициировала предварительные контакты с окружением Иманоля Альгуасиля, возглавляющего «Реал Сосьедад».
Контракт специалиста рассчитан до лета 2025 года, и будет непросто договориться о его переходе. Тем не менее каталонцы попытались узнать, будет ли тренер доступен.
При этом не исключается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта попробует уговорить Юргена Клоппа, покидающего летом «Ливерпуль». Немец называется «мечтой» главы каталонской команды.
Хави уйдет с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.
Но иллюзий давно никаких нет, возможно некоторые опьянели от прошлогоднего чемпионства, но реалии таковые что нам бы избежать банкротства, серьезных санкции после расследований и потихоньку восстановить состав благодаря Ла Масии. Ну в общем еще пару лет потерпеть шутки местной школоты.
Зарплата Хави 4 млн евро в год.
Зарплата Клоппа в Ливерпуле практически 18 млн евро.
Нужны были бы деньги, то остался бы в Ливерпуле.
У Барсы нет ничего чем бы можно было заманить Клоппа.
Сидят тихонько скролят ветки
Реальность - Мостовой )
Полез гуглить, кто это такая))