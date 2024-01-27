Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Гульберг, Крюгер, Масгрэйв и Ниенге выступят в коньковом масс-старте на 20 км

28 января на Кубке мира по лыжам пройдет мужской коньковый масс-старт на 20 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

6-й этап

Гомс, Швейцария

Мужчины

20 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

4. Уго Лапалю (Франция)

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

7. Мика Фермойлен (Австрия)

8. Фридрих Мох (Германия)

9. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

10. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

11. Беда Клее (Швейцария)

12. Йенс Бурман (Швеция)

13. Пертту Хювяринен (Финляндия)

17. Федерико Пеллегрино (Италия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе