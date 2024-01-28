Путин о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

Владимир Путин высоко отозвался о новой арене СКА.

Сегодня президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА , гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА.

«Как дворец, нравится, ребят?» – спросил Путин у хоккеистов. Ему ответили: «Очень нравится».

«Слышишь, что-то хитро улыбаются», – заметил Лукашенко смеясь.

«Дворец, натуральный дворец! Все предусмотрено, щедро и шикарно для зрителей, конечно.

Мы наверх поднялись, посмотрели – абсолютный праздник. Думаю, зритель будет приходить сюда с удовольствием. Люди будут стремиться сюда прийти.

Как на праздник сюда приходишь – здесь с самого верха все видно, слышно. Все красиво очень, как в кино! Здорово», – сказал Путин.