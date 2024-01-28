Путин о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Александр Лукашенко Роман Ротенберг Политика СКА-Арена Хоккей

Владимир Путин высоко отозвался о новой арене СКА.

Сегодня президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА.

«Как дворец, нравится, ребят?» – спросил Путин у хоккеистов. Ему ответили: «Очень нравится».

«Слышишь, что-то хитро улыбаются», – заметил Лукашенко смеясь.

«Дворец, натуральный дворец! Все предусмотрено, щедро и шикарно для зрителей, конечно.

Мы наверх поднялись, посмотрели – абсолютный праздник. Думаю, зритель будет приходить сюда с удовольствием. Люди будут стремиться сюда прийти.

Как на праздник сюда приходишь – здесь с самого верха все видно, слышно. Все красиво очень, как в кино! Здорово», – сказал Путин.

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48 комментариев
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Комната грязи есть?
+55
-6
+49
но у меня лучше... добавил он
+46
-6
+40
Ответ BolxoB
Комната грязи есть?
аквадискотека!
+20
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+12
Володя в "дворцах" знает толк.
+9
-1
+8
А где Третьяк, плюсанул эту арену к имевшимся?
+6
0
+6
«Как дворец но не как мой дворец!»
+3
0
+3
Я надеюсь обошлось без "распилов"? Но во власти одни "патриоты" остались... Поэтому без "распилов" у нас на Руси не то что дворец, лавочку в парке не отремонтируют. Ведь в этом вся суть! Какой уж там "прорыв"...
+3
0
+3
А где же, тот кто строил Арену, Тимченко, неужели в немилость впал.
+3
-1
+2
Ответ СпортЭтоМы
но у меня лучше... добавил он
😂👍
+2
0
+2
Слава Богу понравилась
+3
-2
+1
Ответ Russ Ivan
А что питерские не в кепках, они же позиционируют себя пацанами, обоссались при Царе гопотить?
В последних трендах казанские пацаны
+1
0
+1
Как в кино про геленджикский дворец.
+1
0
+1
Ответ sla3138
Это где?
там где ржавая Волга с прицепом стоит...
+1
0
+1
Когда лед тает начинается акводискотека? - спросил ВВП у Ромы
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Ответ wolf 100
Все эти дворцы должны строятся в сибири и на севере там где добывают нефть и газ а пользуются как всегда кто никакого отношения не имеет к нефтегазовой отрасли
дада несомненно. прям между чумами..
и еще спартаковская нефть - народная!
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Ответ Сергей
А где Третьяк, плюсанул эту арену к имевшимся?
занят, вышел с фетисом, кхм, покурить
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Ответ Павел Зарубин
Сразу видно специалист по дворцам:))
а ещё про комнатам грязи, ахахах,
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Ответ sla3138
Это где?
Где , где в Гелинджике
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Ответ Russ Ivan
А что питерские не в кепках, они же позиционируют себя пацанами, обоссались при Царе гопотить?
вас хохлов не спросили
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Василич во дворцах разбирается, считай эксперт
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Натуральный в Геленджике
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А что он скажет о стоимости ??)
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А есть другие виды арены? А то на видео какой-то коридор
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Ну по сравненною с твоим дворцом это сарай.
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Хоккеисты настоящие? Или переодетые ФСО-шники?
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КАДРЫ ПОСЛЕДНИХ МИНУТ...
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Сразу видно специалист по дворцам:))
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