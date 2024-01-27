Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Гульберг, Крюгер, Масгрэйв и Ниенге выступят в коньковом масс-старте на 20 км

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Австрии сборная Финляндии сборная Швейцарии масс-старт Пол Гульберг сборная Франции Федерико Пеллегрино Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Харальд Амундсен Ян Томас Йенссен Фридрих Мох Пертту Хювяринен Уго Лапалю Мика Фермойлен Беда Клее Лыжи

28 января на Кубке мира по лыжам пройдет мужской коньковый масс-старт на 20 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

6-й этап

Гомс, Швейцария

Мужчины

20 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 15:30 по московскому времени,  прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

4. Уго Лапалю (Франция)

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

7. Мика Фермойлен (Австрия)

8. Фридрих Мох (Германия)

9. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

10. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

11. Беда Клее (Швейцария)

12. Йенс Бурман (Швеция)

13. Пертту Хювяринен (Финляндия)

17. Федерико Пеллегрино (Италия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

4 комментария
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Завтра все таки самая главная гонка это Марчиолонга
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Был бы классический масс-старт, то был уверен в победе внука. А так посмотрим. Всё таки его форма ещё не самая хорошая.

Хотя, если будут идти пешком, то Клэбо вин уверенно.
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Рельеф не самый простой может есть возможность у Фредди убежать от рывковых финишеров.
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1,75 что внучок не выиграет - это просто подарок как по мне) Амудсен конечно таких протяжек как Большунов не умеет делать, а Крюгер потерял 10кг после болезни, но зато ни у того ни у другого нет ни малейшей причины тащиться с внучком до финиша.
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